Trang chủ Tiêu điểm

Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945: Hùng tráng và tự hào

Hà Lê

16/08/2025, 12:48

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945” là hoạt động nổi bật của Thủ đô trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử quan trọng của năm 2025...

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945.

Tối 15/8, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Hà Nội) diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Từ mùa thu lịch sử năm 1945”. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cùng dự còn có các đồng chí: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao và đông đảo nhân dân Thủ đô.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự chương trình. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự chương trình. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh 80 năm trước, chính tại quảng trường này đã diễn ra cuộc mít tinh lịch sử ngày 19/8/1945 của nhân dân Thủ đô, khởi đầu Tổng khởi nghĩa dành chính quyền trên khắp cả nước.

Chính nơi đây, ngọn lửa cách mạng, tinh thần yêu nước và quyết tâm dành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam đã bùng cháy, lan tỏa tạo ra mốc son chói lọi của dân tộc, khai sinh ra Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – ngày 2/9/1945, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa người dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

Trải qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển, đặc biệt gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, khẳng định vị thế và uy tín quốc tế. Trong hành trình đó, Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình luôn là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế, thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định việc tổ chức chương trình nghệ thuật ngay tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám không chỉ tôn vinh lịch sử vẻ vang, lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí tự cường, khát vọng phát triển và quyết tâm tiếp nối truyền thống hào hùng.

Chương trình cũng thể hiện cam kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội trong việc phát huy tiềm năng, nội lực, xây dựng Thủ đô xanh – thông minh – hiện đại, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 Hà Nội

Nhanh chóng xây dựng Công an nhân dân thật sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Nhanh chóng xây dựng Công an nhân dân thật sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Sáng 17/8/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); 20 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 5. Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo và đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Vneconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam/Vietnam Economic Times trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm. Tiêu đề là của Vneconomy…

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là "con đường tất yếu" để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới, trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng…

Thủ tướng: “Khó mấy cũng phải làm để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025”

Thủ tướng: “Khó mấy cũng phải làm để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025”

Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng nhà ở xã hội là chủ trương lớn, giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, khó khăn đến đâu cũng phải kiên quyết thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100.000 căn trong năm 2025…

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Công an nhân dân phải là "lá chắn thép", "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân"

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Công an nhân dân phải là "lá chắn thép", "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân"

Trong buổi gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lực lượng Công an phải luôn là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, tạo môi trường ổn định cho phát triển đất nước…

Tổng Bí thư dự Lễ Khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an

Tổng Bí thư dự Lễ Khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an

Sáng 16/8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ Khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du, thành phố Hà Nội…

