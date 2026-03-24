Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Việt Nam coi EU là đối tác quan trọng, tin cậy, lâu dài

Minh Quang

24/03/2026, 13:34

Phát biểu tại Diễn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam với chủ đề “Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu: Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững” sáng ngày 24/3 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kêu gọi các doanh nghiệp EU đầu tư vào Việt Nam mạnh mẽ hơn và hợp tác trên nhiều lĩnh vực...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại Diễn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định quan hệ Việt Nam – EU đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 30 năm qua, với khuôn khổ hợp tác ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là vai trò của Hiệp định EVFTA trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. EU hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại tăng trưởng ổn định và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

https://www.youtube.com/embed/4nY1Hn06LkQ?&rel=0

Phó Thủ tướng cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần triển khai thực chất, nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và EU, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Diễn đàn diễn ra vào một thời điểm hết sức có ý nghĩa khi thế giới đang đứng trước những bước ngoặt về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới.

"Diễn đàn hôm nay chính là nhịp cầu quan trọng để chúng ta cùng nhau khơi thông về dòng chảy đầu tư, thương mại, công nghệ, tạo nên những giá trị cộng hưởng to lớn của doanh nghiệp Việt Nam và Liên minh châu Âu", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng đề xuất EU tăng cường hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính xanh, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, công nghệ bán dẫn và hạ tầng chiến lược. Đồng thời, kêu gọi các quốc gia thành viên EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), qua đó hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo niềm tin cho doanh nghiệp hai bên.


Bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam - EU

07:39, 06/03/2026

Việt Nam – EAEU tăng tốc hợp tác, mở hướng kết nối hàng không

23:32, 02/03/2026

Việt Nam và EU thống nhất khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện

21:11, 29/01/2026

Quan hệ Việt Nam – EU: hành trình 35 năm

Kể từ khi Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1990, mối quan hệ giữa hai bên đã phát triển qua nhiều mốc son quan trọng, trong đó có Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện, hai hiệp định mang tính bước ngoặt EVFTA và EVIPA, và việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 1/2026 - giúp Việt Nam trở thành đối tác Chiến lược Toàn diện đầu tiên của EU tại ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng lên gần 300 tỷ USD kể từ khi EVFTA có hiệu lực, với EU là đối tác thương mại lớn thứ tư và là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam. Đầu tư trực tiếp từ EU đạt hơn 32 tỷ USD qua hàng nghìn dự án, trong khi hợp tác phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng xanh, an ninh quốc phòng...tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Toàn cầu EU - Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 24/3/2026 khẳng định tầm nhìn chung về một mối quan hệ thịnh vượng và bền vững.

Việt Nam điểm đến đầu tư hấp dẫn với EU

Trước thềm Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU – Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 24/3/2026, đại diện các Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu cùng lãnh đạo các doanh nghiệp đã chia sẻ góc nhìn với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy về triển vọng mối quan hệ kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và EU.

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026 đánh dấu một bước chuyển mình từ đối thoại sang hành động cụ thể. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt trong ASEAN và việc nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ mở ra cơ hội đột phá trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và giao thông bền vững.

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Nhân dịp Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin giới thiệu những chia sẻ cũng như góc nhìn của các Đại sứ châu Âu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác và triển vọng của kinh tế Việt Nam...

Cơ khí chính xác: Nền tảng thiết yếu cho công nghiệp hiện đại

Cơ khí chính xác liên quan đến mọi công việc đòi hỏi độ chính xác trong quá trình chế tạo. Lĩnh vực này đóng vai trò quan trọng trong thế giới hiện đại, từ động cơ máy bay, sản xuất dược phẩm, máy móc nông nghiệp, chế biến thực phẩm, chip silicon, điện thoại di động, máy ảnh, siêu máy tính, robot và phương tiện không người lái đến trí tuệ nhân tạo...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu về năng lượng hạt nhân, tàu điện ngầm của Nga

Tiêu điểm

2

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Đầu tư

3

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Thế giới

4

Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang

Thế giới

5

100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM

Du lịch

