[Phóng sự ảnh]: Mãn nhãn với dàn khí tài hiện đại tại lễ diễu binh, diễu hành A80

Đúng 6 giờ 30 sáng ngày 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) đã chính thức diễn ra. Tham dự buổi lễ có các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, và đặc biệt là dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng...

Sau nhiều tháng chuẩn bị và tập luyện công phu, sáng ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình, các khối Quân đội, Công an cùng lực lượng khí tài quân sự đã bước vào buổi lễ diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây được xem là một trong những sự kiện chính trị, quân sự trọng đại, có quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dân cả nước.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của lễ diễu binh năm nay chính là sự hiện diện của nhiều loại khí tài hiện đại, không chỉ do nước ngoài sản xuất mà còn có sự góp mặt của những vũ khí được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo trong nước.

Việc đưa vào đội hình diễu binh các sản phẩm quốc phòng “Made in Vietnam” khẳng định bước tiến quan trọng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần sẵn sàng chiến đấu và năng lực tự chủ ngày càng cao của lực lượng vũ trang.

Đáng chú ý, trong dàn khí tài đặc biệt của lễ diễu binh, có tiêm kích SU-30MK2, dòng chiến đấu cơ đa năng thế hệ 4 do Nga sản xuất, đạt tốc độ Mach 2 và nổi tiếng với khả năng cơ động vượt trội. Trên mặt biển, hình ảnh tàu ngầm Kilo 636, được mệnh danh là “hố đen đại dương” tượng trưng cho sức mạnh răn đe dưới lòng biển, với khả năng lặn sâu 300 mét và tốc độ hành trình 20 hải lý/giờ.

Lực lượng Tăng thiết giáp sẽ góp mặt với xe tăng T-90, trang bị pháo 125 mm và hệ thống tên lửa chống tăng Refleks, có khả năng tấn công chính xác tới 5 km. Trong khi đó, lĩnh vực phòng không được nhấn mạnh qua sự hiện diện của tổ hợp tên lửa S-125-VT, phiên bản hiện đại hóa do Viettel nghiên cứu, cải tiến với khả năng tiêu diệt mục tiêu bay thấp và hoạt động hiệu quả trong điều kiện nhiễu phức tạp.

Đặc biệt, đội hình khí tài diễu binh còn có xe bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất, trọng lượng 15 tấn, trang bị pháo 73 mm, súng máy phòng không 12,7 mm và tên lửa chống tăng, cho thấy bước tiến rõ rệt trong thiết kế và chế tạo vũ khí của công nghiệp quốc phòng trong nước.

Bên cạnh đó, UAV cảm tử “Made in Vietnam” cũng lần đầu xuất hiện trong dàn khí tài, minh chứng cho sự phát triển của lĩnh vực khí tài công nghệ cao. Ngoài ra, tên lửa Scud-B với tầm bắn 300 km, xe chống khủng bố bọc thép, cũng như xe bọc thép ShinJeong S5 trang bị cho lực lượng Cảnh sát cơ động… đều góp phần làm phong phú đội hình, cho thấy tính đa dạng và khả năng tác chiến toàn diện của lực lượng vũ trang.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thể hiện khát vọng hùng cường và ước vọng bay lên của cả một dân tộc, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.