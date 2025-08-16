Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945: Hùng tráng và tự hào

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945” là hoạt động nổi bật của Thủ đô trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử quan trọng của năm 2025...

Tối 15/8, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Hà Nội) diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945”. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cùng dự còn có các đồng chí: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao và đông đảo nhân dân Thủ đô.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự chương trình. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh 80 năm trước, chính tại quảng trường này đã diễn ra cuộc mít tinh lịch sử ngày 19/8/1945 của nhân dân Thủ đô, khởi đầu Tổng khởi nghĩa dành chính quyền trên khắp cả nước.

Chính nơi đây, ngọn lửa cách mạng, tinh thần yêu nước và quyết tâm dành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam đã bùng cháy, lan tỏa tạo ra mốc son chói lọi của dân tộc, khai sinh ra Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – ngày 2/9/1945, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa người dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

Trải qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển, đặc biệt gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, khẳng định vị thế và uy tín quốc tế. Trong hành trình đó, Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình luôn là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế, thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định việc tổ chức chương trình nghệ thuật ngay tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám không chỉ tôn vinh lịch sử vẻ vang, lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí tự cường, khát vọng phát triển và quyết tâm tiếp nối truyền thống hào hùng.

Chương trình cũng thể hiện cam kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội trong việc phát huy tiềm năng, nội lực, xây dựng Thủ đô xanh – thông minh – hiện đại, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.