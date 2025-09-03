Công ty tài sản số Singapore "tiến vào" Đà Nẵng

Digital Treasures Center Pte Ltd (dtcpay), một trong những công ty công nghệ số hàng đầu thế giới tới từ Singapore, hiện đang đẩy mạng phát triển mảng stablecoin, cho biết sẽ đề xuất các dự án cụ thể để triển khai tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong thời gian tới…
Theo Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC ngày 1/8/2025 của Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, mục tiêu đến hết năm 2025, Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ được đưa vào hoạt động ở hai thành phố TP.HCM và Đà Nẵng.
Trong đó, đáng chú ý, Blockchain và tài sản số được coi là trọng tâm phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế của Đà Nẵng. Đây được xem như "thỏi nam châm" hút nhiều doanh nghiệp Blockchain và tài sản số đến với Đà Nẵng trong thời gian gần đây.
CÔNG TY BLOCKCHAIN NƯỚC NGOÀI “DỒN” SỰ CHÚ Ý VỀ ĐÀ NẴNG
Với quyết định mới cùng những cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù đã và đang được Đà Nẵng triển khai, Thành phố này đang thu hút nhiều doanh nghiệp Blockchain toàn cầu.
Theo đó, Sàn giao dịch tài sản số lớn thứ hai thế giới, Bybit, Trung tâm Blockchain Abu Dhabi (ADBC) và Tether Operations, công ty đứng sau việc vận hành và phát hành Tether - stablecoin lớn nhất thế giới, hiện đã ký kết Biên bản hợp tác với Đà Nẵng.
Mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng đã có buổi tiếp ông Band Zhao, nhà sáng lập Công ty Digital Treasures Center Pte Ltd (dtcpay), một trong những công ty công nghệ số hàng đầu thế giới, được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tiền số tại nhiều quốc gia, đồng thời đang hợp tác với nhiều chính phủ để phát triển và vận hành các giao dịch tiền số một cách hợp pháp và an toàn.
Doanh nghiệp này cho biết sẵn sàng cùng Đà Nẵng trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, tư vấn cơ chế quản lý vốn, cũng như hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Blockchain - lĩnh vực mà Thành phố đang định hướng trở thành trung tâm khu vực.
Trong khi đó, lãnh đạo thành phố mong muốn dtcpay có thể đóng góp ý kiến tư vấn cho Đà Nẵng trong các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đề xuất chính sách phù hợp, tham mưu về cơ chế quản lý vốn là một trong những thách thức hiện nay của Thành phố.
Ông Band Zhao bày tỏ sẵn sàng hợp tác, đặc biệt trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, trong đó có công nghệ Blockchain và cho biết công ty hiện đã có viện đào tạo riêng, sẵn sàng triển khai các khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu của Đà Nẵng.
Với kinh nghiệm quốc tế trong việc xin giấy phép, tham mưu chính sách và vận hành giao dịch tài chính số, ông Band Zhao khẳng định sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để hỗ trợ Đà Nẵng trong quá trình xây dựng cơ chế phù hợp cho các hoạt động đổi mới sáng tạo.
Đồng thời, bày tỏ mong muốn được làm việc và hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại địa phương, qua đó cùng xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu về công nghệ Blockchain trong khu vực.
Ông Band Zhao cho biết, hiện công ty đang trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thị trường Đà Nẵng, sẵn sàng mở rộng hợp tác với các đối tác tiềm năng mới và sẽ tiếp tục tìm hiểu, đề xuất các dự án cụ thể để triển khai tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.
DTCPAY - DOANH NGHIỆP MẠNH VỀ STABLECOIN
Digital Treasures Center Pte Ltd (dtcpay) được thành lập năm 2019 tại Singapore. Chỉ 3 năm sau đó, công ty này đã được Cơ quan Tiền tệ Singapore cấp giấy phép Tổ chức Thanh toán lớn (Major Payment Institution – MPI) để cung cấp Mã thông báo Thanh toán Kỹ thuật số (DPT) và các dịch vụ thanh toán khác theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán (PSA) của Singapore.
Cần lưu ý, giấy phép Tổ chức Thanh toán lớn là giấy phép cao nhất dành cho các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán quy mô lớn tại Singapore. Một doanh nghiệp muốn trở thành MPI phải vượt qua nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về vốn, an toàn hệ thống, tuân thủ pháp lý.
Ngoài Singapore, dtcpay có kế hoạch mở rộng hoạt động ra khu vực và hiện diện tại một số trung tâm tài chính quan trọng, trong đó tập trung vào thị trường Đông Nam Á. dtcpay hiện đang hiện diện tại Singapore, Hồng Kông và Malaysia.
Theo một số nguồn tin, dtcpay hiện đang đẩy mạnh chiến lược phát triển mảng stablecoin. Từ tháng 1/2025, công ty đã chỉ hỗ trợ stablecoin trong tất cả dịch vụ thanh toán Mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT), thay vì các loại tiền điện tử biến động mạnh như Bitcoin hay Ethereum.
Tuy nhiên, dtcpay chỉ là một trong số nhiều công ty tài chính blockchain đang hoạt động tại Singapore. Vậy điều gì giúp quốc đảo này làm được điều đó?
Kể từ năm 2019, khi nhiều nước còn chưa rõ ràng về quản lý crypto/Blockchain, Singapore đã đi trước khi ban hành Đạo luật Dịch vụ Thanh toán (Payment Services Act – PSA), quy định rõ về: Mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT); Tổ chức Thanh toán chính (MPI) và Tổ chức Thanh toán tiêu chuẩn (SPI).
Nhiều công ty tài chính Blockchain đã chọn Singapore để đặt trụ sở chính, sau đó vươn ra khu vực và toàn cầu.
Singapore vốn được xem là hub tài chính – ngân hàng của châu Á, do vậy, với hạ tầng công nghệ, pháp lý thuận lợi, nhân lực chất lượng cao, dòng vốn dồi dào, Singapore càng dễ dàng trở thành điểm đến lý tưởng cho doanh nghiệp Blockchain về thanh toán.
