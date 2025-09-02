Thứ Ba, 02/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Mãn nhãn với dàn khí tài hiện đại tại lễ diễu binh, diễu hành A80

Phương Thảo

02/09/2025, 11:42

Đúng 6 giờ 30 sáng ngày 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) đã chính thức diễn ra. Tham dự buổi lễ có các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, và đặc biệt là dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng...

VnEconomy

Sau nhiều tháng chuẩn bị và tập luyện công phu, sáng ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình, các khối Quân đội, Công an cùng lực lượng khí tài quân sự đã bước vào buổi lễ diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây được xem là một trong những sự kiện chính trị, quân sự trọng đại, có quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dân cả nước.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của lễ diễu binh năm nay chính là sự hiện diện của nhiều loại khí tài hiện đại, không chỉ do nước ngoài sản xuất mà còn có sự góp mặt của những vũ khí được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo trong nước.

Việc đưa vào đội hình diễu binh các sản phẩm quốc phòng “Made in Vietnam” khẳng định bước tiến quan trọng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần sẵn sàng chiến đấu và năng lực tự chủ ngày càng cao của lực lượng vũ trang.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Đáng chú ý, trong dàn khí tài đặc biệt của lễ diễu binh, có tiêm kích SU-30MK2, dòng chiến đấu cơ đa năng thế hệ 4 do Nga sản xuất, đạt tốc độ Mach 2 và nổi tiếng với khả năng cơ động vượt trội. Trên mặt biển, hình ảnh tàu ngầm Kilo 636, được mệnh danh là “hố đen đại dương” tượng trưng cho sức mạnh răn đe dưới lòng biển, với khả năng lặn sâu 300 mét và tốc độ hành trình 20 hải lý/giờ.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Lực lượng Tăng thiết giáp sẽ góp mặt với xe tăng T-90, trang bị pháo 125 mm và hệ thống tên lửa chống tăng Refleks, có khả năng tấn công chính xác tới 5 km. Trong khi đó, lĩnh vực phòng không được nhấn mạnh qua sự hiện diện của tổ hợp tên lửa S-125-VT, phiên bản hiện đại hóa do Viettel nghiên cứu, cải tiến với khả năng tiêu diệt mục tiêu bay thấp và hoạt động hiệu quả trong điều kiện nhiễu phức tạp.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Đặc biệt, đội hình khí tài diễu binh còn có xe bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất, trọng lượng 15 tấn, trang bị pháo 73 mm, súng máy phòng không 12,7 mm và tên lửa chống tăng, cho thấy bước tiến rõ rệt trong thiết kế và chế tạo vũ khí của công nghiệp quốc phòng trong nước.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Bên cạnh đó, UAV cảm tử “Made in Vietnam” cũng lần đầu xuất hiện trong dàn khí tài, minh chứng cho sự phát triển của lĩnh vực khí tài công nghệ cao. Ngoài ra, tên lửa Scud-B với tầm bắn 300 km, xe chống khủng bố bọc thép, cũng như xe bọc thép ShinJeong S5 trang bị cho lực lượng Cảnh sát cơ động… đều góp phần làm phong phú đội hình, cho thấy tính đa dạng và khả năng tác chiến toàn diện của lực lượng vũ trang.

VnEconomy
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thể hiện khát vọng hùng cường và ước vọng bay lên của cả một dân tộc, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thể hiện khát vọng hùng cường và ước vọng bay lên của cả một dân tộc, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự kiện chính trị, quân sự trọng đại, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đây là dịp để toàn dân chiêm ngưỡng khí thế và sức mạnh của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam trên con đường chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Những đội hình xe pháo, máy bay, khí tài ngày hôm nay không chỉ thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của nền quốc phòng toàn dân, mà còn củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

10:00, 02/09/2025

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

05:57, 02/09/2025

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

09:03, 02/09/2025

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Từ khóa:

Multimedia phóng sự ảnh Quốc khánh 2/9 tiêu dùng Vneconomy

Chủ đề:

80 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2025)

Đọc thêm

[Phóng sự ảnh]: Ngày rạng rỡ ở Ba Đình

[Phóng sự ảnh]: Ngày rạng rỡ ở Ba Đình

Dưới thời tiết nắng nhẹ, đẹp, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến vào Quảng trường Ba Đình với một tinh thần rạng rỡ, khí thế hiên ngang, tất cả góp phần tạo nên không khí phấn khởi, tự hào cho hàng triệu người dân Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc...

[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc

[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc

Hòa trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, triệu trái tim từ mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi ghi dấu thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Tại Thủ đô, người dân hào hứng tham gia các hoạt động chào mừng và thể hiện niềm tự hào dân tộc...

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại, được nhân dân cả nước mong chờ, thể hiện tầm vóc cũng như ước vọng của đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới…

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Sáng nay, tại lễ diễu binh trên biển chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hình ảnh các tàu chiến, tàu ngầm, máy bay hiện đại đã đồng loạt xuất hiện, khắc họa bức tranh hùng tráng, khẳng định sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang trên biển. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển...

Những nhà tư sản dân tộc đã cống hiến hết mình cho đất nước và Cách mạng Tháng Tám

Những nhà tư sản dân tộc đã cống hiến hết mình cho đất nước và Cách mạng Tháng Tám

Chỉ nửa tháng sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình, ngày 18/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ giới doanh nhân nhằm tranh thủ sự ủng hộ đối với sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư để khuyến khích giới doanh nhân tham gia Mặt trận Việt Minh và thành lập “Công - Thương cứu quốc đoàn”.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

[Phóng sự ảnh]: Ngày rạng rỡ ở Ba Đình

Multimedia

2

Huế khánh thành dự án 800 tỷ đồng trong ngành công nghiệp silica

Doanh nghiệp

3

[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc

Tiêu & Dùng

4

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

5

Sầm Sơn làm du lịch, Nghi Sơn xây nhà máy

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: