Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Việt Nam coi EU là đối tác quan trọng, tin cậy, lâu dài

Phát biểu tại Diễn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam với chủ đề “Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu: Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững” sáng ngày 24/3 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kêu gọi các doanh nghiệp EU đầu tư vào Việt Nam mạnh mẽ hơn và hợp tác trên nhiều lĩnh vực...

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định quan hệ Việt Nam – EU đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 30 năm qua, với khuôn khổ hợp tác ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là vai trò của Hiệp định EVFTA trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. EU hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại tăng trưởng ổn định và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Phó Thủ tướng cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần triển khai thực chất, nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và EU, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Diễn đàn diễn ra vào một thời điểm hết sức có ý nghĩa khi thế giới đang đứng trước những bước ngoặt về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới.

"Diễn đàn hôm nay chính là nhịp cầu quan trọng để chúng ta cùng nhau khơi thông về dòng chảy đầu tư, thương mại, công nghệ, tạo nên những giá trị cộng hưởng to lớn của doanh nghiệp Việt Nam và Liên minh châu Âu", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng đề xuất EU tăng cường hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính xanh, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, công nghệ bán dẫn và hạ tầng chiến lược. Đồng thời, kêu gọi các quốc gia thành viên EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), qua đó hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo niềm tin cho doanh nghiệp hai bên.



