Nghệ An mạnh tay chấn chỉnh các dự án đầu tư công trì trệ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Nguyễn Thuấn
01/12/2025, 16:07
Trước tình trạng 127 dự án đầu tư công vẫn chậm tiến độ, thi công dang dở hoặc phải tạm dừng, Nghệ An đã yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn diện, làm rõ trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý dứt điểm...
UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 13145/UBND-KT, yêu cầu rà soát toàn diện, đề xuất xử lý dứt điểm nhằm tránh lãng phí nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
Đối với từng dự án, UBND Nghệ An tỉnh yêu cầu các đơn vị phải đánh giá lại mức độ cần thiết và hiệu quả đầu tư, chỉ ra các vướng mắc cụ thể và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Trường hợp dự án không còn phù hợp hoặc thiếu khả thi, các đơn vị phải đề xuất cắt giảm hạng mục, thu hẹp quy mô hoặc xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý. Việc này được thực hiện trên nguyên tắc tận dụng tối đa các hạng mục đã xây dựng, tránh gây thất thoát, lãng phí ngân sách theo Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 của UBND tỉnh. Những nội dung rà soát phải được gửi về Sở Tài chính và các sở quản lý xây dựng chuyên ngành để tổng hợp, tham mưu phương án xử lý cho từng trường hợp cụ thể.
Một nội dung quan trọng khác là việc rà soát các dự án do cấp huyện (trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp) phê duyệt đầu tư nhưng đến nay còn dang dở hoặc chưa triển khai. Với nhóm dự án này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đánh giá tính phù hợp với quy hoạch, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối vốn để làm cơ sở đề xuất dừng dự án, xác định điểm dừng kỹ thuật hoặc tiếp tục triển khai đối với các trường hợp thật sự cần thiết.
Đối với những dự án đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ đầu tư tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ giải ngân. Mục tiêu đặt ra là giải ngân 100% kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tránh tình trạng chậm trễ kéo dài như các năm trước.
UBND tỉnh Nghệ An cũng giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ động kiểm tra thực tế hiện trường, nắm bắt các khó khăn chung và đôn đốc chủ đầu tư tháo gỡ các vướng mắc cho nhà thầu.
Các sở phải xây dựng phương án xử lý cho từng dự án thuộc danh sách 127 dự án do Sở Tài chính tổng hợp, cũng như các dự án mới được bổ sung. Sau khi thống nhất phương án, các sở có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm. Toàn bộ kết quả phải báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2025 để Sở Tài chính tổng hợp.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện và giải ngân từng dự án. Trong quá trình triển khai nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị phải kịp thời báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu xử lý theo quy định, bảo đảm không để kéo dài thêm các tồn đọng, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng từng đồng vốn đầu tư công trên địa bàn.
Ngày 1/12, máy đào hầm TBM số 1, với tên gọi “Thần tốc,” đã chính thức về đích tại ga S12 - ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan qua 4 nhà ga ngầm đầu tiên của Dự án đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội...
Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi thành viên UBND tỉnh xin ý kiến về dự án Cảng hàng không Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng (tại phường Mũi Né)…
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 2609/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam...
Với các định hướng phát triển mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, đường sắt, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) của TP. Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Quảng Châu và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc thời gian gần đây đã đưa ra nhiều đề xuất hợp tác mới với hai địa phương này, nhằm thúc đẩy kết nối đầu tư giữa các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc ....
Thông qua việc thu hút các tập đoàn quốc tế, thúc đẩy mô hình tài sản số, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, UAV, đổi mới sáng tạo và logistics, TP.Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế và công nghệ hàng đầu trong thập kỷ mới.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: