[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự
kiện trọng đại có quy mô cấp nhà nước, thu hút đông đảo người dân và du khách đến Hà Nội. Không chỉ được
tận mắt chứng kiến không khí hào hùng tại Quảng trường Ba Đình, người dân từ khắp mọi miền đất nước còn mong muốn tới với thủ đô để tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở nhiều tuyến phố đặc
trưng trong sự kiện lịch sử.
Hà Nội những ngày này, thực sự đã trở thành một “phim trường
ngoài trời” sống động nhất, nơi từng góc phố, từng lá cờ, từng tấm pano, áp
phích đều gợi nên cảm xúc tự hào và hân hoan. Đâu đâu cũng nhộn nhịp, bầu không
khí vui vẻ và náo nhiệt giống như một lễ hội lớn. Từ người cao tuổi đến những
nhóm bạn trẻ, từ các gia đình vượt hàng trăm km về thủ đô cho đến các vị khách
quốc tế, ai ai cũng muốn dừng chân tại những góc phố rực đỏ màu cờ hoa, chụp một
bức ảnh kỷ niệm để đời.
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ mở cửa miễn phí một số bảo tàng và điểm văn hóa lớn tại Hà Nội trong 3 ngày, từ 1/9 đến 3/9.
Du khách có thể tham quan miễn phí các địa điểm gồm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam (16 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm), khán giả sẽ được miễn phí vé xem múa rối nước “Bông Sen”. Các suất diễn sẽ diễn ra lúc 17h15 và 18h30 các ngày 1 - 3/9, mỗi suất kéo dài 50 phút.
Tối 1/9, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra đêm nghệ thuật sử thi với chủ đề chính ca ngợi tình yêu Tổ quốc. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội như Thanh Lam, Đăng Dương, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Tùng Dương cùng các nghệ sĩ trẻ như Đen, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc, ban nhạc OPlus...
Tối ngày 2/9 sẽ có 4 chương trình diễn ra đồng thời. Tại trung tâm Thủ đô, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm) sẽ là sân khấu của chương trình "80 năm - Tự hào Việt Nam". Tại sân khấu ngoài trời vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) sẽ diễn ra chương trình "Bản hùng ca bất diệt"...