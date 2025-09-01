[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Có thể nói, không khí lễ Quốc khánh 2/9 đang “nóng” lên trên khắp phố phường Hà Nội. Đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân, du khách rộn ràng chụp ảnh check- in cùng cờ đỏ sao vàng...

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại có quy mô cấp nhà nước, thu hút đông đảo người dân và du khách đến Hà Nội. Không chỉ được tận mắt chứng kiến không khí hào hùng tại Quảng trường Ba Đình, người dân từ khắp mọi miền đất nước còn mong muốn tới với thủ đô để tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở nhiều tuyến phố đặc trưng trong sự kiện lịch sử.

Hà Nội những ngày này, thực sự đã trở thành một “phim trường ngoài trời” sống động nhất, nơi từng góc phố, từng lá cờ, từng tấm pano, áp phích đều gợi nên cảm xúc tự hào và hân hoan. Đâu đâu cũng nhộn nhịp, bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt giống như một lễ hội lớn. Từ người cao tuổi đến những nhóm bạn trẻ, từ các gia đình vượt hàng trăm km về thủ đô cho đến các vị khách quốc tế, ai ai cũng muốn dừng chân tại những góc phố rực đỏ màu cờ hoa, chụp một bức ảnh kỷ niệm để đời.

Tại Hà Nội những ngày này, từ những ngôi nhà nhỏ đến quán cà phê, từ các tuyến phố lớn tới ngõ nhỏ, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của quốc kỳ. Những lá cờ treo nối tiếp nhau, đón gió tung bay như biến cả Hà Nội thành một bầu trời cờ hoa.

Không chỉ người dân hào hứng trang hoàng, mà du khách cũng háo hức tìm đến, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp lễ trọng đại của Việt Nam.

Không khó hiểu khi những nơi rực màu cờ hoa nhất của Hà Nội đã trở thành “tọa độ check-in” được giới trẻ tìm đến nườm nượp, ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc giữa không gian đầy kiêu hãnh này.

Sáng ngày 1/9, chỉ một ngày trước khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, vẫn có rất nhiều các bạn trẻ, người dân, du khách xúng xính áo dài tạo dáng trên các tuyến phố. Với họ, đây là cách thích hợp nhất để hòa mình vào dòng chảy tự hào của cả dân tộc.

Con phố Hàng Mã được “nhuộm đỏ” bởi hàng trăm lá cờ Tổ quốc, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Các cửa hàng treo cờ, đèn lồng, bày bán những sản phẩm trang trí gắn liền với ngày lễ, khiến không khí trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn thường ngày.

Tại khu vực phố cổ Hà Nội, du khách nước ngoài đi dạo khá đông. Họ tỏ ra thích thú khi chứng kiến những tuyến phố, con ngõ nhỏ rực đỏ sắc cờ và trải nghiệm không khí lễ hội như người bản địa.

Nhiều du khách nước ngoài liên tục dừng bước để ghi lại những hình ảnh phố phường Hà Nội và người dân trong ngày đại lễ.

Không chỉ là sự chuẩn bị cho ngày lễ lớn, hình ảnh phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa còn góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách.

Những con đường rợp màu cờ hoa không chỉ là điểm hẹn vui chơi, chụp ảnh, mà còn là nơi gắn kết mọi người trong một không gian chan chứa tình yêu nước. Sắc đỏ của quốc kỳ gợi lên niềm tự hào và kết nối mọi người dân, mọi lứa tuổi, vào cùng một không khí tưng bừng hướng về ngày 2/9.