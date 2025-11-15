Phú Thọ: Triệt phá đường dây trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Bảy, 15/11/2025
Đỗ Như
15/11/2025, 09:20
Các đối tượng dựng lên quy trình trục lợi bài bản; từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.
Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và triệt phá thành công đường dây tự gây thương tích có tổ chức, thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Thông qua các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra làm rõ đối tượng Tạ Minh Châu, SN 1995, nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, là chủ mưu vụ án.
Theo đó, lợi dụng thời gian dài công tác trong ngành y và am hiểu sâu cấu tạo xương – khớp và cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các thương tích gãy xương giá trị cao, Châu đã dựng lên quy trình trục lợi bài bản; từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.
Châu đã trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê rồi dùng kim tiêm, búa, đinh tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết nứt, vỡ xương tương tự tai nạn thật. Khi thương tích đã tạo xong, Châu tiếp tục hướng dẫn các đối tượng dựng hiện trường giả như điện giật ngã, trượt chân ngã suối, nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng tính toán kỹ để gây thương tích đúng vị trí có mức chi trả cao, khiến các công ty bảo hiểm khó phát hiện dấu hiệu gian dối.
Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều đối tượng khác gồm: Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh…
Đây đều là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Châu và được Châu gây thương tích để hưởng lợi bất chính. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 11/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng; đồng thời tạm giữ 06 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng.
Việc triệt phá đường dây trục lợi bảo hiểm này thể hiện sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh; đồng thời khẳng định tinh thần chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng cảnh sát hình sự.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
