[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Phương Thảo
02/09/2025, 10:00
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại, được nhân dân cả nước mong chờ, thể hiện tầm vóc cũng như ước vọng của đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới…
Vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch
sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia có sự tham gia của hơn
40.000 người, trong đó bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng
diễu binh từ các quốc gia khách mời gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia. Trong
đó, thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình có 6 lực lượng gồm: Lực lượng
rước đuốc truyền thống và tiêu binh Đài lửa; lực lượng Pháo lễ; lực lượng không
quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực
lượng xếp hình, xếp chữ.
Theo chương trình, bắt đầu lúc 6 giờ 30 là nghi thức rước đuốc
truyền thống; lễ chào cờ; tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; diễn văn của
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình diễu binh, diễu hành; màn đồng diễn nghệ
thuật kết thúc.
Theo chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 45 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) - đơn vị trực tiếp thực hiện nghi thức này, lực lượng tham gia bắn pháo lễ gồm 5 trung đội với quân số gần 60 người cùng 15 khẩu pháo 105mm được chia thành 5 cụm, mỗi cụm do một trung đội trưởng phụ trách 9 pháo thủ và 3 khẩu pháo.
Sau đó, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo Quốc kỳ,
Đảng kỳ dẫn đầu khối không quân bay qua bầu trời Ba Đình. Tiếp theo đó là đội
hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i; máy bay huấn luyện đa năng hiện đại
Yak-130 và L-39NG; tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại Su-30MK2.
Trên màn hình tại Quảng trường Ba Đình xuất hiện đội hình
các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển được truyền trực tiếp từ Căn cứ quân
sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đội hình tham gia gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần
thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ
vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt
Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội
Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.
Đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình đi đầu
là 4 khối Nghi trượng gồm xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân
dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng
Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sau đó, đi qua lễ đài lần lượt là 26 khối Quân đội; 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); khối dân quân, du kích; 17 khối Công an; 14 khối xe pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng Công an. Lực lượng đứng tham gia tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang). Tham gia tổng duyệt còn có khối xếp hình, xếp chữ...
Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình - nơi làm lễ kỷ niệm
dành cho đại biểu có giấy mời và những lực lượng làm nhiệm vụ. Người dân có thể
tự do theo dõi dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Để xem
trực tiếp, người dân đã có mặt từ ngày hôm qua và chọn vị trí trên các tuyến đường
Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Đội Cấn, Kim Mã, Thanh Niên, Phan Đình
Phùng, Tràng Tiền... Ngoài ra, người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED
được lắp đặt khắp thành phố.
Nhiều người dân cho biết họ rất xúc động vì được tận mắt chứng
kiến không khí trang nghiêm, lịch sử ngay tại Quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ
đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Tự hào vì nhìn thấy những bước đi mạnh mẽ, dứt
khoát của các lực lượng vũ trang và dàn vũ khí, khí tài hiện đại của Quân đội
nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.
Cùng với đó là không khí náo nức của toàn dân tộc, tất cả đồng
bào và chiến sỹ cả nước như hòa mình vào dòng chảy của tình yêu nước và đoàn kết
dân tộc. Với lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 lần này, chúng ta cùng hy vọng thế
hệ trẻ tương lai sẽ manh mẽ tiếp nối truyền thống tự hào, yêu nước và sục sôi tinh thần cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng đưa Việt Nam sánh vai cùng bạn bè năm châu.
