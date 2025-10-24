Thứ Sáu, 24/10/2025

Thanh Hóa: Khu du lịch Hải Tiến cầu cứu trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng

Nguyễn Thuấn

24/10/2025, 11:25

Khu du lịch biển Hải Tiến – điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa bị tàn phá nghiêm trọng khi gần 2 km bờ kè ven biển bị sóng lớn đánh gãy, sụt lún, nghiêng ngả. Hạ tầng du lịch, tài sản người dân và tính mạng du khách đang bị đe dọa từng ngày. Người dân địa phương và các hộ kinh doanh phát “tín hiệu cầu cứu” đề nghị cấp trên sớm triển khai phương án xử lý khẩn cấp.

Những ngày qua mưa kéo dài tình trạng sạt lở, sụt lún tại khu vực biển Hải Tiến càng nghiêm trọng hơn
Những ngày qua mưa kéo dài tình trạng sạt lở, sụt lún tại khu vực biển Hải Tiến càng nghiêm trọng hơn

Tại khu du lịch biển Hải Tiến, nơi mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách, sóng dữ sau nhiều đợt bão đã khiến toàn bộ tuyến bờ kè dài gần 2 km bị đánh vỡ vụn, bê tông gãy nát, cây cối bật gốc, tạo nên khung cảnh hoang tàn chưa từng thấy.

Kè đê biển Hải Tiến nứt vỡ 
Kè đê biển Hải Tiến nứt vỡ 
Nằm trong dải bờ biển dài 6,8 km, đoạn kè bị sạt lở nặng nhất hiện nằm ở khu vực các thôn Thanh Xuân và Đông Thành, xã Hoằng Tiến.
Nằm trong dải bờ biển dài 6,8 km, đoạn kè bị sạt lở nặng nhất hiện nằm ở khu vực các thôn Thanh Xuân và Đông Thành, xã Hoằng Tiến.
Theo thông tin từ UBND xã Hoằng Tiến từ sau bão số 5, mái kè bị sạt lở khoảng 300 m. Nhưng bão số 10 vừa qua mới thực sự tàn khốc, sóng biển đánh trực diện, làm đổ sập và sụt lún thêm 1,5 km nữa. 
Theo thông tin từ UBND xã Hoằng Tiến từ sau bão số 5, mái kè bị sạt lở khoảng 300 m. Nhưng bão số 10 vừa qua mới thực sự tàn khốc, sóng biển đánh trực diện, làm đổ sập và sụt lún thêm 1,5 km nữa. 
Hiện nhiều đoạn kè đã bong tróc, dầm bị đứt gãy, tường chắn sóng nghiêng ra biển, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Hiện nhiều đoạn kè đã bong tróc, dầm bị đứt gãy, tường chắn sóng nghiêng ra biển, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Không chỉ phần kè bị hư hại, tuyến đường giao thông ven biển cũng bị đánh sập, bê tông gãy nát, nền đất bên trong lở sâu tạo thành hố rộng từ 5–15 m, sâu 2–3 m.

Mưa kéo dài những ngày qua, khiến tình trạng sụt lún ngày càng trở nên nghiêm trọng, đe doạ nhiều nhà dân và các khách sạn, nhà hàng ven biển. Người dân tích cực gia cố các điểm sụt lún
Mưa kéo dài những ngày qua, khiến tình trạng sụt lún ngày càng trở nên nghiêm trọng, đe doạ nhiều nhà dân và các khách sạn, nhà hàng ven biển. Người dân tích cực gia cố các điểm sụt lún

Trước tình hình cấp bách, UBND xã Hoằng Tiến đã cho cắm biển cảnh báo, rào chắn khu vực nguy hiểm, huy động lực lượng tuần tra, túc trực suốt ngày đêm để phòng ngừa tai nạn. “Tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp, xã hiện đang xây dựng phương án để trình tỉnh xử lý ” Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến nói.

Trước thực tế cấp bách, người dân và các hộ kinh doanh trên địa xã Hoằng Tiến khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng sớm có phương án xử lý.
Trước thực tế cấp bách, người dân và các hộ kinh doanh trên địa xã Hoằng Tiến khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng sớm có phương án xử lý.

Anh Lê Văn Bình, người dân sinh sống gần khu vực sạt lở, bày tỏ: “Sau những trận bão vừa qua, sóng đánh tan cả đoạn đường ven kè, mỗi ngày chúng tôi đều nghe tiếng sụt lún, nứt vỡ. Người dân chỉ mong Nhà nước sớm bố trí kinh phí khắc phục, nếu không, biển sẽ ăn sâu vào đất liền mất thôi. Nếu chậm trễ, hệ thống kè có thể đổ sập, kéo theo hạ tầng du lịch, đường giao thông và nhà dân bị cuốn trôi”

Nhiều kè bị sóng khoét sâu,tạo hàm ếch ăn sâu vào bên trong
Nhiều kè bị sóng khoét sâu,tạo hàm ếch ăn sâu vào bên trong

Cùng chung lo lắng, anh Dương Danh Hiệp, Phó Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường cho biết, tại khu nghỉ dưỡng, mặt đất ven bờ đã sụt thành hố sâu hoắm, nứt rộng mỗi ngày.

“Chúng tôi phải huy động nhân lực san lấp, gia cố tạm thời, nhưng chỉ là giải pháp cầm chừng. Giờ chỉ biết cầu cứu cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, vì khách du lịch và nhân viên đều rất bất an,” anh Hiệp nói.

Những ngày qua, thời tiết tại Thanh Hóa tiếp tục mưa lớn kéo dài, khiến tình trạng sụt lún thêm trầm trọng. Theo ghi nhận, toàn bộ tuyến kè 2 km dọc bờ biển nhiều điểm sạt lở đã nứt sâu hơn, có nơi tạo hàm ếch ăn sâu vào bên trong.  Sáng ngày 24/10, nhân viên khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường san lấp tạm thời khu vực sụt lún để đảm bảo an toàn.
Những ngày qua, thời tiết tại Thanh Hóa tiếp tục mưa lớn kéo dài, khiến tình trạng sụt lún thêm trầm trọng. Theo ghi nhận, toàn bộ tuyến kè 2 km dọc bờ biển nhiều điểm sạt lở đã nứt sâu hơn, có nơi tạo hàm ếch ăn sâu vào bên trong.  Sáng ngày 24/10, nhân viên khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường san lấp tạm thời khu vực sụt lún để đảm bảo an toàn.
Người dân địa phương lo ngại, nếu tiếp tục mưa bão và triều cường dâng cao, toàn tuyến kè sẽ sụp đổ hoàn toàn, kéo theo nhiều hộ dân và cơ sở dịch vụ bị nhấn chìm.

Hải Tiến là khu du lịch ven biển trọng điểm của Thanh Hóa, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, đóng góp lớn cho kinh tế địa phương. Việc tuyến kè – công trình phòng chống thiên tai và bảo vệ du lịch bị phá hủy, không chỉ đe dọa tính mạng người dân, mà còn gây thiệt hại to lớn cho ngành du lịch và dịch vụ.

