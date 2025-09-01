[Phóng sự ảnh] Bất chấp mưa lớn, “khối yêu nước” bám trụ chờ xem diễu binh A80

Theo kế hoạch, sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm Hà Nội…
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày
1/9/2025, một ngày trước lễ diễu binh, diễu hành chính thức mừng Quốc khánh 2/9, Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và giông vài
nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33 độ.
Thực tế chiều nay, các phường Hà Đông, Đại Mỗ, Thanh Liệt,
Thanh Xuân, Đống Đa... có mưa rào và dông, sau đó ảnh hưởng tới các phường Kim
Liên, Giảng Võ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà... Khoảng 14h45, cơ quan khí tượng phát
đi cảnh báo một đám mây đối lưu đang phát triển trên khu vực xã, phường
Thuận An, Phù Đổng, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Long Biên... Vùng mây này có xu
hướng phát triển và mở rộng về phía nội thành thành phố Hà Nội.
Mặc dù cơn mưa khá nặng hạt, song không ảnh hưởng nhiều đến
sự nhiệt tình của người dân. Để có thể yên tâm xếp hàng chờ xem diễu binh, nhiều người
dùng ô, mặc áo mưa, thậm chí dựng bạt để hỗ trợ nhau. Nhiều gia đình cho biết
đã mang theo đầy đủ vật dụng chống mưa như ô lớn, mũ và áo mưa,… một số người
mang theo bạt, các tấm nylon lớn để che chắn cho nhóm đông người.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, đêm nay
(19h tới 7h sáng 2/9) ở Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào với xác suất 55-65%, nhiệt
độ dao động 25 - 27 độ C. Sáng 2/9 (từ 7h đến 13h), lúc lễ diễu binh diễu hành diễn ra, thời tiết Hà Nội có lúc có
mưa, mưa rào nhẹ với xác suất 50 - 60%, nhiệt độ dao động 27 - 32 độ C. Buổi
chiều (13 đến 19h) trời nắng, ít khả năng có mưa, nhiệt độ dao động 29 - 33 độ
C.
Theo Ban tổ chức sự kiện A80, lòng mong mỏi được chứng kiến sự kiện lịch sử của người dân là đáng trân trọng. Tuy nhiên, việc đảm bảo sức khỏe và an toàn phải được đặt lên hàng đầu.
Vì vậy, ban tổ chức khuyến cáo người dân về các rủi ro liên quan đến việc chờ đợi ngoài trời trong thời gian dài. Việc tập trung, chờ đợi từ quá sớm ngoài trời sẽ khiến người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, đối mặt với nguy cơ bị cảm lạnh và các vấn đề sức khỏe khác.
Cạnh đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối và giữ gìn cảnh quan đô thị, ban tổ chức nghiêm cấm mọi hành vi dựng lều, trại, trải chiếu, bạt để chiếm chỗ. Người dân nên chuẩn bị các loại áo mưa cá nhân mỏng, gọn nhẹ. Luôn lắng nghe và làm theo chỉ dẫn từ hệ thống loa phát thanh và các lực lượng chức năng tại hiện trường. Thể hiện tinh thần cộng đồng: nhường nhịn không gian cho người già, phụ nữ có thai và trẻ em...
