Khoảng 100 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại Công viên Thiên văn học

Không cần vượt đèo lên Tây Bắc, những ngày cuối tháng 9, cư dân Khu đô thị Dương Nội vẫn có thể thưởng thức đặc sản, thưởng trà vùng cao, ngắm sắc thổ cẩm, tìm hiểu văn hoá vùng cao… ngay tại Công viên Thiên văn học trước thềm nhà...

Đông đảo cư dân Dương Nội và các khu vực lân cận tới tham quan, mua sắm đặc sản vùng cao

Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chủ trì diễn ra từ ngày 24 - 28/9/2026 tại Công viên Thiên Văn học (khu đô thị Dương Nội) mang đến trải nghiệm phong phú cho cư dân phía Tây Thủ đô.

Tại đây, khoảng 100 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP từ 3 sao, nông sản chủ lực, đặc sản vùng miền và hàng thủ công làng nghề hiện diện song hành cùng không gian trải nghiệm du lịch làng nghề, du lịch sinh thái và khu ẩm thực bản địa.

Với thông điệp “Dòng chảy văn hóa miền núi phía Bắc”, phía sau mỗi gian hàng là một lát cắt đặc sắc về bản làng – nơi dòng chảy văn hoá vùng cao vẫn luôn được gìn giữ và lan toả qua những câu chuyện về đất, về nghề, về ruộng bậc thang, nếp nhà sàn, khung dệt và những dải thổ cẩm... Người dân đến hội chợ vì thế không chỉ để mua sắm mà còn tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm và văn hoá vùng cao. Với các gia đình có con nhỏ, đó là bài học văn hóa sinh động hiếm có giữa lòng đô thị, nhất là khi hoạt động này lại diễn ra tại một không gian rộng lớn, an toàn của Công viên Thiên Văn học.

Trong diện tích khoảng 12ha của công viên, với trái tim là hồ Bách Hợp Thủy 6ha, cùng quảng trường trung tâm và những lối dạo bộ, hội chợ trải dài theo những tuyến đường rợp bóng cây mà không lấn át cảnh quan chung, náo nhiệt mà vẫn thư thái. Sau Hội chợ Hoa cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền dịp Tết Bính Ngọ đầu năm, phiên hội mùa thu lần này và còn nhiều hoạt động trong thời gian tới tiếp tục khẳng định vị thế “sân khấu mở” của công viên ở phía Tây Thủ đô.

Hội chợ OCOP nổi bật giữa quảng trường Công viên Thiên Văn học

Nói về công viên này, đại diện Tập đoàn Nam Cường chia sẻ: khu đô thị Dương Nội phát triển theo định hướng cân bằng giữa cảnh quan, tiện ích và nhu cầu kết nối của cộng đồng. Công viên Thiên Văn học vì thế không phải khoảng xanh để ngắm, mà là tâm điểm để sống: nơi các khu ở gặp gỡ hệ thống thương mại, dịch vụ và giáo dục. Một công viên thực sự “sống” khi thay đổi vai trò theo nhịp sinh hoạt của cư dân: buổi sáng là đường chạy bộ, buổi chiều là sân chơi của trẻ nhỏ, cuối tuần là chốn dã ngoại, và vào những dịp đặc biệt là nơi diễn ra hội chợ, lễ hội. Chính những khoảnh khắc chung ấy biến hàng xóm thành cộng đồng, biến nơi ở thành nơi thuộc về.

“Với người mua nhà hôm nay, tiện ích không còn là gạch đầu dòng trên bản vẽ, mà phải là những gì đang hiện hữu. Các dãy biệt thự bao quanh Công viên Thiên Văn học nằm ngay trong dòng chảy ấy: mỗi sự kiện tại công viên lại kéo theo dòng khách và nhu cầu thương mại, dịch vụ quanh khu vực, qua đó nâng đỡ cả giá trị sống lẫn giá trị khai thác lâu dài của bất động sản trong vùng lõi tiện ích. Bởi một nơi an cư đáng giá không chỉ được đo bằng mét vuông sở hữu, mà bằng những gì cư dân được tận hưởng mỗi ngày: một khoảng xanh để hít thở, một cộng đồng để gắn kết và những giá trị văn hóa để cùng nhau vun đắp”, đại diện Tập đoàn Nam Cường nhấn mạnh.