Hà Nội hoàn thành sớm mục tiêu đón 31 triệu lượt khách du lịch năm 2025

Ngành du lịch thủ đô đặt mục tiêu đón 31 triệu lượt khách năm 2025. Sau 11 tháng, Hà Nội về đích sớm khi gần như hoàn thành mục tiêu đón khách, với tổng lượng khách đạt 30,94 triệu lượt…

Trong tháng 11/2025, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,5 triệu lượt, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lượng khách quốc tế ước đạt 851 nghìn lượt (tăng 25%), gồm 600 nghìn lượt khách có lưu trú. Khách nội địa ước đạt 1,65 triệu lượt (tăng 10%). Tổng thu du lịch đạt 11,36 nghìn tỷ đồng (tăng 18,4%).

Tính chung 11 tháng, Sở Du lịch cho biết Hà Nội ước đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1%. Doanh thu đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Công suất phòng trung bình của các cơ sở lưu trú đạt 73,4%, tăng 6,3 điểm phần trăm.

Với các số liệu thống kê phía trên, năm 2025, Hà Nội đã đón lượng khách cao nhất lịch sử, vượt con số 29 triệu lượt khách của năm hoàng kim 2019. Theo Viện trưởng Phát triển Du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh, kết quả đón khách của Hà Nội năm nay "thành công đáng kể và ấn tượng", thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ và phát triển bền vững của du lịch thủ đô sau dịch.

Sự kiện A80 năm nay cũng là lý do chính giúp ngành du lịch thủ đô tăng trưởng vượt bậc. Trong bốn ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội đón gần 2,5 triệu khách, tăng gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái. "Hà Nội không chỉ phục hồi mà còn đang vượt qua mức trước dịch, là tín hiệu tích cực", ông Quỳnh nói đồng thời dự đoán hết năm, Hà Nội có thể đón 32 - 33 triệu lượt khách.

Tuy nhiên, nếu tính riêng về lượng khách quốc tế đến, Hà Nội không có sự thay đổi rõ rệt trước và sau dịch. Năm 2019, Hà Nội đón hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, chiếm 24% tổng lượng khách. Năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế, chiếm tỷ lệ tương tự trong tổng 31 triệu lượt khách. Điều này cũng đặt ra thách thức cho ngành du lịch thủ đô trong việc tăng sức cạnh tranh toàn cầu.

Trong tháng cuối năm 2025, ngành du lịch Hà Nội sẽ triển khai hàng loạt nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm là trình UBND thành phố phê duyệt Đề án đổi mới mô hình quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn (chùa Hương).

Cùng với đó, ngành sẽ tổ chức Liên hoan Ẩm thực và Du lịch Làng nghề - Phố nghề Hà Nội 2025; xây dựng các sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch đêm, du lịch cộng đồng, du lịch golf; tiếp tục khảo sát, kết nối điểm đến du lịch tại các xã, phường; và tham dự Diễn đàn Du lịch Xanh Quốc gia 2025 tại Lâm Đồng…

Đặc biệt, chương trình “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội” sắp tới sẽ giới thiệu 4 hành trình khám phá di sản độc đáo của Hà Nội, mang đến sự trải nghiệm toàn diện cho người dân và du khách khi đến khám phá Thủ đô.

Ra mắt vào ngày 3/12 tới tại đền Quán Thánh, sáng kiến này nhằm giới thiệu và phát huy giá trị của di sản vật thể, phi vật thể và di sản số của Thủ đô thông qua bốn hành trình du lịch di sản thử nghiệm.

Từ hơn một trăm di tích được khảo sát trên địa bàn Hà Nội, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn 28 di tích tiêu biểu, chia thành bốn hành trình di sản gắn với bốn dòng tín ngưỡng cổ truyền của người Việt: Tứ Trấn, Đền Mẫu, Đình Tổ nghề và Chùa Hà Nội. Mỗi hành trình không chỉ tập hợp một nhóm di tích, mà còn kể lại một câu chuyện liên kết, phản ánh cấu trúc tinh thần và ký ức của người Hà Nội xưa và nay.

Theo đó, hành trình 1 – Thăng Long tứ trấn (Bốn vị thần bảo hộ kinh thành). Du khách sẽ khám phá bốn ngôi đền thiêng: Bạch Mã, Voi Phục, Quán Thánh và Kim Liên, trấn giữ bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của kinh thành Thăng Long. Tuyến hành trình tôn vinh bản sắc văn hóa linh thiêng và cấu trúc tâm linh độc đáo của Hà Nội.

“Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội” sẽ mắt vào ngày 3/12.

Hành trình 2 – Các đền thờ Mẫu. Du khách sẽ kết nối tám đền, phủ thờ Mẫu Liễu Hạnh và các Thánh Mẫu, đại diện cho tín ngưỡng Tam phủ – di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh. Hành trình này sẽ khám phá các ngôi đền: Đông Hạ, Vũ Thạch, Bà Kiệu, Xuân Yên, Đền Dâu, Vọng Tiên, Phủ Tây Hồ, cây hương ga Long Biên.

Hành trình 3 – Đình thờ Tổ nghề. Đây là hành trình qua các đình thờ Tổ nghề trong khu phố cổ Hà Nội, tôn vinh những người sáng lập nghề truyền thống. Hành trình này sẽ khám phá các ngôi đình Tổ nghề Hà Nội như: Kim Ngân (tổ nghề kim hoàn), Đồng Lạc (tổ nghề cổ yếm), Phả Trúc Lâm (tổ nghề da giày), đình Hà Vĩ (tổ nghề sơn), đền Phúc Hậu (tổ nghề tráng gương), đình Tú Thị (tổ nghề thêu), đình Lò Rèn (tổ nghề rèn), đình Ngũ Xã (tổ nghề đúc đồng).

Hành trình 4 – Chùa Hà Nội. Du khách sẽ khám phá các ngôi chùa gắn với tên tuổi Sa môn An Thiền (Phúc Điền) – một trong những vị tổ tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam. Từ chùa Báo Thiên nay chỉ còn trong ký ức đến Liên Trì, Hàm Long và Liên Phái… Hành trình tái hiện dòng chảy lịch sử, tâm linh của Thăng Long và bảo tồn di sản.

Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đưa tri thức di sản Hà Nội đến gần hơn với công chúng.

Ban tổ chức cho biết, mỗi di tích được giới thiệu bằng một hồ sơ hoàn chỉnh gồm phần mô tả, hình ảnh xưa và nay, video, trích dẫn văn bản và danh mục tư liệu tham khảo. Những dữ liệu này được số hóa và tích hợp vào hệ thống bản đồ điện tử, mã QR và ứng dụng di sản H-Heritage, cho phép du khách truy cập trực tiếp trên điện thoại thông minh.