Trang chủ Du lịch

[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Phương Thảo

01/09/2025, 11:05

Có thể nói, không khí lễ Quốc khánh 2/9 đang “nóng” lên trên khắp phố phường Hà Nội. Đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân, du khách rộn ràng chụp ảnh check- in cùng cờ đỏ sao vàng...

Với hơn 21,5 triệu lượt khách trong 8 tháng, du lịch Hà Nội đang trên đà tăng trưởng mạnh nhờ "hiệu ứng A80".
Với hơn 21,5 triệu lượt khách trong 8 tháng, du lịch Hà Nội đang trên đà tăng trưởng mạnh nhờ "hiệu ứng A80".

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại có quy mô cấp nhà nước, thu hút đông đảo người dân và du khách đến Hà Nội. Không chỉ được tận mắt chứng kiến không khí hào hùng tại Quảng trường Ba Đình, người dân từ khắp mọi miền đất nước còn mong muốn tới với thủ đô để tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở nhiều tuyến phố đặc trưng trong sự kiện lịch sử.

Hà Nội những ngày này, thực sự đã trở thành một “phim trường ngoài trời” sống động nhất, nơi từng góc phố, từng lá cờ, từng tấm pano, áp phích đều gợi nên cảm xúc tự hào và hân hoan. Đâu đâu cũng nhộn nhịp, bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt giống như một lễ hội lớn. Từ người cao tuổi đến những nhóm bạn trẻ, từ các gia đình vượt hàng trăm km về thủ đô cho đến các vị khách quốc tế, ai ai cũng muốn dừng chân tại những góc phố rực đỏ màu cờ hoa, chụp một bức ảnh kỷ niệm để đời.

VnEconomy
Tại Hà Nội những ngày này, từ những ngôi nhà nhỏ đến quán cà phê, từ các tuyến phố lớn tới ngõ nhỏ, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của quốc kỳ. Những lá cờ treo nối tiếp nhau, đón gió tung bay như biến cả Hà Nội thành một bầu trời cờ hoa.
Tại Hà Nội những ngày này, từ những ngôi nhà nhỏ đến quán cà phê, từ các tuyến phố lớn tới ngõ nhỏ, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của quốc kỳ. Những lá cờ treo nối tiếp nhau, đón gió tung bay như biến cả Hà Nội thành một bầu trời cờ hoa.
VnEconomy
Không chỉ người dân hào hứng trang hoàng, mà du khách cũng háo hức tìm đến, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp lễ trọng đại của Việt Nam.
Không chỉ người dân hào hứng trang hoàng, mà du khách cũng háo hức tìm đến, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp lễ trọng đại của Việt Nam.
VnEconomy
Không khó hiểu khi những nơi rực màu cờ hoa nhất của Hà Nội đã trở thành “tọa độ check-in” được giới trẻ tìm đến nườm nượp, ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc giữa không gian đầy kiêu hãnh này.
Không khó hiểu khi những nơi rực màu cờ hoa nhất của Hà Nội đã trở thành “tọa độ check-in” được giới trẻ tìm đến nườm nượp, ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc giữa không gian đầy kiêu hãnh này.
VnEconomy
Sáng ngày 1/9, chỉ một ngày trước khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, vẫn có rất nhiều các bạn trẻ, người dân, du khách xúng xính áo dài tạo dáng trên các tuyến phố. Với họ, đây là cách thích hợp nhất để hòa mình vào dòng chảy tự hào của cả dân tộc.
Sáng ngày 1/9, chỉ một ngày trước khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, vẫn có rất nhiều các bạn trẻ, người dân, du khách xúng xính áo dài tạo dáng trên các tuyến phố. Với họ, đây là cách thích hợp nhất để hòa mình vào dòng chảy tự hào của cả dân tộc.
VnEconomy
Con phố Hàng Mã được “nhuộm đỏ” bởi hàng trăm lá cờ Tổ quốc, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Các cửa hàng treo cờ, đèn lồng, bày bán những sản phẩm trang trí gắn liền với ngày lễ, khiến không khí trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn thường ngày.
Con phố Hàng Mã được “nhuộm đỏ” bởi hàng trăm lá cờ Tổ quốc, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Các cửa hàng treo cờ, đèn lồng, bày bán những sản phẩm trang trí gắn liền với ngày lễ, khiến không khí trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn thường ngày.
VnEconomy
Tại khu vực phố cổ Hà Nội,  du khách nước ngoài đi dạo khá đông. Họ tỏ ra thích thú khi chứng kiến những tuyến phố, con ngõ nhỏ rực đỏ sắc cờ và trải nghiệm không khí lễ hội như người bản địa.
Tại khu vực phố cổ Hà Nội,  du khách nước ngoài đi dạo khá đông. Họ tỏ ra thích thú khi chứng kiến những tuyến phố, con ngõ nhỏ rực đỏ sắc cờ và trải nghiệm không khí lễ hội như người bản địa.
VnEconomy
Nhiều du khách nước ngoài liên tục dừng bước để ghi lại những hình ảnh phố phường Hà Nội và người dân trong ngày đại lễ.
Nhiều du khách nước ngoài liên tục dừng bước để ghi lại những hình ảnh phố phường Hà Nội và người dân trong ngày đại lễ.
VnEconomy
Không chỉ là sự chuẩn bị cho ngày lễ lớn, hình ảnh phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa còn góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách.
Không chỉ là sự chuẩn bị cho ngày lễ lớn, hình ảnh phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa còn góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách.
VnEconomy
Những con đường rợp màu cờ hoa không chỉ là điểm hẹn vui chơi, chụp ảnh, mà còn là nơi gắn kết mọi người trong một không gian chan chứa tình yêu nước. Sắc đỏ của quốc kỳ gợi lên niềm tự hào và kết nối mọi người dân, mọi lứa tuổi, vào cùng một không khí tưng bừng hướng về ngày 2/9.
Những con đường rợp màu cờ hoa không chỉ là điểm hẹn vui chơi, chụp ảnh, mà còn là nơi gắn kết mọi người trong một không gian chan chứa tình yêu nước. Sắc đỏ của quốc kỳ gợi lên niềm tự hào và kết nối mọi người dân, mọi lứa tuổi, vào cùng một không khí tưng bừng hướng về ngày 2/9.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ mở cửa miễn phí một số bảo tàng và điểm văn hóa lớn tại Hà Nội trong 3 ngày, từ 1/9 đến 3/9.

Du khách có thể tham quan miễn phí các địa điểm gồm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam (16 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm), khán giả sẽ được miễn phí vé xem múa rối nước “Bông Sen”. Các suất diễn sẽ diễn ra lúc 17h15 và 18h30 các ngày 1 - 3/9, mỗi suất kéo dài 50 phút.

Tối 1/9, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra đêm nghệ thuật sử thi với chủ đề chính ca ngợi tình yêu Tổ quốc. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội như Thanh Lam, Đăng Dương, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Tùng Dương cùng các nghệ sĩ trẻ như Đen, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc, ban nhạc OPlus...

Tối ngày 2/9 sẽ có 4 chương trình diễn ra đồng thời. Tại trung tâm Thủ đô, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm) sẽ là sân khấu của chương trình "80 năm - Tự hào Việt Nam". Tại sân khấu ngoài trời vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) sẽ diễn ra chương trình "Bản hùng ca bất diệt"...

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9
09:50, 30/08/2025

09:50, 30/08/2025

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội
12:47, 28/08/2025

12:47, 28/08/2025

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Người dân "xếp hàng" đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
14:22, 27/08/2025

14:22, 27/08/2025

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

du lịch phóng sự ảnh Quốc khánh 2/9 tiêu dùng Vneconomy

[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Có thể nói, không khí lễ Quốc khánh 2/9 đang “nóng” lên trên khắp phố phường Hà Nội. Đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân, du khách rộn ràng chụp ảnh check- in cùng cờ đỏ sao vàng...

Chuỗi hoạt động “phải thử” khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Chuỗi hoạt động “phải thử” khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Với chuỗi hoạt động này, ngành du lịch Thủ đô kỳ vọng tạo dựng một không gian văn hóa-du lịch đặc sắc, hấp dẫn, qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước…

Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?

Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?

Nhìn vào mô hình du lịch y tế của các quốc gia lân cận có thể thấy, Thái Lan thu về 600 - 700 triệu USD mỗi năm từ phẫu thuật thẩm mỹ và tim mạch. Hàn Quốc đạt doanh thu 4,3 tỷ USD nhờ thế mạnh về phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị ung thư...

Nhờ “hiệu ứng” A80, du lịch Hà Nội sẽ bứt tốc nửa cuối 2025

Nhờ “hiệu ứng” A80, du lịch Hà Nội sẽ bứt tốc nửa cuối 2025

Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch từ đầu năm đến hết tháng 8/2025. Theo đó, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 8 tháng qua ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2024…

Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ

Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ

Trong tháng 8/2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 498.000 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 17,5%...

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ
Dân sinh

Dân sinh

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9
Tiêu & Dùng

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
Dân sinh

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

VnEconomy
1

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc
Tiêu điểm

Tiêu điểm

2

VietnamPrintPack 2025: Triển lãm hàng đầu về máy móc ngành in ấn và bao bì
Thị trường

Thị trường

3

Việt Nam có thể trở thành quốc gia có thu nhập cao trước năm 2045
Đầu tư

Đầu tư

4

80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Kỳ vọng lớn khi bước vào Kỷ nguyên mới
Đầu tư

Đầu tư

5

Huế sắp có thêm hai dự án dịch vụ - thương mại trọng điểm
Dự án

Dự án

