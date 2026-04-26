Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ văn hóa, giữ niềm tin và làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh
Chu Minh Khôi
26/04/2026, 13:58
Sáng 26/4/2026, trước Đền Thượng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng và trước anh linh các vua Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu sâu sắc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của cội nguồn dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...
Mở đầu bài phát biểu, Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ: “Trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ
Tổ Hùng Vương, tôi rất xúc động được gặp bà con ngay tại Đền Hùng. Về Đền Hùng
đúng ngày mùng 10 tháng Ba âm lịch, tôi cùng bà con nhân dân cùng hướng về cội nguồn.
Dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù sống ở trong nước hay ở xa Tổ quốc, chúng ta
đều là con cháu Lạc Hồng, con Rồng cháu Tiên, đều có chung một cội nguồn, chung
một mái nhà Việt Nam.
Mỗi người đến đây từ một miền quê, một công việc, một
hoàn cảnh khác nhau. Có người đi từ đồng bằng lên, có người từ miền núi xuống,
có người vượt đường xa từ miền Trung, miền Nam, từ hải đảo, từ nước ngoài trở về.
Nhưng khi đặt chân lên miền đất thiêng này, chúng ta đều có chung một tấm lòng: về với cội nguồn, về với Tổ tiên, về với nơi bắt đầu của tình nghĩa đồng bào”.
"ĐÃ ĐI THÌ PHẢI TỚI ĐÍCH"
Thay
mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thân ái gửi tới các
đồng chí và toàn thể bà con lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe, bình an,
đoàn kết và hạnh phúc; gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh
Phú Thọ lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Theo
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dân tộc ta có nhiều ngày lễ lớn, nhiều mốc
son đáng nhớ, nhưng Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày rất đặc biệt. Đây là thời khắc để
mỗi người Việt Nam tưởng nhớ tới các Vua Hùng đã có công dựng nước; tưởng nhớ Tổ
mẫu Âu Cơ, Quốc tổ Lạc Long Quân; tưởng nhớ bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi,
xương máu, trí tuệ để khai phá đất đai, dựng làng lập nước, giữ gìn mở mang bờ
cõi, vun đắp văn hiến.
Lịch
sử Việt Nam luôn gắn với đạo lý, đạo lý đó rất mộc mạc: Uống nước nhớ nguồn, ăn
quả nhớ kẻ trồng cây, chim có tổ, người có tông. Với đạo lý ấy, Giỗ Tổ Hùng
Vương đã trở thành ngày hội tri ân, ngày hội của tình đồng bào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết
từ các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh, điều xuyên suốt lịch sử dân tộc chúng
ta là lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
căn dặn cán bộ chiến sĩ tại Đền Giếng: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời của Bác đến nay vẫn còn
nguyên vẹn ý nghĩa.
Dựng
nước là công lao của tổ tiên. Giữ nước và phát triển đất nước là trách nhiệm của
các thế hệ hôm nay và mai sau. Giữ nước là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất
toàn vẹn lãnh thổ; là bảo vệ hòa bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Giữ nước là giữ văn hóa, giữ đạo lý, giữ niềm tin, giữ lòng tự trọng dân tộc.
Giữ nước cũng là làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm
no, hạnh phúc. Phát triển đất nước là để chúng ta sánh vai với các cường quốc
năm châu.
“Hôm
nay, giữ nước không chỉ dừng ở câu chuyện súng đạn nơi chiến trường như các thế
hệ đi trước đã từng làm. Giữ nước còn là giữ rừng, giữ nguồn nước, giữ xã hội
bình yên, giữ nề nếp gia phong, giữ tiếng nói và phong tục tốt đẹp của mỗi dân
tộc, giữ sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, giữ niềm tin của nhân dân vào Đảng,
Nhà nước và tương lai đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Khi
Bác Hồ trở lại Đền Hùng năm 1962, Bác căn dặn một điều rất gần gũi: "Đã đi
thì phải tới đích". Lời người càng đúng trong bối cảnh hiện nay. Bác đã
nói chuyện về leo núi nhưng cũng là nói về việc làm cách mạng, làm người, làm
việc cho dân, cho nước. Đã đặt ra mục tiêu thì phải bền chí, đã hứa với dân thì
phải làm, đã nhận trách nhiệm thì phải theo đến cùng, đã chọn con đường xây dựng
đất nước phồn vinh thì không được nản lòng trước mọi khó khăn.
SỐNG ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI CỘI NGUỒN
Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước nói lời cảm ơn chân thành với bà con tỉnh Phú Thọ. Bao đời
nay, người dân Đất Tổ đã coi việc giữ gìn Đền Hùng là trách nhiệm thiêng liêng.
Từ những người làm công tác quản lý di tích, những cụ cao niên, các nghệ nhân,
các đội tế lễ, đội rước, đội hát Xoan, các thầy cô giáo, các cháu học sinh, đến
từng hộ dân sống quanh khu di tích, mỗi người đều góp một phần công sức. Có việc
lớn được nhiều người biết đến, cũng có việc nhỏ thầm lặng phía sau, tất cả đều
rất đáng trân trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú
Thọ tiếp tục chăm lo để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, xanh, sạch đẹp, an
toàn và thân thiện. Bảo tồn di tích phải đi đôi với bảo vệ cảnh quan môi trường
và không gian văn hóa. Phát triển du lịch phải gắn với quyền lợi chính đáng của
người dân, với nếp sống văn minh, với sự bền vững lâu dài. Bà con địa phương là
chủ nhà của lễ hội. Chủ nhà càng ân cần, chu đáo, thật thà mến khách thì du
khách càng nhớ, càng quý, càng muốn trở lại.
“Với
thanh niên, các cháu học sinh, sinh viên, tôi muốn nói thêm: các cháu về Đền
Hùng hôm nay không để chụp một bức ảnh đẹp hay tham dự một cuộc vui. Tổ tiên đã
trao lại cho chúng ta một đất nước. Thế hệ trẻ phải làm cho đất nước ấy phát
triển mạnh hơn, nhân văn hơn, vị thế cao hơn. Các cháu hãy học thật tốt, rèn
luyện thật tốt, luôn nhớ đạo lý của người Việt, hiểu biết về lịch sử, về văn
hóa của dân tộc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.
Cán bộ làm việc ở cơ sở
phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, cùng dân tháo gỡ những khó khăn. Đối với
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn, chính sách
phải đến tận từng bản, tận hộ, tận người. Nguồn lực phải được sử dụng đúng chỗ, đúng việc,
kết quả là phải đo bằng sự thay đổi thật trong đời sống của nhân dân.
Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn
bà con khi trở về từ Đền Hùng sẽ mang theo một niềm vui trong sáng. Niềm vui là
vì chúng ta được sống trong một đất nước có cội nguồn, có hòa bình, có tình người.
Chúng ta có trách nhiệm phải sống xứng đáng với công đức tổ tiên, phải làm tốt
hơn công việc của mình, chăm lo tốt hơn cho gia đình, góp sức nhiều hơn cho quê
hương, đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong các cơ quan báo chí truyền
thông tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp của lễ hội, những câu chuyện tử tế,
những hành động văn minh, những giá trị lịch sử văn hóa của Đền Hùng và vùng Đất
Tổ. Truyền thông về lễ hội cần giúp cho người dân hiểu đúng, hành động đúng và
tự hào đúng.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng
10:14, 26/04/2026
Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển
08:50, 18/04/2026
Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ
Việt Nam – Hàn Quốc củng cố Đối tác Chiến lược Toàn diện, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD
Chiều 24/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21–24/4/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; chuyến thăm đạt nhiều kết quả thực chất..
Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06
Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (Phó Trưởng Ban Thường trực); Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang;...
Tăng trưởng kinh tế năm 2026: Tìm kiếm động lực từ cải cách thể chế và kinh tế số
Ấn phẩm Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên năm 2025 của Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ ra rằng tỷ trọng đầu tư của khu vực tư nhân trong nước đang có xu hướng suy giảm trong khi đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đã chuyển sang mức âm... Điều này cho thấy các giải pháp tăng trưởng cho năm 2026 cần tập trung vào cải cách thể chế và kinh tế số
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese
Sáng 24/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, trao đổi về quan hệ song phương và các định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giải phóng nguồn lực về đất đai
Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: