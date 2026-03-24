Giá vàng miếng và vàng nhẫn “leo dốc” sau 2 tuần giảm mạnh

Trong phiên sáng 24/3, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,9 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 23/3. Đối với vàng nhẫn, mức tăng dao động từ 1,8 triệu – 4,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều, mạnh hơn so với vàng miếng…

Sáng nay (24/3), giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng trở lại sau khi sụt mạnh 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Cập nhật bảng giá niêm yết tại các hệ thống lớn, giá bán vàng miếng SJC chủ yếu đặt tại mức 167,9 triệu đồng/lượng

Mở cửa, Công ty SJC tăng 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (23/3), niêm yết tại 164,9 triệu – 167,9 triệu đồng/lượng và ổn định trong suốt phiên sáng.

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến vẫn duy trì ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, mức chênh lệch này nới rộng lên mức 2,5 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ đầu tháng 3/2026. Dù điều chỉnh tăng nhưng chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng vẫn thấp nhất thị trường.

Mức giá giao dịch chốt phiên sáng ở mức 164,9 triệu – 167,9 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 23/3, giá giao dịch vàng miếng tại các đơn vị này tăng 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại DOJI, giá mua, bán vàng miếng tăng tới 4,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều strong phiên sáng nay.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp giảm và 2 nhịp tăng trong phiên sáng nay.

Tính đến 11 giờ, Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại 167,9 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vàng miếng niêm yết ở mức 165,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 23/3, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng 1,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng tăng giá cũng diễn ra tại các đơn vị kinh doanh. Tuỳ từng thương hiệu, mức tăng giá vàng nhẫn dao động từ 1,8 triệu – 4,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều. theo sát diễn biến vàng miếng. Duy chỉ có một doanh nghiệp giảm giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu tháng 3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Ở khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn chốt phiên sáng ở mức 157,5 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 161,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 23/3, giá giao dịch vàng nhẫn trơn tại thương hiệu này giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Như vậy, đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp (21 – 24/3) tại đơn vị này đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Trong phiên sáng 24/3, giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,9 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, mức điều chỉnh tăng mạnh hơn so với vàng miếng, dao động từ 1,8 triệu – 4,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức tăng này chỉ bằng 20% so với tổng mức giảm lên tới 12 triệu đồng/lượng trong 2 phiên liên tiếp (21 và 23/3).

Trong khi đó, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng niêm yết tại 164,7 triệu – 167,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi.

So với giá chốt phiên 23/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Công ty DOJI đặt giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở ngưỡng 164,9 triệu – 167,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, tăng 4,6 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 4,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán so với giá chốt phiên 23/3.

Mức giá giao dịch 164,9 triệu – 167,9 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Phú Quý. Sau 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 tại thương hiệu này chốt phiên sáng tăng tổng cộng 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ tăng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ổn định ở mức 164,8 triệu – 167,8 triệu đồng/lượng.

Mức tăng, giảm của giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh trong phiên 24/3 so với 23/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường sau 2 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay.

Sau khi tăng 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết tại 164,9 triệu – 167,9 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng mở cửa, cả hai doanh nghiệp này tiếp tục thêm thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 165,5 triệu – 168,5 triệu đồng/lượng Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 23/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai thương hiệu tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.