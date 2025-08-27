[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
Phương Thảo
27/08/2025, 14:22
Dự kiến, sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lúc 20h tối nay (27/8)…
Sau 2 buổi tổng hợp luyện thành công tốt đẹp tại quảng trường
Ba Đình trong 2 ngày 21 và 24/8, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước
vào tối nay. Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội,
công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc
chủng.
Bên cạnh đó sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu
Khánh Hòa (chiều trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển. Trong đó, lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân
đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên
lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên
phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng.
Ngoài ra, tham dự sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như
Nga, Lào, Campuchia... Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu
pháo lễ 105 mm cũng sẽ khai hỏa.
Phát biểu tại buổi tổng hợp luyện lần 2 tại quảng trường Ba
Đình, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết trong các buổi
hợp luyện ngày 21, 24/8, các lực lượng đã thực hiện tốt và đề nghị tốt hơn nữa
ngày sơ duyệt 27/8, tổng duyệt 30/8 cũng như trong ngày Quốc khánh 2/9.
Tiếp đó, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 2/9 từ 6h30 đến khoảng 10h tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Chương trình cụ thể gồm:
- 6h30: Rước đuốc truyền thống.
- 6h45: Nghi Lễ chào cờ.
- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 7h05: Diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.
- 9h45 - 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật.
Do các tuyến đường diễu binh, diễu hành khá dài với nhiều đoàn diễu binh khác nhau, người dân và du khách có thể lựa chọn bất kỳ điểm nào trên các tuyến đường này để theo dõi sự kiện. Tuy nhiên, vẫn có một số vị trí trung tâm cho phép khán giả được theo dõi trọn vẹn nhất.
LỘ TRÌNH DIỄU BINH, DIỄU HÀNH
Sau khi đi qua lễ đài, các khối đi bộ diễu binh, diễu hành sẽ di chuyển đến cuối đường Hùng Vương và tách ra theo 3 tuyến đường khác nhau (khối quân đội nước ngoài không tách khối).
- Tuyến 1 (rẽ phải): Đi theo lộ trình Đường Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai. Điểm kết thúc tại đường Văn Cao và Cung thể thao Quần Ngựa.
- Tuyến 2 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền. Điểm kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8.
- Tuyến 3 (rẽ trái): Đi theo lộ trình Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn. Điểm kết thúc tại Công viên Thống Nhất.
Để thuận tiện cho người dân ở Hà Nội theo dõi nghi lễ, Ban tổ chức đã bố trí 270 màn hình LED cùng 400 loa truyền thanh dọc khắp các tuyến đường, mang lại trải nghiệm chân thực và sống động như đang có mặt tại quảng trường.
Hà Nội: Những chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9
Bảo vệ người tiêu dùng trước "bẫy" đa cấp bất chính
Sáng 27/8, Sở Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang. Hội nghị thu hút sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ các tổ dân phố, các chợ cùng lãnh đạo chính quyền địa phương.
Nhờ “hiệu ứng” A80, du lịch Hà Nội sẽ bứt tốc nửa cuối 2025
Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch từ đầu năm đến hết tháng 8/2025. Theo đó, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 8 tháng qua ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2024…
Hè 2025: mùa của những Micro-trend
Mùa hè này, mọi người tiêu dùng có vẻ như đều bị bội thực bởi những “micro-trend” - xu hướng xuất hiện trong thời gian ngắn rồi biến mất nhanh chóng…
Nhiều đầu sách hay ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ ký ức dân tộc, những đầu sách mắt nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại của dân tộc còn lan tỏa giá trị lịch sử qua công nghệ số, tạo nên một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: