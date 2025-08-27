Thứ Tư, 27/08/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

Phương Thảo

27/08/2025, 14:22

Dự kiến, sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lúc 20h tối nay (27/8)…

Đông đảo người dân phấn khởi chờ đón Lễ sơ duyệt A80 sẽ diễn ra vào tối nay.

Sau 2 buổi tổng hợp luyện thành công tốt đẹp tại quảng trường Ba Đình trong 2 ngày 21 và 24/8, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối nay. Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Bên cạnh đó sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiều trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển. Trong đó, lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng.

Ngoài ra, tham dự sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia... Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm cũng sẽ khai hỏa.

Phát biểu tại buổi tổng hợp luyện lần 2 tại quảng trường Ba Đình, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết trong các buổi hợp luyện ngày 21, 24/8, các lực lượng đã thực hiện tốt và đề nghị tốt hơn nữa ngày sơ duyệt 27/8, tổng duyệt 30/8 cũng như trong ngày Quốc khánh 2/9.

Tiếp đó, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 2/9 từ 6h30 đến khoảng 10h tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Chương trình cụ thể gồm:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống.

- 6h45: Nghi Lễ chào cờ.

- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7h05: Diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

- 9h45 - 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật.

Do các tuyến đường diễu binh, diễu hành khá dài với nhiều đoàn diễu binh khác nhau, người dân và du khách có thể lựa chọn bất kỳ điểm nào trên các tuyến đường này để theo dõi sự kiện. Tuy nhiên, vẫn có một số vị trí trung tâm cho phép khán giả được theo dõi trọn vẹn nhất.

VnEconomy
Mặc dù Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dự kiến diễn ra vào tối 27/8, nhưng từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tập trung tại các tuyến phố như: Trần Phú, Hùng Vương, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học… để "giữ chỗ", chờ theo dõi sự kiện. 
VnEconomy
Sáng nay Hà Nội có mưa, nhiều người dân mang theo lều bạt, ô dù, ghế nhựa... và kiên nhẫn chờ đợi.
VnEconomy
Theo kinh nghiệm từ các buổi tổng hợp luyện, người dân và du khách cần có mặt tại các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trước giờ cấm đường khoảng 4 - 6 tiếng để có được điểm xem đẹp. Nếu không phải đứng vòng ngoài có góc nhìn hạn chế hơn.
VnEconomy
Đầu giờ chiều, thời tiết  tạnh ráo và hửng nắng. Người dân phấn khởi mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc cầm tay, tập trung tại các vị trí "đẹp" để chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
VnEconomy
Không khí nhộn nhịp tại nhiều khu vực của thủ đô Hà Nội. Tính đến thời điểm này, nhiều góc phố nơi đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua gần như đã kín chỗ. 
VnEconomy
Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội ra thông báo trong ngày 27/8, thời gian tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông, phục vụ chương trình sơ duyệt bắt đầu từ 12h đến 2h ngày 28/8, sớm hơn 5 tiếng so với thông báo trước đó.
VnEconomy
Theo dự báo, từ sau 14h chiều nay (27/8) đến đêm, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa. Trong khoảng nửa đêm đến sáng sớm 28/8, có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng. Do đó, Hà Nội đã lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 địa điểm để phục vụ bà con xem diễu binh.
VnEconomy
Các địa điểm có nhà bạt dã chiến bao gồm: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm) - Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình) - Ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ) - Sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám) - Khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình)
VnEconomy
Người dân và du khách cần tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, không mang đồ cồng kềnh, đồ cấm vào buổi lễ, không vứt rác bừa bãi. Nhường chỗ cho cựu chiến binh, người già và trẻ nhỏ. Ứng xử văn minh khi đi xem diễu binh, diễu hành.

LỘ TRÌNH DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

Sau khi đi qua lễ đài, các khối đi bộ diễu binh, diễu hành sẽ di chuyển đến cuối đường Hùng Vương và tách ra theo 3 tuyến đường khác nhau (khối quân đội nước ngoài không tách khối).

- Tuyến 1 (rẽ phải): Đi theo lộ trình Đường Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai. Điểm kết thúc tại đường Văn Cao và Cung thể thao Quần Ngựa.

- Tuyến 2 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền. Điểm kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8.

- Tuyến 3 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn. Điểm kết thúc tại Công viên Thống Nhất.

Để thuận tiện cho người dân ở Hà Nội theo dõi nghi lễ, Ban tổ chức đã bố trí 270 màn hình LED cùng 400 loa truyền thanh dọc khắp các tuyến đường, mang lại trải nghiệm chân thực và sống động như đang có mặt tại quảng trường.

