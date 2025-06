Thiếu tướng Trương Sơn Lâm giữ chức Chủ tịch MobiFone

Trước đó, theo Quyết định số 4707/QĐ-BCA, Bộ trưởng Công an quyết định đồng ý để ông Nguyễn Hồng Hiển, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone, chuyển công tác kể từ ngày 12/6. Ông Nguyễn Hồng Hiển được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại buổi tiếp nhận nhiệm vụ tại MobiFone, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm đã có buổi gặp mặt với lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết việc Tổng công ty chính thức chuyển giao về Bộ Công an và trở thành doanh nghiệp an ninh - quốc phòng là một dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi.

“MobiFone cần thay đổi mạnh mẽ, từ tư duy đến cách làm, để từng bước định hình vai trò, trách nhiệm của một doanh nghiệp an ninh - quốc phòng theo đúng nghĩa, hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, bài bản và đúng định hướng”, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm khẳng định.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm sinh năm 1972, quê quán tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông là kỹ sư Công nghệ thông tin tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, Tiến sĩ Học viện An ninh nhân dân, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, ông từng đảm nhiệm vai trò Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Về phía ông Nguyễn Hồng Hiển, lễ trao quyết định bổ nhiệm được tổ chức vào ngày 13/6/2025 tại Hội nghị triển khai Quyết định của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Tại đây, Phó Trưởng ban Phạm Đại Dương đã công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hiển giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Hồng Hiển sinh năm 1974, là thạc sĩ Luật Tài chính Ngân hàng tốt nghiệp tại Queen Mary, Đại học Tổng hợp London (Vương quốc Anh). Ông giữ chức Chủ tịch HĐTV MobiFone từ tháng 6/2022. Trước đó, ông từng là Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Từ năm 2007, ông Hiển công tác tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc vào năm 2014. Trong thời gian này, ông từng đại diện phần vốn của SCIC tại nhiều doanh nghiệp lớn như FPT Telecom, Vinamilk…

Theo báo cáo năm 2024 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MobiFone đạt khoảng 2.048 tỷ đồng, vượt 20,6% kế hoạch năm. Các lĩnh vực dịch vụ số cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng: MobiFone Meet tăng 1.050%, dịch vụ Cloud tăng 312%, mobiAgri tăng 49%, MobiFone Invoice tăng 58%.

Năm 2025, MobiFone đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ đạt 23.938 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.498 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong ngành viễn thông, đồng thời chuyển mình mạnh mẽ để phù hợp với mô hình doanh nghiệp an ninh - quốc phòng theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Ngoài ra, MobiFone đặt trọng tâm phát triển mạng 5G với định hướng làm đòn bẩy đồng hành cùng phát triển với các mô hình đô thị thông minh, giao thông thông minh. MobiFone đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ – từ một nhà mạng viễn thông trở thành tập đoàn công nghệ số hàng đầu, đồng hành cùng Chính phủ trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Tại sự kiện “World Mobile Broadband, Cloud & AI Summit 2025” diễn ra cuối tháng 5/2025 tại Hà Nội, MobiFone được vinh danh là “Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu về chất lượng dịch vụ (4G & 5G)” trong những ngày Đại lễ 30/4 tại khu vực trung tâm TP.Hồ Chí Minh.