Bộ Nội vụ: Không có phương án hoán đổi nghỉ 9 ngày lễ Giỗ Tổ và 30/4

Bộ Nội vụ khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và các ngày lễ 30/4, 1/5 năm nay. Như vậy lịch nghỉ thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động...

Thông tin được Bộ Nội vụ đề cập trong công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tối 10/4, liên quan đến lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 30/4 - 1/5.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian gần đây có một số thông tin, dư luận liên quan đến việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ liên tục nhiều ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2026 thông qua việc hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hằng tuần.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ một lần nữa khẳng định không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Như vậy, hoàn toàn không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp này.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Theo đó, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực nhà nước được nghỉ 3 ngày, từ ngày 25 - 27/4. Sau đó sẽ đi làm bình thường trong 2 ngày 28 - 29/4.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ chính thức, 2 ngày cuối tuần, thời gian từ ngày 30/4 - 3/5.

Trước đó, ngày 3/4, tại họp báo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết những ngày nghỉ của năm 2026 được Chính phủ cho phép và Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo vào tháng 10/2025.

Quá trình thực hiện những ngày nghỉ theo Bộ luật Lao động đã được xin ý kiến các Bộ, ban, ngành Trung ương và Công đoàn các cấp.

Đến ngày 8/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lấy ý kiến khảo sát nhanh với đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động về phương án bố trí ngày nghỉ bù để nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5.

Kết quả khảo sát đến 7 giờ ngày 9/4 đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến người lao động tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù.

Theo tổ chức Công đoàn, điều này thể hiện phần lớn người lao động có nhu cầu hoán đổi ngày nghỉ bù để được kéo dài kỳ nghỉ, nhằm có điều kiện nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo đời sống gia đình.



Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, hiện người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong năm.

Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.