Đưa điện ảnh Việt hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 sắp diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh là dịp tôn vinh sáng tạo và quảng bá điện ảnh Việt đến công chúng trong nước và quốc tế...

Chiều 20/11, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức Họp báo khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Liên hoan phim sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến 25/11 tại TP. Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động sôi nổi. Ban tổ chức cho biết Liên hoan phim năm nay có sự tham gia của hơn 800 khách mời, với đông đảo nghệ sĩ, các nhà sản xuất, phát hành, phổ biến phim, các tổ chức điện ảnh, công ty điện ảnh và truyền thông có phim dự thi và phim được trình chiếu trong liên hoan cùng nhiều đại biểu quốc tế và đại diện ngoại giao đoàn.

Phát biểu tại buổi họp, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, nhận định: “Với khẩu hiệu Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, mà còn khẳng định bản lĩnh và khát vọng của nền điện ảnh Việt Nam trong hành trình hội nhập sâu rộng với thế giới”.

Ông Tạ Quang Đông Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, phát biểu tại họp báo.

“Hiện diện trên TP. Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo này quy tụ những nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên và những tài năng bậc nhất của điện ảnh Việt Nam đã và đang trên hành trình sáng tạo nghệ thuật để đưa điện ảnh Việt Nam cất cánh và bay xa”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông Đông cũng nhấn mạnh về sự thành công của phim Mưa đỏ và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối đã cho thấy khán giả quan tâm hơn đến các phim được đầu tư bài bản, phát hành chuyên nghiệp. Từ thành công của 2 phim này, các nhà đầu tư sẽ chú trọng hơn đến dòng phim lịch sử cách mạng và điều này sẽ tạo ra bước tiến mới, hứa hẹn tương lai tươi sáng cho điện ảnh nội.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, mỗi hoạt động tại Liên hoan phim lần này sẽ có mã QR của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để các nghệ sĩ, khán giả đến tham dự thể hiện tấm lòng hướng đến đồng bào.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Liên hoan phim Việt Nam là sự kiện điện ảnh có uy tín hàng đầu của đất nước, là dịp để khán giả Thành phố được hòa mình trong không khí điện ảnh rực rỡ, được gặp gỡ, giao lưu cùng các tài năng sáng tạo, thưởng thức những tác phẩm đậm đà bản sắc dân tộc và giàu tính nhân văn.

“Tin rằng, Liên hoan phim năm nay sẽ lan tỏa niềm tự hào và tình yêu điện ảnh đến đông đảo công chúng, đồng thời khẳng định tầm vóc, vị thế mới của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới”, bà Thúy nhấn mạnh.

Trở lại TP. Hồ Chí Minh sau 10 năm, Liên hoan phim diễn ra đúng dịp TP. Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là Thành phố điện ảnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, cho biết Liên hoan phim sẽ có nhiều hoạt động đặc biệt để cho thấy tầm quan trọng, ý nghĩa của sự kiện này.

Cụ thể ở các hội thảo, tọa đàm sẽ bàn về tiềm năng thế mạnh của Thành phố. Đồng thời, cùng nhau nhìn nhận các khó khăn khách quan, chủ quan để có những cơ chế chính sách phù hợp trong thời gian tới nhằm đưa TP. Hồ Chí Minh thành địa phương thu hút các nhà làm phim.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, phát biểu tại buổi họp. "Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã lựa chọn được 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Chương trình phim dự thi với 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Ngoài ra, Liên hoan phim có 57 bộ phim các thể loại được đưa vào chương trình phim toàn cảnh. Tất cả các phim đều được chiếu tại 3 điểm: Galaxy Park Mall Tạ Quang Bửu; CGV Hùng Vương Plaza và Cinestar Hai Bà Trưng, đem đến cho khán giả cái nhìn khái quát về sự phát triển mạnh mẽ, nhiều màu sắc của điện ảnh Việt Nam trong hai năm qua (kể từ sau Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tổ chức năm 2023).

Liên hoan lần này gồm giải thưởng dành cho phim (Bông Sen vàng, Bông Sen bạc, Giải thưởng Ban Giám khảo, kỹ xảo điện ảnh...) và giải dành cho cá nhân. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải “Phim Việt Nam được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn dành cho phim truyện điện ảnh tham dự chương trình phim toàn cảnh; Giải thưởng/Bằng khen của các cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội".