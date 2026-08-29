Phố đi bộ và Chợ đêm làm mới không gian du lịch Sầm Sơn

Không gian Văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm Sầm Sơn được thiết kế hài hòa giữa bản sắc văn hóa địa phương với nhịp sống hiện đại của đô thị du lịch biển, mang đến nhiều trải nghiệm phong phú.
Sản phẩm du lịch này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mới về đêm, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và từng bước khẳng định sức hấp dẫn của du lịch Sầm Sơn theo định hướng phát triển “Sầm Sơn - Điểm đến bốn mùa”.
Trước đó, hơn 100 doanh nghiệp lữ hành từ Hà Nội đã tham gia chương trình Famtrip khảo sát du lịch Sầm Sơn. Đoàn khảo sát đã trải nghiệm nhiều điểm tham quan, cơ sở lưu trú và dịch vụ tiêu biểu của địa phương, như: Đền Độc Cước; Khu lưu niệm Đồng bào Miền Nam tập kết ra Bắc; Khách sạn Dragon Style; Khách sạn Biển Nhớ; Khu FLC Beach & Golf; Khách sạn Anyla, Khách sạn Hoàng Thái, Khách sạn Long Thành; Nhà hàng Chính Thủy Palace, Nhà hàng Dũng Quých…
Tại khách sạn Aina, ông Vũ Ngọc Hùng, Giám đốc Aina Sầm Sơn Hotel, giới thiệu mô hình nghỉ dưỡng, ẩm thực, hội nghị và giải trí đồng bộ với hơn 200 phòng lưu trú, hệ thống nhà hàng, bể bơi, spa, gym, khu vui chơi, rạp chiếu phim và không gian tổ chức hội nghị, sự kiện.
Theo ông Hùng, trong năm đầu hoạt động, khách sạn đạt công suất phòng khoảng 70% trong tháng 5 và khoảng 90% trong hai tháng cao điểm 6 và 7. Trong các tháng 9-11 tới đây, khách sạn có kế hoạch giảm tới 80% giá phòng nhằm thu hút du khách trong mùa đông.
Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Du lịch phường Sầm Sơn, cho biết hoạt động du lịch tại đây lâu nay chủ yếu tập trung trong khoảng ba tháng hè, sau đó nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa. Vì vậy, muốn phát triển du lịch thu đông, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần cùng xây dựng những sản phẩm cụ thể, được “đóng gói” để doanh nghiệp lữ hành dễ dàng đưa khách về.
Hiệp hội Du lịch Sầm Sơn đề xuất các doanh nghiệp trích một phần nguồn thu mùa cao điểm để hình thành quỹ hỗ trợ hoạt động mùa thấp điểm, đồng thời tăng cường kết nối với tập đoàn, doanh nghiệp, trường học và tổ chức công đoàn để đưa khách đến Sầm Sơn ngoài mùa hè.
"Mùa thu và mùa đông năm nay, các cơ sở lưu trú tại Sầm Sơn đã thống nhất giảm giá phòng, nhà hàng ưu đãi khách đoàn và cùng giới thiệu các điểm vui chơi như quảng trường biển, nhạc nước, phố đi bộ. Một số cơ sở lưu trú đã cam kết giảm sâu giá phòng trong mùa đông, có nơi giảm tới 80%, nhằm tạo sức hút đối với khách đoàn", ông Tuấn thông tin.
Tham gia đoàn khảo sát, nhiều doanh nghiệp lữ hành đến từ Hà Nội, cho rằng địa phương cần xây dựng sản phẩm đặc thù, chính sách giá linh hoạt và đẩy mạnh quảng bá mùa thấp điểm. Theo bà Nguyễn Thị Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần GBest Việt Nam, phát triển du lịch mùa thấp điểm tại Sầm Sơn cần được xác định là chiến lược lâu dài.
"Sầm Sơn đã có thương hiệu và hạ tầng phát triển, song du khách lâu nay vẫn mặc định đây là điểm đến của mùa hè. Trong khi đó, mùa đông Sầm Sơn có cảnh quan đẹp, không gian yên bình, ẩm thực hấp dẫn và chi phí hợp lý. Vì vậy, địa phương cần thay đổi cách quảng bá, giúp du khách nhận diện một Sầm Sơn mùa đông với những giá trị khác biệt", bà Hà chia sẻ; đồng thời đề xuất tập trung vào hai nhóm khách là MICE và học sinh, sinh viên.
Bên cạnh đó, nghiên cứu tổ chức các concert, sự kiện âm nhạc quy mô lớn để thu hút khách và tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội. Các chiến dịch mùa thấp điểm cần hạn chế hình ảnh tắm biển, vui chơi mùa hè, thay bằng biển mùa đông, trải nghiệm ẩm thực, nghỉ dưỡng và các hoạt động phù hợp thời tiết.
Đại diện GBest Việt Nam cũng đề nghị tăng cường kết nối giữa phường Sầm Sơn, doanh nghiệp du lịch và các công ty lữ hành, thiết lập đầu mối hoặc hotline để hỗ trợ nhanh nhu cầu của khách đoàn. Sản phẩm mùa đông cần được “đóng gói” với mức giá cụ thể cho lưu trú, ăn uống, gala dinner và dịch vụ đi kèm, qua đó thay đổi định kiến Sầm Sơn là điểm đến có chi phí cao.
Ông Trần Đình Huy, Giám đốc Công ty Du lịch Bắc Trung Nam Bản Việt (TP.HCM), đánh giá Sầm Sơn có nhiều lợi thế về biển, ẩm thực, cơ sở lưu trú và hệ thống điểm tham quan. Bên cạnh đó, Sầm Sơn và Thanh Hóa còn có các giá trị lịch sử, văn hóa phong phú để phát triển sản phẩm. Vì vậy, mùa thấp điểm là thời gian thích hợp để doanh nghiệp tăng cường kết nối, tổ chức famtrip, tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ của điểm đến. Sầm Sơn cũng cần có chính sách giá linh hoạt, các chương trình ưu đãi để tạo động lực cho du khách lựa chọn điểm đến ngoài mùa hè.
Đại diện Hiệp hội Du lịch Hoàn Kiếm đề xuất Sầm Sơn cần chỉnh trang cảnh quan dọc bãi biển, đặc biệt là khắc phục các công trình và mái tôn thiếu tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, cần giữ gìn hình ảnh thuyền chài, thuyền thúng để phát triển thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Theo đó, địa phương có thể đẩy mạnh du lịch cộng đồng, cho phép du khách tham gia đánh bắt hải sản, tìm hiểu đời sống ngư dân và trải nghiệm chế biến, thưởng thức ẩm thực tại chỗ. Những sản phẩm này có thể khai thác cả trong mùa thấp điểm hoặc những ngày vắng khách.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế Lantours, đề nghị Sầm Sơn cần quan tâm cả thị trường nội địa và quốc tế, xây dựng lộ trình phát triển du lịch bốn mùa theo hướng dài hạn, tránh phát triển nóng gây lãng phí nguồn lực.
Mỗi người dân Sầm Sơn cần trở thành một “đại sứ du lịch”, cùng quảng bá điểm đến thông qua những câu chuyện, ký ức và giá trị văn hóa địa phương. Đồng thời, cần chú trọng đo lường trải nghiệm, cảm xúc của du khách thay vì chỉ quan tâm lượng khách và doanh thu.
Về sản phẩm, bà Hương đề xuất xây dựng các món quà đặc trưng để du khách mua và mang về; đồng thời nghiên cứu phát triển du lịch “chữa lành” vào mùa thu, đông, xuân, tập trung vào nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng và tận hưởng.
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