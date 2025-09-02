Diễn văn của Tổng bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
02/09/2025, 08:12
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy trân trọng giới thiệu Diễn văn của Tổng Bí thư...
Kính thưa các
đồng chí Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực
lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến
sĩ các Lực lượng vũ trang Nhân dân,
Thưa đồng bào,
đồng chí; người Việt Namở nước ngoài; bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới,
Thưa toàn thể
quý vị đại biểu!
Hôm nay, trong không
khí thiêng liêng, hào hùng của
những ngày Cách mạng tháng 8, Chúng talong trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).
Tám mươi năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử,
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính
yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam
Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Từ thời
khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam
bước vào hành trình mới: xây dựng
Chính quyền Nhân dân, bảo vệ Tổ
quốc, đưa đất nước vững
vàng tiến lên con đường Xã
hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Trong giờ phút thiêng liêng này,
chúng ta thành kính
tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn
vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại;
tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy
sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân
dân.
Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các MẹViệt
Nam anh hùng, các cựu chiến
binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có
công với cách mạng; khắc ghi những
công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí
thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh
niên, phụ nữ, các cháu thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng
bào ta ở nước ngoài,
bạn bè và Nhân
dân tiến bộ trên thế giới đã kề
vai sát cánh, giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam suốt tám mươi năm qua.
Tổ quốc Việt Nam là kết
tinh của truyền thống văn hiếnnghìn
năm dựng nước và giữ nước;
của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên.
Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh
vĩ đạicủa Cách mạng Tháng Tám; của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống
thực dân, đế quốc;
của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình; của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế
và phát triển đất nước. Đó
là sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, thuộc về Nhân dân, vì Nhân dân; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn
cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạovà rèn luyện.
Chúng ta tự hào khẳng định rằng:
Mọi thắng lợi của cách
mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta,
đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân
lao động và của dân tộc Việt Nam,
luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa
xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước qua từng giai đoạn;
đặt lợi ích của Tổ quốc,
của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Nhờ đó, dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách; nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc
lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng;
vị thế, uy tín ngày càng
được khẳng định trên trường quốc tế.
Thưa đồng bào, đồng chí!
Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của
Tổ quốc; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước nhanh,
bền vững; không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân đang là mệnh
lệnh hành động của chúng ta. Thực hiện thành công ba mục tiêu đó, chính là hoàn
thành ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa: “Điều mong muốn cuối cùng của Tôi là: toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết
phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu
mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng thế giới”.
Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng
ta đã khẳng định chân lý: dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức
mạnh Nhân dân và khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục
tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì
có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn
và phát triển.
Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân.
Tôi kêu gọi toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ
thể, thiết thực, hãy đoàn kết,
chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam;
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, Nhân dân mong đợi.
Chúng ta kiên quyết,
kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ
quốc bằng sức mạnh tổng hợp của
cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân.
Chúng ta muốn là bạn, là đối
tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta
tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa
bình. Chúng ta
tuyệt đối không nhân nhượng trước
mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc
gia, dân tộc.
Thưa đồng
bào, đồng chí!
Trong giờ phút thiêng
liêng này, mỗi người chúng ta như
đang thấy vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Bác Hồ, thấy triệu triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào, cùng ngân vang lời thề “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
Chúng ta càng thấu
hiểu giá trị của “Độc lập”,
“Tự do”, “Hạnh phúc”;
càng quý trọng
và càng quyết tâm vun đắp
hòa bình; càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ “Nhân dân tôi”, “Tổ quốc tôi”.
Một lần nữa, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch
Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ, những người đã hóa thân vào đất nước, vào hồn thiêng
dân tộc.
Xin gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở
nước ngoài, bạn bè quốc tế lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân kỷ niệm 80 năm Quốc
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đất nước Việt Nam trường tồn; Tổ quốc
Việt Nam hòa bình, Dân tộc Việt Nam thịnh vượng, phát triển.
Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
quang vinh, muôn năm.
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn
năm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi
trong sự nghiệp của Chúng ta.
Vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân.
Xin trân trọng cảm ơn.
