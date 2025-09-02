[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc
Phương Thảo
02/09/2025, 10:50
Hòa trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, triệu trái tim từ mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi ghi dấu thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Tại Thủ đô, người dân hào hứng tham gia các hoạt động chào mừng và thể hiện niềm tự hào dân tộc...
Từ ngày 1/9, tại các tuyến phố trung tâm của thủ đô Hà Nội,
đông đảo người dân đã sẵn sàng tâm thế xếp hàng xuyên đêm để chờ đợi đến sáng
hôm nay được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.
Đâu đâu cũng là không khí phấn khởi, hân hoan, từng góc phố luôn nhộn nhịp vang
lên những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.
Hòa lẫn trong sắc đỏ của những tấm áo cờ đỏ sao vàng, của những
lá cờ nhỏ trên tay, giai điệu hào hùng đó khiến cả Hà Nội như đang trong ngày hội
lớn. Lực lượng chức năng đã bố trí ghế ngồi để các cựu chiến binh, người cao tuổi
có thể chờ xem diễu binh, thể hiện tinh thần tri ân với những đóng góp to lớn của
các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh - những người không tiếc máu
xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Và rồi cũng đến thời khắc từng lực lượng diễu binh, diễu
hành đi qua các tuyến phố, hòa vào vòng tay và tiếng hò reo chào đón của người
dân, đồng bào. Trong khoảnh khắc ấy, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc như
lan tỏa, hòa quyện vào từng nhịp tim của mỗi người. Quân với dân như một, tất cả
không chỉ đang chứng kiến một thời khắc lịch sử, mà còn đang gửi gắm niềm tin,
tình yêu đối với Tổ quốc, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sự kiện A80 không chỉ là cột mốc lịch sử của Việt Nam, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế. Họ không chỉ chứng kiến một đất nước chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm, mà còn cảm nhận một dân tộc đang vươn lên mạnh mẽ, một nền kinh tế phát triển không ngừng và một nền văn hóa đậm đà bản sắc.
Đúng 6 giờ 30 sáng ngày 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) đã chính thức diễn ra. Tham dự buổi lễ có các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, và đặc biệt là dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng...
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại, được nhân dân cả nước mong chờ, thể hiện tầm vóc cũng như ước vọng của đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới…
Thế hệ vươn mình và những ngày đi giữa cờ hoa
Tình yêu nước không phải là một khái niệm tĩnh tại, mà là một dòng chảy liên tục, được bồi đắp theo từng nhịp đập thời đại. Giới trẻ Việt, với sự nhạy bén và tư duy đổi mới, từ mạng xã hội đến đời thực, từ văn hóa đến chính trị, đang chứng minh tình yêu ấy theo một cách riêng.
Theo kế hoạch, sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm Hà Nội…
