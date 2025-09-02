[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc

Hòa trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, triệu trái tim từ mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi ghi dấu thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Tại Thủ đô, người dân hào hứng tham gia các hoạt động chào mừng và thể hiện niềm tự hào dân tộc...

Từ ngày 1/9, tại các tuyến phố trung tâm của thủ đô Hà Nội, đông đảo người dân đã sẵn sàng tâm thế xếp hàng xuyên đêm để chờ đợi đến sáng hôm nay được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9. Đâu đâu cũng là không khí phấn khởi, hân hoan, từng góc phố luôn nhộn nhịp vang lên những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Hòa lẫn trong sắc đỏ của những tấm áo cờ đỏ sao vàng, của những lá cờ nhỏ trên tay, giai điệu hào hùng đó khiến cả Hà Nội như đang trong ngày hội lớn. Lực lượng chức năng đã bố trí ghế ngồi để các cựu chiến binh, người cao tuổi có thể chờ xem diễu binh, thể hiện tinh thần tri ân với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh - những người không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Và rồi cũng đến thời khắc từng lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến phố, hòa vào vòng tay và tiếng hò reo chào đón của người dân, đồng bào. Trong khoảnh khắc ấy, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc như lan tỏa, hòa quyện vào từng nhịp tim của mỗi người. Quân với dân như một, tất cả không chỉ đang chứng kiến một thời khắc lịch sử, mà còn đang gửi gắm niềm tin, tình yêu đối với Tổ quốc, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hàng ngàn người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc, xếp hàng tại các tuyến phố từ ngày hôm qua để được tận mắt chứng kiến sự kiện diễu binh A80 lịch sử.

Từ khắp mọi miền Tổ quốc, những con người xa lạ gặp nhau chỉ vài giờ, nhưng đã ngồi sát cánh bên nhau, cùng hát Quốc ca, cùng chung nhịp đập tình yêu với đất nước, dân tộc.

Hơn lúc nào hết, những thời khắc thiêng liêng như thế này là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần đoàn kết của người Việt Nam.

Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành A80 đã tỏa ra các tuyến phố Hà Nội trong tiếng hò reo đón chào của nhân dân.

Dưới lá cờ vinh quang, quân và dân ta đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu và chiến thắng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Giữa ánh nắng vàng của mùa thu lịch sử, đây quả thật là những khung hình "tuyệt đối điện ảnh" thể hiện tình cảm quân dân thắm thiết.