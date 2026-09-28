Sau khoản đầu tư từ Beacon fund, Nina Group tăng tốc nhân rộng mô hình Nina Ecom Center

Nina Group, đơn vị vận hành Nina Ecom Center (NEC), công bố khoản đầu tư từ Beacon Fund trong khuôn khổ hợp tác với Chính phủ Úc thông qua chương trình “Innovation Window” của Investing in Women.

Với khoản đầu tư này, Nina Group sẽ bước vào giai đoạn mới trong việc mở rộng, chuẩn hóa hệ sinh thái dịch vụ. Việc được rót vốn là cột mốc lớn trong hành trình phát triển của doanh nghiệp do nữ doanh nhân Nina Nguyễn (Nguyễn Thị Trúc Phương) sáng lập.

TỪ STUDIO 50M2 ĐẾN HỆ SINH THÁI 5000M2

Nina Group khởi đầu từ một studio có diện tích 50m2 vào năm 2022. Đến nay, doanh nghiệp đã sở hữu hơn 5.000m2 hạ tầng. Từ studio, không gian tổ chức sự kiện đa quy mô cho đến không gian livestream chuyên nghiệp. Doanh nghiệp có hơn 100 nhân sự cùng mạng lưới hơn 10.000 nhà sáng tạo nội dung và đã làm việc với hơn 300 thương hiệu.

Nina Ecom Center vận hành theo mô hình The Leading O2O Commerce Ecosystem. Hệ sinh thái tích hợp Brand – Creator – Content – Commerce, cung cấp các giải pháp từ sản xuất nội dung, livestream, sự kiện, affiliate đến vận hành thương mại điện tử. Thay vì làm việc với nhiều đơn vị riêng lẻ, thương hiệu có thể triển khai xuyên suốt từ xây dựng hình ảnh, tiếp cận khách hàng đến chuyển đổi doanh thu tại một đầu mối. Ở chiều ngược lại, Creator được đào tạo, hỗ trợ sản xuất nội dung, kết nối với thương hiệu.

Theo Bộ Công thương, quy mô thương mại điện tử Việt Nam dự kiến đạt 70 tỷ USD vào 2030. Doanh nghiệp ngày càng dành nhiều nguồn lực hơn cho sản xuất nội dung và các hoạt động mang lại chuyển đổi nhanh. Vì vậy, hệ sinh thái toàn diện cùng cơ sở vật chất sẵn có của Nina Ecom Center sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn.

TỪ MÔ HÌNH DỊCH VỤ THEO DỰ ÁN ĐẾN MÔ HÌNH HỆ SINH THÁI

Khoản đầu tư từ Beacon Fund là bàn đạp thuận lợi để Nina Group mở rộng mạng lưới. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển 10 Nina Ecom Center vào năm 2030.

CEO Nina Nguyễn, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Nina Group, chia sẻ: “Khoản đầu tư này đến với Nina Ecom Center tại một thời điểm quan trọng trong quá trình phát triển. Chúng tôi đã dành giai đoạn đầu để chứng minh mô hình thông qua các dự án thực tế; giai đoạn tiếp theo là chuyển hóa kinh nghiệm vận hành đó thành hệ thống, sản phẩm và mạng lưới có khả năng mở rộng. Mục tiêu của Nina không đơn thuần là thực hiện nhiều dự án hơn, mà là xây dựng một The Leading O2O Commerce Ecosystem, nơi thương hiệu và nhà sáng tạo có thể cùng phát triển.”

Cùng với Cơ sở hạ tầng, Hệ thống & Dữ liệu và Mạng lưới kết nối tạo nên 3 trọng tâm trong việc đầu tư, nâng cấp. Với ngành nghề luôn biến đổi nhanh và liên tục có những xu hướng mới như Ecommerce, việc đầu tư cơ sở vật chất cho các Nina Ecom Center mới là điều bắt buộc. Song song, Nina Group cũng sẽ chuẩn hóa quy trình và hệ thống vận hành.

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, Nina Ecom Center xác định Responsible Marketing – Tiếp thị có trách nhiệm là một trong những nền tảng cho giai đoạn mới.

Doanh nghiệp đang chuẩn hóa quy trình sàng lọc khách hàng, kiểm soát nội dung livestream và các cơ chế đánh giá nhằm hướng đến môi trường chuyên nghiệp, có trách nhiệm hơn.

Trước đó, Nina Ecom Center đã phối hợp cùng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử triển khai đào tạo nghiệp vụ livestream, phổ biến kiến thức pháp luật và thuế để nâng cao kỹ năng, trách nhiệm của các nhà sáng tạo nội dung.

Nina Ecom Center cũng đồng thời ra mắt i-Woman Project, sáng kiến hướng đến xây dựng cộng đồng dành cho phụ nữ có chuyên môn, khả năng tự chủ tài chính và tiếng nói có uy tín.

Từ tháng 9/2026, dự án sẽ đẩy mạnh các hoạt động kết nối, chia sẻ kiến thức, đào tạo, cố vấn và cơ hội thương mại. Chương trình xác định tiêu chí kết nối dựa trên chuyên môn thay vì lượng người theo dõi.

Dự án có sự đồng hành của nhiều cộng đồng phụ nữ uy tín như JCI Wonder Woman, Lady networking, She Global Community, SheSlays Community .

VỀ NINA GROUP & NINA ECOM CENTER

Được thành lập năm 2022 bởi Nguyễn Thị Trúc Phương (Nina Nguyễn), Nina Group vận hành Nina Ecom Center (NEC) - Đối tác chiến lược thương mại đa kênh; kết nối thương hiệu, nhà sáng tạo nội dung, nền tảng và người tiêu dùng.

Nina Group hiện vận hành hơn 5.000m² hạ tầng, hơn 100 nhân sự, kết nối hơn 10.000 nhà sáng tạo nội dung và hơn 300 thương hiệu, với 6 nhóm giải pháp chính gồm Livestream Commerce, Affiliate Marketing, Event & O2O Activation, E-commerce Shop Operation, Short Video Production và Creator Academy.

Nina Ecom Center – The Leading O2O Commerce Ecosystem.

Website: https://ninanguyen.com.vn/

VỀ BEACON FUND

Beacon Fund là quỹ đầu tư vốn vay tư nhân tạo tác động đầu tiên tại Đông Nam Á tập trung vào thúc đẩy bình đẳng giới và tạo tác động xã hội tích cực. Quỹ cung cấp các khoản vay trung hạn linh hoạt, không yêu cầu thế chấp bất động sản cho các doanh nghiệp do đội ngũ đa dạng về giới lãnh đạo và có cam kết mạnh mẽ về tác động xã hội, môi trường.

Từ 2020, Beacon Fund đã thực hiện 17 khoản đầu tư, bao gồm 4 khoản đầu tư tiếp nối, là đối tác đồng hành dài hạn của 13 doanh nghiệp tại Việt Nam.

Website: www.beaconfund.com

VỀ INVESTING IN WOMEN

Đầu tư cho Phụ nữ (Investing in Women, viết tắt là IW) là một sáng kiến của Chính phủ Australia nhằm thúc đẩy bình đẳng kinh tế của phụ nữ và tăng trưởng kinh tế bền vững tại Đông Nam Á.

Dựa trên các kết quả, quan hệ hợp tác và bài học kinh nghiệm thu được từ năm 2016, IW làm việc cùng các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nhân, các nhà hoạch định chính sách, cũng như các cá nhân, tổ chức nhằm đẩy lùi những rào cản cản trở sự tham gia đầy đủ của phụ nữ vào kinh tế tại Indonesia, Philippines, Việt Nam, và Myanmar.

Website: https://investinginwomen.asia/