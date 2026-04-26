Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ văn hóa, giữ niềm tin và làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh

Sáng 26/4/2026, trước Đền Thượng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng và trước anh linh các vua Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu sâu sắc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của cội nguồn dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...

Mở đầu bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ: “Trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tôi rất xúc động được gặp bà con ngay tại Đền Hùng. Về Đền Hùng đúng ngày mùng 10 tháng Ba âm lịch, tôi cùng bà con nhân dân cùng hướng về cội nguồn. Dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù sống ở trong nước hay ở xa Tổ quốc, chúng ta đều là con cháu Lạc Hồng, con Rồng cháu Tiên, đều có chung một cội nguồn, chung một mái nhà Việt Nam.

Mỗi người đến đây từ một miền quê, một công việc, một hoàn cảnh khác nhau. Có người đi từ đồng bằng lên, có người từ miền núi xuống, có người vượt đường xa từ miền Trung, miền Nam, từ hải đảo, từ nước ngoài trở về. Nhưng khi đặt chân lên miền đất thiêng này, chúng ta đều có chung một tấm lòng: về với cội nguồn, về với Tổ tiên, về với nơi bắt đầu của tình nghĩa đồng bào”.

"ĐÃ ĐI THÌ PHẢI TỚI ĐÍCH"

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thân ái gửi tới các đồng chí và toàn thể bà con lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe, bình an, đoàn kết và hạnh phúc; gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dân tộc ta có nhiều ngày lễ lớn, nhiều mốc son đáng nhớ, nhưng Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày rất đặc biệt. Đây là thời khắc để mỗi người Việt Nam tưởng nhớ tới các Vua Hùng đã có công dựng nước; tưởng nhớ Tổ mẫu Âu Cơ, Quốc tổ Lạc Long Quân; tưởng nhớ bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu, trí tuệ để khai phá đất đai, dựng làng lập nước, giữ gìn mở mang bờ cõi, vun đắp văn hiến.

Lịch sử Việt Nam luôn gắn với đạo lý, đạo lý đó rất mộc mạc: Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chim có tổ, người có tông. Với đạo lý ấy, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội tri ân, ngày hội của tình đồng bào.

Hai tiếng 'đồng bào' của chúng ta hết sức có ý nghĩa, đứng ở Đền Hùng, hai tiếng ấy càng thiêng liêng hơn. Đồng bào là cùng một bọc trăm trứng, cùng sinh ra từ một truyền thuyết thiêng liêng, cùng chia sẻ vui buồn trong lịch sử, cùng nương tựa nhau qua khó khăn, cùng chung một trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết từ các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh, điều xuyên suốt lịch sử dân tộc chúng ta là lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ chiến sĩ tại Đền Giếng: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời của Bác đến nay vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trước Đền Thượng. Ảnh do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Dựng nước là công lao của tổ tiên. Giữ nước và phát triển đất nước là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau. Giữ nước là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; là bảo vệ hòa bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Giữ nước là giữ văn hóa, giữ đạo lý, giữ niềm tin, giữ lòng tự trọng dân tộc. Giữ nước cũng là làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Phát triển đất nước là để chúng ta sánh vai với các cường quốc năm châu.

“Hôm nay, giữ nước không chỉ dừng ở câu chuyện súng đạn nơi chiến trường như các thế hệ đi trước đã từng làm. Giữ nước còn là giữ rừng, giữ nguồn nước, giữ xã hội bình yên, giữ nề nếp gia phong, giữ tiếng nói và phong tục tốt đẹp của mỗi dân tộc, giữ sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, giữ niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và tương lai đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Khi Bác Hồ trở lại Đền Hùng năm 1962, Bác căn dặn một điều rất gần gũi: "Đã đi thì phải tới đích". Lời người càng đúng trong bối cảnh hiện nay. Bác đã nói chuyện về leo núi nhưng cũng là nói về việc làm cách mạng, làm người, làm việc cho dân, cho nước. Đã đặt ra mục tiêu thì phải bền chí, đã hứa với dân thì phải làm, đã nhận trách nhiệm thì phải theo đến cùng, đã chọn con đường xây dựng đất nước phồn vinh thì không được nản lòng trước mọi khó khăn.

SỐNG ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI CỘI NGUỒN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói lời cảm ơn chân thành với bà con tỉnh Phú Thọ. Bao đời nay, người dân Đất Tổ đã coi việc giữ gìn Đền Hùng là trách nhiệm thiêng liêng. Từ những người làm công tác quản lý di tích, những cụ cao niên, các nghệ nhân, các đội tế lễ, đội rước, đội hát Xoan, các thầy cô giáo, các cháu học sinh, đến từng hộ dân sống quanh khu di tích, mỗi người đều góp một phần công sức. Có việc lớn được nhiều người biết đến, cũng có việc nhỏ thầm lặng phía sau, tất cả đều rất đáng trân trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục chăm lo để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Bảo tồn di tích phải đi đôi với bảo vệ cảnh quan môi trường và không gian văn hóa. Phát triển du lịch phải gắn với quyền lợi chính đáng của người dân, với nếp sống văn minh, với sự bền vững lâu dài. Bà con địa phương là chủ nhà của lễ hội. Chủ nhà càng ân cần, chu đáo, thật thà mến khách thì du khách càng nhớ, càng quý, càng muốn trở lại.

Múa rồng tại Đền Hùng. Ảnh do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cung cấp.

“Với thanh niên, các cháu học sinh, sinh viên, tôi muốn nói thêm: các cháu về Đền Hùng hôm nay không để chụp một bức ảnh đẹp hay tham dự một cuộc vui. Tổ tiên đã trao lại cho chúng ta một đất nước. Thế hệ trẻ phải làm cho đất nước ấy phát triển mạnh hơn, nhân văn hơn, vị thế cao hơn. Các cháu hãy học thật tốt, rèn luyện thật tốt, luôn nhớ đạo lý của người Việt, hiểu biết về lịch sử, về văn hóa của dân tộc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.

Đảng và Nhà nước luôn xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi đường lối, chính sách đều phải hướng về cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Nói với bà con hôm nay tại Đền Hùng, tôi càng thấy rõ trách nhiệm ấy. Phát triển đất nước phải bắt đầu từ những câu hỏi rất cụ thể: Con đường đến trường của trẻ em có thuận tiện hơn hay không? Trạm y tế có phục vụ người dân tốt hơn không? Người lao động có việc làm ổn định hơn không? Bản làng, khu phố có sạch đẹp hơn không? Người nghèo, người yếu thế có được quan tâm hơn không? Cán bộ có gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân không? Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục lắng nghe nhân dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết những việc dân cần, dân lo, dân mong". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ làm việc ở cơ sở phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, cùng dân tháo gỡ những khó khăn. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn, chính sách phải đến tận từng bản, tận hộ, tận người. Nguồn lực phải được sử dụng đúng chỗ, đúng việc, kết quả là phải đo bằng sự thay đổi thật trong đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn bà con khi trở về từ Đền Hùng sẽ mang theo một niềm vui trong sáng. Niềm vui là vì chúng ta được sống trong một đất nước có cội nguồn, có hòa bình, có tình người. Chúng ta có trách nhiệm phải sống xứng đáng với công đức tổ tiên, phải làm tốt hơn công việc của mình, chăm lo tốt hơn cho gia đình, góp sức nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong các cơ quan báo chí truyền thông tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp của lễ hội, những câu chuyện tử tế, những hành động văn minh, những giá trị lịch sử văn hóa của Đền Hùng và vùng Đất Tổ. Truyền thông về lễ hội cần giúp cho người dân hiểu đúng, hành động đúng và tự hào đúng.