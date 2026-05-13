Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chuyển mạnh tư duy thu hút FDI từ đại trà sang chọn lọc
Đỗ Phong
13/05/2026, 16:47
Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam luôn coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam chuyển mạnh tư duy từ "thu hút FDI đại trà” sang “hợp tác đầu tư có chọn lọc, chất lượng, hiệu quả và bền vững”. FDI thế hệ mới mà cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực mới và vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh quan điểm này tại Diễn
đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 (Vietnam Connect Forum- VCF 2026) với
chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế tư nhân trong nước hợp lực
tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới” chiều ngày 13/5/2026. Diễn
đàn dưới sự chỉ đạo chuyên môn nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung
ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam chủ trì tổ chức.
Theo Phó Thủ tướng, chủ đề Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu
tăng trưởng cao hơn, chất lượng hơn, bền vững hơn và có khả năng chống chịu cao
hơn trước những tác động của khu vực và toàn cầu. Ông cũng đánh giá cao Hội
Khoa học Kinh tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược cùng Tạp
chí Kinh tế Việt Nam đã phối hợp tổ chức diễn đàn hết sức thiết thực và có ý
nghĩa này.
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TIẾP TỤC LÀ ĐIỂM SÁNG CỦA NỀN KINH TẾ
TRONG BỐI CẢNH CẠNH TRANH
Thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch sâu sắc với
biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Phó Thủ tướng chỉ rõ tình trạng cạnh
tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng,
chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu
và công nghệ chiến lược đang làm thay đổi căn bản phương thức cạnh tranh và hợp
tác kinh tế toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế cũng
thay đổi mạnh mẽ. Nếu như trước đây lợi thế chủ yếu là chi phí lao động thấp và
ưu đãi đầu tư thì hiện nay các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn tới chất lượng, thể
chế, tính ổn định chính sách, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng
cao, năng lượng xanh, hạ tầng dữ liệu, năng lực đổi mới sáng tạo và độ tin cậy,
ổn định của môi trường đầu tư.
Phó Thủ tướng cho rằng đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội
rất lớn để Việt Nam tái định vị vai trò trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu,
chuyển đổi và làm mới động lực tăng trưởng dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ,
đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân.
Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình quốc
tế còn nhiều biến động phức tạp và khó lường, kinh tế xã hội tiếp tục đạt được
nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện.
Theo đó, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt khoảng 8,02%, quy mô nền
kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD. Trong Quý 1/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng
tích cực, ước đạt khoảng 7,83%; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm
soát, các cân đối lớn được bảo đảm, thu ngân sách xuất nhập khẩu, đầu tư và
tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng tích cực.
Đặc biệt, khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng
quan trọng của nền kinh tế. Lũy kế đến nay, Việt Nam có hơn 46.500 dự án FDI
còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 543 tỷ USD, vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng
357,6 tỷ USD. Khu vực FDI hiện đóng góp khoảng trên 20% GDP, khoảng 70% kim ngạch
xuất khẩu và tạo việc làm cho hàng triệu lao động.
Trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu suy giảm tại nhiều khu
vực, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các quốc gia thu hút FDI hàng
đầu Asian. “Điều này phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với
triển vọng phát triển, ổn định chính trị- xã hội và môi trường đầu tư kinh
doanh của Việt Nam”, Phó Thủ tướng khẳng định.
Đáng chú ý, trong những năm gần đây, Việt Nam là địa điểm
ghi nhận sự hiện diện và mở rộng đầu tư của nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực
điện tử, bán dẫn, công nghệ cao, năng lượng, logistics, tài chính, đổi mới sáng
tạo và dịch vụ hiện đại; qua đó góp phần hình thành các hệ sinh thái sản xuất
và chuỗi cung ứng cung ứng mới tại Việt Nam.
FDI THẾ HỆ MỚI CẦN
CÙNG VIỆT NAM TẠO RA GIÁ TRỊ, NĂNG LỰC VÀ VỊ THẾ MỚI TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng
cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng chất lượng và hiệu quả liên kết giữa khu vực FDI
với khu vực kinh tế trong nước vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.
Thực tế nhiều doanh nghiệp
Việt Nam vẫn tham gia ở phân khúc giá trị gia tăng thấp, tỷ lệ nội địa hóa
trong một số ngành công nghiệp còn hạn chế, năng lực hấp thụ của doanh nghiệp
trong nước còn chưa theo kịp yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đến nay, Việt Nam đã đạt được kết quả tích cực với việc thu
hút nhiều vốn đầu tư nhưng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới phải nâng cao hơn
nữa chất lượng hợp tác, mức độ lan tỏa và khả năng cộng hưởng giữa khu vực FDI
với nền kinh tế trong nước.
Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam luôn coi khu vực kinh tế
có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nền kinh
tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng, hợp tác và cạnh
tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác.
Tuy nhiên, trong giai đoạn phát
triển mới, Việt Nam chuyển mạnh tư duy từ thu hút FDI đại trà sang hợp tác đầu
tư có chọn lọc, chất lượng, hiệu quả và bền vững.
FDI thế hệ mới không chỉ đến Việt Nam để sản xuất, để khai
thác thị trường mà cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực mới và vị thế
mới trong chuỗi giá trị toàn cầu.
NĂM ĐỊNH HƯỚNG THU
HÚT FDI THẾ HỆ MỚI
Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng cho biết thời gian tới,
Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung triển khai 5 định hướng lớn.
Thứ nhất, tiếp tục
đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh,
chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ phát triển.
“Chính phủ sẽ tiếp tục cắt giảm thực chất các thủ tục hành
chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với
tăng cường giám sát, thúc đẩy số hóa toàn diện và thực hiện hiệu quả cơ chế một
cửa, nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự báo của chính sách”, Phó Thủ
tướng nêu rõ.
Thứ hai, đổi mới định
hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng có chọn lọc, lấy chất lượng, công
nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng, hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường
và liên kết với doanh nghiệp trong nước làm tiêu chí chủ yếu.
Theo đó, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực
bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, công nghệ sinh học, dược phẩm,
năng lượng sạch, vật liệu mới, logistics hiện đại, dịch vụ tài chính, đổi mới
sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược.
Thứ ba, phát triển
mạnh doanh nghiệp trong nước và công nghiệp hỗ trợ để doanh nghiệp Việt Nam
tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Phó Thủ tướng khẳng định “đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến
lược lâu dài. Nhà nước sẽ tiếp tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng
cao năng lực quản trị, tiêu chuẩn chất lượng, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số,
tiếp cận tín dụng và kết nối các tập đoàn đa quốc gia.”
Theo ông, mục tiêu không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp
tham gia chuỗi cung ứng mà quan trọng hơn là từng bước hình thành đội ngũ doanh
nghiệp Việt Nam có khả năng trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 trong các chuỗi
giá trị khu vực và toàn cầu.
Thứ tư, tập trung
phát triển hạ tầng chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thu hút
FDI thế hệ mới.
Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang quyết liệt triển khai
các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng logistics, năng lượng, hạ tầng
số, dữ liệu, khu công nghiệp thế hệ mới; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ liên kết giữa
Nhà nước, Nhà trường, Nhà đầu tư nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của
các ngành công nghệ cao và công nghệ chiến lược.
Thứ năm, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu vực FDI, bảo đảm hài hòa giữa lợi
ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân, giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh kinh tế
và phát triển bền vững.
Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận
lợi nhất cho các nhà đầu tư hoạt động đúng pháp luật, hiệu quả và lâu dài nhưng
cũng kiên quyết xử lý các hành vi chuyển giá, gian lận thương mại, vi phạm môi
trường, sử dụng công nghệ lạc hậu, vi phạm sở hữu trí tuệ.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng
trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được mục
tiêu đó, Việt Nam cần một mô hình tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo,
công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và sự cộng hưởng hiệu quả giữa các khu
vực kinh tế.
Phó Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư
nước ngoài tiếp tục đồng hành lâu dài cùng Việt Nam, không chỉ coi Việt Nam là
điểm đến đầu tư mà là đối tác phát triển chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Đồng thời, ông cũng yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam chủ động đổi mới tư duy,
nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ và khả năng hợp tác để tham gia
sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng quốc tế.
“Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và
hành động cùng cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh
doanh minh bạch, ổn định, an toàn và cạnh tranh quốc tế”. Khẳng định điều này,
Phó Thủ tướng tin tưởng rằng với sự đồng hành và hợp lực giữa khu vực kinh tế
có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế trong nước, Việt Nam sẽ tạo được sức
bật mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
10.000 dự án được thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM trong 3 năm qua
Trong giai đoạn 2022- 2025, trên cả nước có khoảng 10.000 dự án đã được thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), trong đó cấp tỉnh chiếm đa số (8.000 dự án)...
Thách thức vốn cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chuyển đổi xanh
Khó khăn về tài chính, công nghệ và cơ chế tín dụng xanh đang là những rào cản chính khiến nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay trong việc thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh…
Cơ hội hút tài chính xanh từ trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon
Theo quy định mới từ ngày 19/5, hoạt động trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon được thực hiện theo 3 cơ chế cụ thể, đồng thời xác định rõ tỷ lệ chuyển giao. Điều này kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội trong chuyển giao quốc tế tín chỉ carbon từ các dự án, thu hút nguồn tài chính, công nghệ cho chuyển đổi xanh, giảm phát thải...
Xe điện Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu giữa làn sóng chuyển dịch xanh toàn cầu
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng trong nước suy yếu và cạnh tranh nội địa ngày càng khốc liệt, các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực xe năng lượng mới ghi nhận tăng trưởng bứt phá. Sự gia tăng mạnh mẽ của xuất khẩu xe điện không chỉ phản ánh năng lực sản xuất ngày càng lớn của Trung Quốc mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch xanh đang định hình lại ngành công nghiệp ô tô toàn cầu…
Thuỷ điện mở rộng: Giải pháp chiến lược hướng tới Net Zero
Mô hình thuỷ điện mở rộng nhằm tận dụng hạ tầng có sẵn đã trở thành một giải pháp chiến lược hướng tới Net Zero vào năm 2050. Mô hình này vừa giúp tăng công suất linh hoạt, ổn định, hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo biến thiên vừa thu hút hiệu quả dòng vốn xanh quốc tế…
