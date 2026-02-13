Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 13/02/2026
Ngô Anh Văn
13/02/2026, 14:44
Việc Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2050 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nỏi riêng.
Với tầm nhìn dài hạn, ngày 12 tháng 02 năm 2026, Bộ Xây dựng đã ký ban hành Quyết định số 222/QĐ-BXD phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2050. Quyết định này không chỉ định hình tương lai của ngành hàng không mà còn mở ra những cơ hội phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực miền Trung và cả nước.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc nâng cấp và mở rộng cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trở thành một yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về vận chuyển hành khách và hàng hóa. Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2050 được thiết kế với mục tiêu nâng cao năng lực phục vụ, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động hàng không.
Theo đó, cảng hàng không sẽ được nâng cấp lên cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất dự kiến đạt khoảng 20 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm trong giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2050, công suất này sẽ tăng lên 330.000 tấn hàng hóa mỗi năm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội của khu vực.
Một trong những điểm nổi bật của quy hoạch là việc duy trì và mở rộng hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay. Cụ thể, hệ thống đường cất hạ cánh hiện hữu sẽ được giữ nguyên, trong khi hệ thống đường lăn sẽ được bổ sung thêm một đường lăn thoát nhanh và hai đường lăn nối. Sân đỗ máy bay cũng sẽ được mở rộng về phía Nam, tối ưu hóa phương án đỗ tàu bay để nâng tổng số vị trí đỗ lên khoảng 52 vị trí. Những cải tiến này không chỉ giúp nâng cao năng lực phục vụ mà còn đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động bay.
Bên cạnh đó, quy hoạch cũng chú trọng đến việc phát triển các công trình bảo đảm hoạt động bay như đài kiểm soát không lưu, hệ thống đài dẫn đường và hệ thống đèn hiệu sân bay. Đặc biệt, việc nghiên cứu lắp đặt hệ thống tự động cảnh báo xâm nhập đường cất hạ cánh và hệ thống giám sát đa điểm sẽ góp phần nâng cao an toàn bay, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất.
Không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch còn bao gồm các công trình dịch vụ hàng không và phi hàng không nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách. Nhà ga hành khách T1 sẽ được mở rộng để đáp ứng công suất khoảng 14 triệu hành khách mỗi năm, trong khi nhà ga hành khách quốc tế T2 sẽ được cải tạo để nâng công suất lên khoảng 6 triệu hành khách mỗi năm. Ngoài ra, các công trình như nhà khách VIP, nhà ga hàng hóa và cơ sở cung cấp suất ăn hàng không cũng được quy hoạch mở rộng và nâng cấp.
Ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, cho rằng Quyết định số 222/QĐ-BXD phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2050 là một bước đi chiến lược, mở ra những cơ hội phát triển mới cho khu vực miền Trung và cả nước. Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững của khu vực. Việc đầu tư vào hạ tầng giao thông hiện đại sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, phát triển du lịch và thương mại, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hơn nữa, quy hoạch này còn thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Với tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư mạnh mẽ, cảng hàng không này sẽ trở thành một trong những trung tâm hàng không quan trọng của khu vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
