Phía sau iCAUR là một nền móng cực kỳ vững chắc: 28 năm nghiên cứu, 8 trung tâm R&D, hơn 16 nhà máy toàn cầu

iCAUR là thương hiệu độc lập thuộc tập đoàn Chery, được thừa hưởng năng lực nghiên cứu phát triển, dây chuyền sản xuất và tiêu chuẩn kỹ thuật đến từ Chery - tập đoàn đã dành 28 năm xây dựng năng lực tự chủ công nghệ ô tô, kể từ khi thành lập năm 1997.
Trong bảng Fortune Global 500 năm 2026, Chery Automobile lần đầu giành vị trí 383, doanh nghiệp mới duy nhất của Trung Quốc đại lục góp mặt năm nay. Đến tháng 8/2026, Chery có hơn 20,44 triệu người dùng toàn cầu, hơn 7,18 triệu trong đó là quốc tế, đồng thời giữ số 1 xuất khẩu ô tô con Trung Quốc 23 năm liên tiếp.
Quy mô đó không chỉ thể hiện qua con số, mà còn qua cách Chery duy trì kết nối với cộng đồng người dùng. Hằng năm, iCAUR tổ chức International User Summit như một dịp gặp gỡ người dùng toàn cầu. Năm nay, sự kiện diễn ra từ 19-23/10 tại Vu Hồ, Trung Quốc, quy tụ đại diện người dùng, truyền thông và đối tác từ nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.
Sự kiện sẽ tổ chức buổi chia sẻ giữa các khách hàng ICAUR với các phong cách sử dụng xe khác nhau, đồng thời công bố định hướng của thương hiệu trong thời gian tới. Đối với khách hàng Việt Nam, đây là dấu hiệu cho thấy thương hiệu hướng đến hành trình dài hạn, với nền tảng của một tập đoàn ô tô đã có vị thế, cùng cộng đồng người dùng gắn kết.
Trước tiên, điều đó thể hiện ngay ở dải sản phẩm iCAUR Việt Nam chuẩn bị đưa về, tiêu biểu là iCAUR V23 - sản phẩm đạt an toàn 5 sao ASEAN NCAP với 91,02/100 điểm, giành Red Dot Award: Design Concept 2026 - một trong ba giải thiết kế uy tín nhất thế giới. Đây là minh chứng cho năng lực đã được thử thách ở quy mô lớn hơn.
Sức mạnh của một thương hiệu ô tô nằm ở hệ thống phía sau đảm bảo sản phẩm vận hành ổn định qua thời gian. iCAUR sở hữu mạng lưới 8 trung tâm R&D tại Trung Quốc, Đức, Mỹ và Brazil, quy tụ hơn 25.000 kỹ sư.
Riêng khâu kiểm định chất lượng, Chery đầu tư 150 triệu nhân dân tệ (khoảng 583 tỷ đồng) xây trung tâm thử nghiệm va chạm toàn diện nhất châu Á, với 80-100 lượt thử va chạm mô phỏng mỗi mẫu xe và hành trình thử nghiệm thực địa lũy kế 12,5 triệu km.
Một trong những dấu ấn công nghệ rõ nét nhất của nền tảng này nằm ở công nghệ REEV - hệ truyền động sẽ xuất hiện trên iCAUR V27 tại Việt Nam. Về nguyên lý, động cơ xăng trên REEV đóng vai trò máy phát, không truyền lực trực tiếp ra bánh xe, giúp xe giữ được cảm giác lái êm và tức thời của xe điện, đồng thời xóa nỗi lo hết pin giữa đường.
Điều khiến REEV của iCAUR khác biệt nằm ở chính “trái tim” của cỗ máy phát điện đó. Theo công bố của hãng, động cơ xăng dùng để sạc pin trên hệ thống này đạt hiệu suất nhiệt 45,79%, tạo ra 3,71 kWh điện năng từ mỗi lít nhiên liệu tiêu thụ - mức hiệu suất cao hơn đáng kể so với động cơ xăng thông thường, vốn thường chỉ đạt 35-40%.
Hiệu suất nhiệt càng cao, động cơ càng lấy được nhiều điện năng hơn từ mỗi lít xăng khi đóng vai trò máy phát, thay vì phải đốt nhiều nhiên liệu hơn để bù đắp năng lượng thất thoát. Đây là một lý do trên V27, hệ thống có thể đạt tổng công suất 455 mã lực ở bản hai cầu và quãng đường vận hành có thể lên tới 1.200 km.
Cách tiếp cận này phản ánh đúng hai trụ cột thương hiệu theo đuổi là “Thiết kế mang tính biểu tượng” và “Công nghệ lấy người dùng làm trọng tâm” - bản sắc thiết kế riêng đi cùng công nghệ đặt trải nghiệm thực tế của người dùng lên hàng đầu, thay vì chạy đua thông số.
Điểm nhận diện rõ nhất của iCAUR nằm ở phong cách "Classic Boxy", với hình khối vuông vức, diện mạo khỏe khoắn, gợi nhắc hình thái SUV cổ điển bằng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Phong cách này cũng phản ánh đúng nhóm khách hàng iCAUR hướng tới: những người có gu thẩm mỹ tinh tế, xem chiếc SUV như một phần trong cách tận hưởng trải nghiệm.
iCAUR kế thừa toàn bộ nền móng và tinh hoa công nghệ đó để chuẩn bị bước vào Việt Nam - thị trường chiến lược tiếp theo, với kế hoạch hiện diện từ cuối năm 2026 qua liên doanh Geleximco - Chery. Đây chính là cách iCAUR hiện thực hóa tinh thần "Classic Never Fades": không tái hiện một hình thái đã quen thuộc, mà đưa giá trị thiết kế kinh điển vào một thế hệ xe mới.
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