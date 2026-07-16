Vlasta - Sầm Sơn triển khai chính sách tài chính linh hoạt cho người mua, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn

Vlasta - Sầm Sơn triển khai đồng thời ba lựa chọn tài chính cùng nhiều ưu đãi theo từng dòng sản phẩm. Chính sách được xây dựng theo hướng đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ người sử dụng vốn tự có, các nhà đầu tư muốn tối ưu dòng tiền đến khách hàng lựa chọn đòn bẩy ngân hàng.

Chủ đầu tư Văn Phú triển khai chính sách tài chính mới dành cho khách hàng lựa chọn các dòng bất động sản tại Vlasta - Sầm Sơn. Chính sách gồm ba phương án thanh toán cùng nhiều ưu đãi về chiết khấu và hỗ trợ lãi suất, giúp người mua chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn.

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐÁP ỨNG NHIỀU BÀI TOÁN DÒNG TIỀN

Cụ thể, với phương án thanh toán theo tiến độ thông thường, khách hàng được hưởng chiết khấu 2% giá trị sản phẩm. Phương án này phù hợp với nhóm người mua muốn chia nhỏ dòng tiền theo từng đợt, thay vì dồn áp lực tài chính vào một thời điểm.

Đáng chú ý, nếu khách hàng có dòng tiền nhàn rỗi và thanh toán trước hạn từng đợt, chủ đầu tư áp dụng thêm mức chiết khấu tương đương 10%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Nhờ đó, người mua vẫn giữ được sự linh hoạt của tiến độ thanh toán, đồng thời có thêm cơ hội tối ưu hiệu quả tài chính khi chủ động được nguồn vốn.

Ba phương án thanh toán được thiết kế để người mua chủ động cân đối dòng tiền khi sở hữu bất động sản tại Vlasta - Sầm Sơn. Ảnh dự án.

Với phương án thanh toán sớm toàn bộ, khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bán sẽ được hưởng chiết khấu 9% giá trị sản phẩm. Đây là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng có sẵn nguồn vốn, ưu tiên giảm giá trị đầu tư ngay tại thời điểm giao dịch. So với việc giữ tiền chờ các đợt thanh toán tiếp theo, phương án này giúp người mua quy đổi lợi thế vốn tự có thành mức chiết khấu trực tiếp, qua đó cải thiện hiệu quả đầu tư ngay từ đầu.

Với phương án vay ngân hàng, khách hàng thanh toán 50% bằng vốn tự có theo tiến độ, phần còn lại có thể được ngân hàng giải ngân với chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong tối đa 24 tháng, không quá ngày 30/8/2028. Khoản vay được áp dụng lên tới 50% giá trị hợp đồng mua bán, đồng thời khách hàng được ân hạn nợ gốc theo chính sách của ngân hàng. Phương án này phù hợp với nhóm nhà đầu tư muốn sử dụng đòn bẩy tài chính để giữ lại một phần vốn cho các kế hoạch khác, đồng thời giảm áp lực chi phí lãi vay trong giai đoạn đầu.

Ba phương án tài chính được xây dựng theo những nhu cầu sử dụng vốn khác nhau của người mua. Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán theo tiến độ để chủ động phân bổ dòng tiền, thanh toán sớm nhằm tối ưu mức chiết khấu hoặc sử dụng đòn bẩy ngân hàng để giảm áp lực vốn trong giai đoạn đầu và duy trì nguồn lực cho các kế hoạch đầu tư tiếp theo.

ƯU ĐÃI GIA TĂNG, TỐI ƯU CHI PHÍ ĐẦU TƯ

Song song với chính sách tài chính, Văn Phú áp dụng nhiều chương trình ưu đãi dành cho từng dòng bất động sản nhằm tối ưu bài toán chi phí cho người mua.

Theo đó, khách hàng lựa chọn Biệt thự được tặng gói "Trọn vẹn an cư" trị giá 500 triệu đồng, trong khi khách hàng mua Shophouse nhận gói "Nội thất xứng tầm" trị giá 300 triệu đồng. Các gói ưu đãi được quy đổi thành tiền mặt và khấu trừ trực tiếp vào giá bán, góp phần giảm chi phí đầu tư ngay từ thời điểm giao dịch.

Ngoài ra, 20 khách hàng đầu tiên hoàn tất ký thỏa thuận đặt cọc hợp lệ sẽ được hưởng ưu đãi khách hàng tiên phong với mức chiết khấu bổ sung 1% giá trị hợp đồng. Bên cạnh đó, khách hàng thanh toán đúng tiến độ và đáp ứng điều kiện bàn giao theo quy định còn được miễn phí quản lý vận hành đến hết ngày 31/12/2029, qua đó giảm thêm chi phí trong giai đoạn đầu đưa tài sản vào sử dụng hoặc khai thác.

Các chính sách bán hàng được áp dụng cho hệ sản phẩm tại Vlasta - Sầm Sơn, gồm Biệt thự, Shophouse và Khách sạn mặt tiền biển, mỗi dòng sản phẩm hướng đến những nhu cầu sử dụng và khai thác khác nhau.

Hệ tiện ích nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí được quy hoạch đồng bộ tại Vlasta - Sầm Sơn. Ảnh dự án.

Bên cạnh các chính sách tài chính ưu đãi, chủ đầu tư Vlasta - Sầm Sơn còn triển khai chương trình bốc thăm trúng thưởng Mercedes-Benz GLC 200 dành cho khách hàng giao dịch Biệt thự đơn lập, Biệt thự song lập và Shophouse. Chương trình áp dụng với 10 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng mua bán từ ngày 4/6/2026 đến 30/8/2026 hoặc đến khi đủ số lượng theo thể lệ của chủ đầu tư.

Song song với các chính sách ưu đãi, Vlasta - Sầm Sơn cũng ghi dấu ấn trên thị trường nhờ hệ sản phẩm đa dạng cùng mô hình phát triển đô thị biển All-in-one. Dự án sở hữu gần 1 km mặt biển và được quy hoạch với hệ tiện ích nghỉ dưỡng, thương mại, giải trí đồng bộ, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, lưu trú, nghỉ dưỡng và khai thác thương mại.

Hệ tiện ích bao gồm tổ hợp nghỉ dưỡng Lasong by The Unlimited Collection do The Ascott Limited quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế; cùng quảng trường biển, khu phố thương mại và các hoạt động giải trí ven biển.

Ba phương án tài chính cùng các chương trình ưu đãi được xây dựng nhằm đáp ứng những kế hoạch tài chính khác nhau của người mua. Với Vlasta - Sầm Sơn, khách hàng có thêm lựa chọn để chủ động cân đối dòng tiền và lựa chọn phương án thanh toán phù hợp với mục tiêu sở hữu hoặc khai thác bất động sản.