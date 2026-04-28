Phiên họp đầu tiên Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026–2031: Đặt nền tảng xử lý các vấn đề chiến lược

Hà Lê

28/04/2026, 14:48

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026–2031, phiên họp mở đầu có ý nghĩa định hướng cho hoạt động toàn khóa trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026–2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới đã được kiện toàn, đặt ra yêu cầu cao về giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tại Phiên họp, Hội đồng xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với ba nội dung trọng tâm gồm: tổng kết thực hiện Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2021–2026 và phương hướng nhiệm kỳ 2026–2031; Dự thảo Quy chế hoạt động nhiệm kỳ mới; Dự thảo Chương trình hoạt động toàn khóa nhiệm kỳ 2026–2031.

Hội đồng thống nhất nhận thức đây là thiết chế hiến định đặc biệt, gắn với các vấn đề hệ trọng của quốc gia; có chức năng xem xét, quyết nghị những nội dung đặc biệt quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng, yêu cầu đặt ra là phải chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo, chuẩn bị từ sớm, từ xa, không để đất nước bị động, bất ngờ.

Các ý kiến tại Phiên họp tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2021–2026, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế về cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo, chất lượng nghiên cứu, dự báo và xử lý các vấn đề liên ngành. Trên cơ sở đó, Hội đồng cho ý kiến về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, bảo đảm đúng chức năng, thẩm quyền theo Hiến pháp và pháp luật.

Đối với Dự thảo Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2026–2031, Hội đồng nhấn mạnh yêu cầu rõ nguyên tắc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ cơ chế phối hợp và chế độ làm việc, đồng thời bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, kịp thời trong xử lý các vấn đề phát sinh. Chương trình hoạt động toàn khóa được xác định theo hướng tập trung vào các vấn đề chiến lược, trọng tâm, không dàn trải, phát huy vai trò định hướng và dự báo.

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026–2031 được đánh giá đã đặt nền tảng quan trọng cho tổ chức và hoạt động của Hội đồng trong cả nhiệm kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu, đưa nghị quyết chiến lược vào thực tiễn

17:05, 27/04/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu, đưa nghị quyết chiến lược vào thực tiễn

Toàn văn nội dung nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với người lao động TP.Hồ Chí Minh

16:40, 27/04/2026

Toàn văn nội dung nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với người lao động TP.Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ văn hóa, giữ niềm tin và làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh

13:58, 26/04/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ văn hóa, giữ niềm tin và làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh

