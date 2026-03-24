Việt Nam chủ động ứng phó trước “cú sốc Hormuz”

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa cho biết ngày 22/3/2026, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã phát đi cảnh báo khẩn: gián đoạn tại eo biển Hormuz đang tạo ra "nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay", khi tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu gần như tê liệt hoàn toàn kể từ cuối tháng 2.
THỬ THÁCH LỚN NHẤT LỊCH SỬ NĂNG LƯỢNG THẾ GIỚI
Quy
mô thiệt hại là chưa có tiền lệ: khoảng 11 triệu thùng dầu/ngày và 140 tỷ m2 khí đốt bị gián đoạn, đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng. IEA nhận định
mức độ tác động đã vượt cả hai cú sốc dầu mỏ thập niên 1970 lẫn khủng hoảng
năng lượng trong xung đột Nga – Ukraine — những giai đoạn từng làm đảo lộn trật
tự kinh tế thế giới, và mức tác động không dừng ở thị trường nhiên
liệu.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước dẫn đánh giá của IEA, cho
thấy làn sóng tăng giá đã lan nhanh sang lạm phát, chi phí nhập khẩu và tốc độ
tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn chưa phục hồi
hoàn toàn sau đại dịch.
Trước
mức độ nghiêm trọng của tình hình, IEA đã phối hợp giải phóng khoảng 400 triệu
thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược — mức can thiệp lớn nhất trong lịch sử tổ
chức này, đồng thời khẳng định sẵn sàng huy động thêm nếu cần. Tuy vậy, IEA
cũng thẳng thắn nhấn mạnh: các biện pháp trên chỉ có thể giảm nhẹ tác động,
không thay thế được giải pháp căn bản là khôi phục hoạt động bình thường của eo
biển Hormuz.
Trên
thực địa, nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Á buộc phải giảm công suất do thiếu
nguyên liệu đầu vào. Tại châu Âu, giá khí đốt tăng hơn 60%, kéo theo áp lực lớn
lên sản xuất và sinh hoạt. Riêng tại Pháp, giá xăng phổ biến ở mức 1,87
euro/lít, dầu diesel là 2,03 euro/lít.
VIỆT NAM ĐIỀU HÀNH CHỦ ĐỘNG, NGUỒN CUNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM
Với
đặc thù là nước nhập khẩu ròng xăng dầu, Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ
biến động giá thế giới. Tuy nhiên, theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường
trong nước, nhờ triển khai sớm và đồng bộ các giải pháp điều hành, nguồn cung
trong nước cơ bản được bảo đảm, không để xảy ra gián đoạn hay thiếu hụt trên
diện rộng.
Bộ
Công Thương đã kịp thời ban hành liên tiếp các văn bản chỉ đạo hệ thống phân
phối xăng dầu toàn quốc, yêu cầu duy trì hoạt động bán hàng thông suốt trong
mọi tình huống. Đồng thời, cơ quan quản lý chủ động rà soát, sửa đổi cơ chế
chính sách nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, giảm
phụ thuộc vào một tuyến cung ứng duy nhất.
Về
điều hành giá, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được phối hợp linh hoạt cùng các công
cụ thuế, phí bám sát diễn biến thị trường thế giới nhưng hạn chế tối đa biến
động đột ngột trong nước, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn
định kinh tế vĩ mô. Các giải pháp tăng cường dự trữ và bảo đảm lưu thông hệ
thống phân phối cũng được triển khai song song, nâng cao năng lực ứng phó trước
những bất ổn từ thị trường quốc tế.
Cục
Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhận định, diễn biến hiện nay đã cho thấy mức độ dễ tổn thương của các nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng nhập
khẩu trước các cú sốc địa chính trị. Trong ngắn hạn, ưu tiên hàng đầu là bảo
đảm nguồn cung, điều hành linh hoạt giá và bình ổn thị trường.
Về
dài hạn, cần tập trung vào ba trụ cột: tăng cường dự trữ chiến lược; nâng cao
hiệu quả sử dụng năng lượng và đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo; tăng cường hợp tác khu vực để giảm thiểu rủi ro từ các "điểm
nghẽn" như eo biển Hormuz — nơi một biến cố địa chính trị có thể kéo theo
hệ lụy kinh tế trên phạm vi toàn cầu.
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhiều
chính phủ đã triển khai các biện pháp điều hành khẩn cấp:
Hàn
Quốc: Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu áp giá trần nhiên liệu và các biện pháp
kiểm soát thị trường ngoại hối.
Hungary: Áp trần giá bán lẻ ở mức 595
forint/lít với xăng và 615 forint/lít với dầu diesel; đồng thời mở kho dự trữ
dầu quốc gia.
Slovenia: Hạn chế mua nhiên liệu — cá nhân tối đa 50
lít/ngày, doanh nghiệp tối đa 200 lít. Tập đoàn MOL Group áp mức giới hạn chặt
hơn, chỉ 30 lít/lần với khách hàng cá nhân.
Tây Ban Nha: Triển khai gói hỗ trợ
khoảng 5 tỷ euro, giảm thuế VAT năng lượng từ 21% xuống 10%.
Đức,
Áo: Kiểm soát tần suất điều chỉnh giá nhằm hạn chế biến động tâm lý thị trường.
Tại châu Á, khu vực tiêu thụ phần lớn lượng dầu và LNG vận chuyển qua Hormuz, các quốc gia tập trung vào cả hai mặt trận cung và cầu: Sri Lanka áp hạn mức tiêu thụ nhiên liệu; Philippines triển khai tuần làm việc 4 ngày trong khu vực công; Thái Lan xem xét áp trần giá kết hợp hạn chế phương tiện; Nhật Bản và Hàn Quốc đồng thời tăng cường kiểm soát giá và đẩy mạnh dự trữ quốc gia.