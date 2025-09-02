[Phóng sự ảnh]: Mãn nhãn với dàn khí tài hiện đại tại lễ diễu binh, diễu hành A80
Phương Thảo
02/09/2025, 11:42
Đúng 6 giờ 30 sáng ngày 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) đã chính thức diễn ra. Tham dự buổi lễ có các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, và đặc biệt là dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng...
Sau nhiều tháng chuẩn bị và tập luyện công phu, sáng ngày
2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình, các khối Quân đội, Công an cùng lực lượng
khí tài quân sự đã bước vào buổi lễ diễu binh, diễu hành chính
thức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây được xem là một
trong những sự kiện chính trị, quân sự trọng đại, có quy mô lớn nhất trong nhiều
năm trở lại đây, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dân cả nước.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của lễ diễu binh năm
nay chính là sự hiện diện của nhiều loại khí tài hiện đại, không chỉ do nước
ngoài sản xuất mà còn có sự góp mặt của những vũ khí được nghiên cứu, thiết kế
và chế tạo trong nước.
Việc đưa vào đội hình diễu binh các sản phẩm quốc phòng
“Made in Vietnam” khẳng định bước tiến quan trọng của công nghiệp quốc phòng Việt
Nam, đồng thời phản ánh tinh thần sẵn sàng chiến đấu và năng lực tự chủ ngày
càng cao của lực lượng vũ trang.
Đáng chú ý, trong dàn khí tài đặc biệt của lễ diễu binh, có
tiêm kích SU-30MK2, dòng chiến đấu cơ đa năng thế hệ 4 do Nga sản xuất, đạt tốc
độ Mach 2 và nổi tiếng với khả năng cơ động vượt trội. Trên mặt biển, hình ảnh
tàu ngầm Kilo 636, được mệnh danh là “hố đen đại dương” tượng trưng cho sức mạnh
răn đe dưới lòng biển, với khả năng lặn sâu 300 mét và tốc độ hành trình 20 hải
lý/giờ.
Lực lượng Tăng thiết giáp sẽ góp mặt với xe tăng T-90, trang
bị pháo 125 mm và hệ thống tên lửa chống tăng Refleks, có khả năng tấn công
chính xác tới 5 km. Trong khi đó, lĩnh vực phòng không được nhấn mạnh qua sự hiện
diện của tổ hợp tên lửa S-125-VT, phiên bản hiện đại hóa do Viettel nghiên cứu,
cải tiến với khả năng tiêu diệt mục tiêu bay thấp và hoạt động hiệu quả trong
điều kiện nhiễu phức tạp.
Đặc biệt, đội hình khí tài diễu binh còn có xe bộ binh XCB-01 do Việt
Nam sản xuất, trọng lượng 15 tấn, trang bị pháo 73 mm, súng máy phòng không
12,7 mm và tên lửa chống tăng, cho thấy bước tiến rõ rệt trong thiết kế và chế
tạo vũ khí của công nghiệp quốc phòng trong nước.
Bên cạnh đó, UAV cảm tử “Made in Vietnam” cũng lần đầu xuất
hiện trong dàn khí tài, minh chứng cho sự phát triển của lĩnh vực khí tài công nghệ cao. Ngoài
ra, tên lửa Scud-B với tầm bắn 300 km, xe chống khủng bố bọc thép, cũng như xe
bọc thép ShinJeong S5 trang bị cho lực lượng Cảnh sát cơ động… đều góp phần làm
phong phú đội hình, cho thấy tính đa dạng và khả năng tác chiến toàn diện của lực
lượng vũ trang.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự kiện chính trị, quân sự trọng đại, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đây là dịp để toàn dân chiêm ngưỡng khí thế và sức mạnh của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam trên con đường chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Những đội hình xe pháo, máy bay, khí tài ngày hôm nay không chỉ thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của nền quốc phòng toàn dân, mà còn củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
