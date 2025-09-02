Thứ Ba, 02/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Phương Thảo

02/09/2025, 10:00

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại, được nhân dân cả nước mong chờ, thể hiện tầm vóc cũng như ước vọng của đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới…

Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia có sự tham gia của hơn 40.000 người.
Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia có sự tham gia của hơn 40.000 người.

Vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia có sự tham gia của hơn 40.000 người, trong đó bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình có 6 lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh Đài lửa; lực lượng Pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Theo chương trình, bắt đầu lúc 6 giờ 30 là nghi thức rước đuốc truyền thống; lễ chào cờ; tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình diễu binh, diễu hành; màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

VnEconomy
Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ trong tiếng rền vang của 21 loạt đại bác.
Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ trong tiếng rền vang của 21 loạt đại bác.
VnEconomy
Sau Lễ chào cờ trang trọng tại khu vực quảng trường Ba Đình, dàn pháo lễ 105mm bố trí ở khu vực Mỹ Đình thực hiện 21 loạt bắn với 63 viên đạn chào mừng đại lễ.
Sau Lễ chào cờ trang trọng tại khu vực quảng trường Ba Đình, dàn pháo lễ 105mm bố trí ở khu vực Mỹ Đình thực hiện 21 loạt bắn với 63 viên đạn chào mừng đại lễ.

Theo chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 45 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa) - đơn vị trực tiếp thực hiện nghi thức này, lực lượng tham gia bắn pháo lễ gồm 5 trung đội với quân số gần 60 người cùng 15 khẩu pháo 105mm được chia thành 5 cụm, mỗi cụm do một trung đội trưởng phụ trách 9 pháo thủ và 3 khẩu pháo.

Sau đó, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo Quốc kỳ, Đảng kỳ dẫn đầu khối không quân bay qua bầu trời Ba Đình. Tiếp theo đó là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i; máy bay huấn luyện đa năng hiện đại Yak-130 và L-39NG; tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại Su-30MK2.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Trên màn hình tại Quảng trường Ba Đình xuất hiện đội hình các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển được truyền trực tiếp từ Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đội hình tham gia gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.

Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Khối nghi trượng xuất phát. Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.
Khối nghi trượng xuất phát. Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.
Tiếp theo là đến khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
Tiếp theo là đến khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình đi đầu là 4 khối Nghi trượng gồm xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Sau đó, đi qua lễ đài lần lượt là 26 khối Quân đội; 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); khối dân quân, du kích; 17 khối Công an; 14 khối xe pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng Công an. Lực lượng đứng tham gia tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang). Tham gia tổng duyệt còn có khối xếp hình, xếp chữ...

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình - nơi làm lễ kỷ niệm dành cho đại biểu có giấy mời và những lực lượng làm nhiệm vụ. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Để xem trực tiếp, người dân đã có mặt từ ngày hôm qua và chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Đội Cấn, Kim Mã, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Tràng Tiền... Ngoài ra, người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố.

Nhiều người dân cho biết họ rất xúc động vì được tận mắt chứng kiến không khí trang nghiêm, lịch sử ngay tại Quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Tự hào vì nhìn thấy những bước đi mạnh mẽ, dứt khoát của các lực lượng vũ trang và dàn vũ khí, khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

Cùng với đó là không khí náo nức của toàn dân tộc, tất cả đồng bào và chiến sỹ cả nước như hòa mình vào dòng chảy của tình yêu nước và đoàn kết dân tộc. Với lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 lần này, chúng ta cùng hy vọng thế hệ trẻ tương lai sẽ manh mẽ tiếp nối truyền thống tự hào, yêu nước và sục sôi tinh thần cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng đưa Việt Nam sánh vai cùng bạn bè năm châu.

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

09:50, 30/08/2025

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

12:47, 28/08/2025

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

14:22, 27/08/2025

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

Từ khóa:

Multimedia phóng sự ảnh Quốc khánh 2/9 tiêu dùng

Chủ đề:

80 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2025)

Đọc thêm

Thế hệ vươn mình và những ngày đi giữa cờ hoa

Thế hệ vươn mình và những ngày đi giữa cờ hoa

Tình yêu nước không phải là một khái niệm tĩnh tại, mà là một dòng chảy liên tục, được bồi đắp theo từng nhịp đập thời đại. Giới trẻ Việt, với sự nhạy bén và tư duy đổi mới, từ mạng xã hội đến đời thực, từ văn hóa đến chính trị, đang chứng minh tình yêu ấy theo một cách riêng.

[Phóng sự ảnh] Bất chấp mưa lớn, “khối yêu nước” bám trụ chờ xem diễu binh A80

[Phóng sự ảnh] Bất chấp mưa lớn, “khối yêu nước” bám trụ chờ xem diễu binh A80

Theo kế hoạch, sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm Hà Nội…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Khán giả nườm nượp đổ về Thanh Hóa theo dõi Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia

Khán giả nườm nượp đổ về Thanh Hóa theo dõi Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia

Ngày 30/8, tại quảng trường Hàm Rồng, vòng chung kết Giải đua ô tô Gymkhana vô địch Quốc gia - PVOIL Cup 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu lần đầu tiên Thanh Hóa trở thành điểm đến của một giải đua ô tô thể thao cấp quốc gia, chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Đúng 6h30 sáng ngày 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, với quy mô tương tự buổi lễ chính thức...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

Dân sinh

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Xin chào Việt Nam – Chào Quốc khánh 80 năm rực rỡ!

Dân sinh

2

Nhớ về một trong những người Hà Nội ưu tú nhất

Tiêu điểm

3

Những nhà tư sản dân tộc đã cống hiến hết mình cho đất nước và Cách mạng Tháng Tám

eMagazine

4

Tết độc lập nơi vùng lũ: Ấm áp nghĩa tình trong ngày hội non sông

Dân sinh

5

Tầm nhìn về AI của Trung Quốc khác Mỹ như thế nào?

Sản phẩm - Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: