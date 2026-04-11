Thứ Bảy, 11/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Nội vụ: Không có phương án hoán đổi nghỉ 9 ngày lễ Giỗ Tổ và 30/4

Nhật Dương

11/04/2026, 07:25

Bộ Nội vụ khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và các ngày lễ 30/4, 1/5 năm nay. Như vậy lịch nghỉ thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động...

Ảnh minh họa.

Thông tin được Bộ Nội vụ đề cập trong công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tối 10/4, liên quan đến lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 30/4 - 1/5.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian gần đây có một số thông tin, dư luận liên quan đến việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ liên tục nhiều ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2026 thông qua việc hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hằng tuần.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ một lần nữa khẳng định không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Như vậy, hoàn toàn không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp này.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Theo đó, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực nhà nước được nghỉ 3 ngày, từ ngày 25 - 27/4. Sau đó sẽ đi làm bình thường trong 2 ngày 28 - 29/4.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ chính thức, 2 ngày cuối tuần, thời gian từ ngày 30/4 - 3/5.

Trước đó, ngày 3/4, tại họp báo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết những ngày nghỉ của năm 2026 được Chính phủ cho phép và Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo vào tháng 10/2025.

Quá trình thực hiện những ngày nghỉ theo Bộ luật Lao động đã được xin ý kiến các Bộ, ban, ngành Trung ương và Công đoàn các cấp. 

Đến ngày 8/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lấy ý kiến khảo sát nhanh với đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động về phương án bố trí ngày nghỉ bù để nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5.

Kết quả khảo sát đến 7 giờ ngày 9/4 đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến người lao động tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù.

Theo tổ chức Công đoàn, điều này thể hiện phần lớn người lao động có nhu cầu hoán đổi ngày nghỉ bù để được kéo dài kỳ nghỉ, nhằm có điều kiện nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo đời sống gia đình.

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, hiện người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong năm.

Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

62% lao động muốn hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4

Từ khóa:

lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Các đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, tổ chức nhiều lượt đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bị hại để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản...

Thị trường bưu chính đã chứng kiện sự tăng trưởng về sản lượng bưu gửi, mạng lưới phục vụ, số lượng doanh nghiệp tham gia và doanh thu. Cùng với sự tăng trưởng nhanh của thương mại điện tử, bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của xã hội trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm (tính từ tháng 10/2025 – tháng 3/2026) cho thấy nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể đã thi hành xong 246.105 việc, đạt tỉ lệ trên 47%; về tiền đã thi hành xong hơn 83.265 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 25%, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2025...

Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn thống nhất, đúng quy định về xếp lương bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng từ năm 2026...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy