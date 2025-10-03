Phú Mỹ Hưng khai trương sàn giao dịch bất động sản mới tại Hà Nội

Ngày 3/10/2025, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng khai trương sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng mới tại địa chỉ 677 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Theo đại diện chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng, văn phòng kinh doanh của Phú Mỹ Hưng tại Hà Nội được cấp phép hoạt động từ cách đây gần 25 năm và đều nằm trong các cao ốc có vị trí đắc địa. Tuy nhiên, với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tốt hơn, ngoài việc chọn vị trí giao thông kết nối thuận tiện, sàn giao dịch bất động sản mới của Phú Mỹ Hưng còn được đầu tư, thiết kế là một không gian chuyên biệt, tuối ưu công năng, trang thiết bị cao cấp và thẩm mỹ cao, nhằm giúp khách hàng khi đến đây có thể trải nghiệm, tìm hiểu các dự án một cách thoải mái trong không gian đón tiếp sang trọng.

Hiện nay, ngoài Hồng Hạc City, Phú Mỹ Hưng cũng đang chuẩn bị kế hoạch triển khai dự án khu đô thị mới tại Hòa Bình (nay là Phú Thọ). Vì vậy, sự kiện khai trương Sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng cho thấy định hướng phát triển lâu dài của Phú Mỹ Hưng tại thị trường phía Bắc sau hơn 32 năm phát triển thành công ở khu vực phía Nam.

Ông Nobuaki Higashi, Tổng Giám đốc Nomura Real Estate Vietnam phát biểu tại sự kiện.

Đặc biệt, tại sự kiện khai trương sàn giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng tại Hà Nội, Phú Mỹ Hưng đã công bố thông tin hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Nomura Real Estate Việt Nam (Nomura Real Estate Vietnam) để cùng phát triển khu đô thị Hồng Hạc – Hồng Hạc City. Theo đó, Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam là đồng chủ đầu tư của Hồng Hạc City.

Được công bố vào tháng 6/2025, Hồng Hạc City là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển mở rộng của Phú Mỹ Hưng ra khỏi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được thừa hưởng nhiều lợi thế từ nguồn lực của Phú Mỹ Hưng, bao gồm kinh nghiệm phát triển và vận hành đô thị quy mô lớn, tiềm lực tài chính vững mạnh, hệ sinh thái đối tác phong phú và uy tín… Trong khi đó, Nomura Real Estate Việt Nam thuộc Nomura Real Estate Development có trụ sở tại Tokyo là một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn và uy tín hàng đầu tại Nhật Bản với gần 70 năm kinh nghiệm.

Vì vậy, việc hợp tác của chủ đầu tư danh tiếng của hai quốc gia đã khẳng định tiềm năng viễn cảnh của Hồng Hạc City – khu đô thị được kiến tạo bởi đội ngũ chủ đầu tư quốc tế, uy tín, dày dặn kinh nghiệm và khả năng thực hiện vưng chắc sẽ sớm hình thành và ngày càng phát triển.