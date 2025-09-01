[Phóng sự ảnh] Bất chấp mưa lớn, “khối yêu nước” bám trụ chờ xem diễu binh A80

Theo kế hoạch, sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm Hà Nội…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/9/2025, một ngày trước lễ diễu binh, diễu hành chính thức mừng Quốc khánh 2/9, Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 33 độ.

Thực tế chiều nay, các phường Hà Đông, Đại Mỗ, Thanh Liệt, Thanh Xuân, Đống Đa... có mưa rào và dông, sau đó ảnh hưởng tới các phường Kim Liên, Giảng Võ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà... Khoảng 14h45, cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo một đám mây đối lưu đang phát triển trên khu vực xã, phường Thuận An, Phù Đổng, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Long Biên... Vùng mây này có xu hướng phát triển và mở rộng về phía nội thành thành phố Hà Nội.

Mặc dù cơn mưa khá nặng hạt, song không ảnh hưởng nhiều đến sự nhiệt tình của người dân. Để có thể yên tâm xếp hàng chờ xem diễu binh, nhiều người dùng ô, mặc áo mưa, thậm chí dựng bạt để hỗ trợ nhau. Nhiều gia đình cho biết đã mang theo đầy đủ vật dụng chống mưa như ô lớn, mũ và áo mưa,… một số người mang theo bạt, các tấm nylon lớn để che chắn cho nhóm đông người.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, đêm nay (19h tới 7h sáng 2/9) ở Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào với xác suất 55-65%, nhiệt độ dao động 25 - 27 độ C. Sáng 2/9 (từ 7h đến 13h), lúc lễ diễu binh diễu hành diễn ra, thời tiết Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào nhẹ với xác suất 50 - 60%, nhiệt độ dao động 27 - 32 độ C. Buổi chiều (13 đến 19h) trời nắng, ít khả năng có mưa, nhiệt độ dao động 29 - 33 độ C.

Chiều ngày 1/9 tại tuyến phố Hùng Vương – Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo bất ngờ có cơn mưa nặng hạt.

Cơn mưa lớn dường như không ảnh hưởng tới sự chờ đợi của người dân. Hàng nghìn người vẫn "giữ nguyên vị trí", đội mưa chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Dù trời mưa nặng hạt, dòng người tập trung về các tuyến phố "view đẹp" để chờ đợi xem lễ diễu binh, diễu hành chính thức vẫn ngày càng dài.

Nhiều người dân che ô, mặc áo mưa, quyết tì cho mình một vị trí thuận tiện để có thể chờ xem diễu binh.

Khoảng 16h30, cơn mưa ngớt dần. Lực lượng chức năng vẫn đang căng mình điều tiết, hướng dẫn người dân xếp hàng văn minh, đảm bảo an toàn.

Dù trời còn mưa lất phất, các tuyến phố nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua vẫn rộn ràng không khí lễ hội. Mưa không ngăn được không khí náo nức, lòng người hòa chung niềm tự hào dân tộc.