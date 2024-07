[Phóng sự ảnh]: Người dân thủ đô xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 25/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, phía trong sân nhà tang lễ, các đoàn xếp hàng trang nghiêm chuẩn bị vào viếng. Một màn hình cỡ lớn được bố trí ở sân nhà tang lễ để các đại biểu, các đoàn vào viếng theo dõi. Phía bên ngoài nhà tang lễ, đông đảo người dân và học sinh, sinh viên đang theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo thông báo của Ban Tổ chức Lễ tang, sau 18h hôm nay (25/7), Ban Tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR. Lễ viếng Tổng Bí thư tiếp tục được tiến hành trọng thể đến 22h ngày 25/7 và từ 7h - 13h ngày 26/7/2024.

Tại Nhà tang lễ Quốc gia, người dân làm các thủ tục tại các điểm trực chốt để vào viếng. Sẽ có 8 chốt kiểm tra an ninh quanh khu vực, mỗi chốt có gần 20 cán bộ chiến sĩ kết hợp với lực lượng thanh niên thủ đô tham gia đảm bảo an ninh và hỗ trợ người dân tham gia lễ viếng. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân sẽ tuân theo sắp xếp của bộ phận an ninh để vào viếng.

Ngoài ra, người dân còn có thể gửi lời chia buồn tới gia đình Tổng bí thư qua ứng dụng VNeID. Tất cả những dữ liệu này sẽ được tập hợp tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06).