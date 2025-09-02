Thứ Ba, 02/09/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc

Phương Thảo

02/09/2025, 10:50

Hòa trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, triệu trái tim từ mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi ghi dấu thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Tại Thủ đô, người dân hào hứng tham gia các hoạt động chào mừng và thể hiện niềm tự hào dân tộc...

Dưới lá cờ vinh quang, quân và dân ta đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu và chiến thắng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Dưới lá cờ vinh quang, quân và dân ta đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu và chiến thắng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Từ ngày 1/9, tại các tuyến phố trung tâm của thủ đô Hà Nội, đông đảo người dân đã sẵn sàng tâm thế xếp hàng xuyên đêm để chờ đợi đến sáng hôm nay được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9. Đâu đâu cũng là không khí phấn khởi, hân hoan, từng góc phố luôn nhộn nhịp vang lên những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Hòa lẫn trong sắc đỏ của những tấm áo cờ đỏ sao vàng, của những lá cờ nhỏ trên tay, giai điệu hào hùng đó khiến cả Hà Nội như đang trong ngày hội lớn. Lực lượng chức năng đã bố trí ghế ngồi để các cựu chiến binh, người cao tuổi có thể chờ xem diễu binh, thể hiện tinh thần tri ân với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh - những người không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Và rồi cũng đến thời khắc từng lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến phố, hòa vào vòng tay và tiếng hò reo chào đón của người dân, đồng bào. Trong khoảnh khắc ấy, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc như lan tỏa, hòa quyện vào từng nhịp tim của mỗi người. Quân với dân như một, tất cả không chỉ đang chứng kiến một thời khắc lịch sử, mà còn đang gửi gắm niềm tin, tình yêu đối với Tổ quốc, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

VnEconomy
Hàng ngàn người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc, xếp hàng tại các tuyến phố từ ngày hôm qua để được tận mắt chứng kiến sự kiện diễu binh A80 lịch sử.
Hàng ngàn người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc, xếp hàng tại các tuyến phố từ ngày hôm qua để được tận mắt chứng kiến sự kiện diễu binh A80 lịch sử.
VnEconomy
Từ khắp mọi miền Tổ quốc, những con người xa lạ gặp nhau chỉ vài giờ, nhưng đã ngồi sát cánh bên nhau, cùng hát Quốc ca, cùng chung nhịp đập tình yêu với đất nước, dân tộc.
Từ khắp mọi miền Tổ quốc, những con người xa lạ gặp nhau chỉ vài giờ, nhưng đã ngồi sát cánh bên nhau, cùng hát Quốc ca, cùng chung nhịp đập tình yêu với đất nước, dân tộc.
VnEconomy
Hơn lúc nào hết, những thời khắc thiêng liêng như thế này là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần đoàn kết của người Việt Nam.
Hơn lúc nào hết, những thời khắc thiêng liêng như thế này là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần đoàn kết của người Việt Nam.
VnEconomy
Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành A80 đã tỏa ra các tuyến phố Hà Nội trong tiếng hò reo đón chào của nhân dân.
Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành A80 đã tỏa ra các tuyến phố Hà Nội trong tiếng hò reo đón chào của nhân dân.
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Dưới lá cờ vinh quang, quân và dân ta đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu và chiến thắng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Dưới lá cờ vinh quang, quân và dân ta đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu và chiến thắng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Giữa ánh nắng vàng của mùa thu lịch sử, đây quả thật là những khung hình
Giữa ánh nắng vàng của mùa thu lịch sử, đây quả thật là những khung hình "tuyệt đối điện ảnh" thể hiện tình cảm quân dân thắm thiết.

Sự kiện A80 không chỉ là cột mốc lịch sử của Việt Nam, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế. Họ không chỉ chứng kiến một đất nước chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm, mà còn cảm nhận một dân tộc đang vươn lên mạnh mẽ, một nền kinh tế phát triển không ngừng và một nền văn hóa đậm đà bản sắc.

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Diễn văn của Tổng bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Xin chào Việt Nam – Chào Quốc khánh 80 năm rực rỡ!

Đúng 6 giờ 30 sáng ngày 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) đã chính thức diễn ra. Tham dự buổi lễ có các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, và đặc biệt là dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng...

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại, được nhân dân cả nước mong chờ, thể hiện tầm vóc cũng như ước vọng của đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới…

Tình yêu nước không phải là một khái niệm tĩnh tại, mà là một dòng chảy liên tục, được bồi đắp theo từng nhịp đập thời đại. Giới trẻ Việt, với sự nhạy bén và tư duy đổi mới, từ mạng xã hội đến đời thực, từ văn hóa đến chính trị, đang chứng minh tình yêu ấy theo một cách riêng.

Theo kế hoạch, sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm Hà Nội…

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

