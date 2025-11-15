Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng sắp xếp các trường phổ thông chưa đủ điều kiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tạm dừng phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập vượt quy mô hay chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu, cho đến khi có đánh giá tác động đầy đủ...

Văn bản gửi các tỉnh, thành phố về công tác sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập nêu rõ, hiện nay một số địa phương đang thực hiện việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện kế hoạch sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, theo hướng dẫn của Bộ tại công văn số 6165 ngày 02/10/2025, nhiều địa phương đã chủ động thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo hướng bài bản, khoa học, thận trọng, dân chủ, công khai và minh bạch; đồng thời tuân thủ quy định về quy mô trường, lớp, đội ngũ và định mức giáo viên.

Tuy nhiên, đến nay vẫn có địa phương triển khai còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học, an sinh giáo dục, đặc biệt tại vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Để bảo đảm ổn định hệ thống, thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương và đúng quy định hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thường trực tỉnh ủy các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện theo quan điểm của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Kế hoạch số 130 (Kế hoạch số 130 ngày 21/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 liên quan đến việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục - NV).

Cụ thể, cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết, theo hướng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân và học sinh.

Văn bản nêu rõ, các địa phương cần rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ theo lộ trình phù hợp; tập trung hình thành, duy trì và phát triển các mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú tại trung tâm xã hoặc liên xã. Việc này phải bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, không làm gia tăng chi phí hay rủi ro cho học sinh, đặc biệt ở vùng khó khăn, biên giới và hải đảo.

Các tỉnh, thành phố được yêu cầu đánh giá toàn diện các phương án sắp xếp để xây dựng lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi, ổn định và không gây xáo trộn hoạt động dạy học. Những phương án, cơ sở giáo dục công lập vượt quy mô hoặc chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu phải tạm dừng triển khai cho đến khi có đánh giá tác động đầy đủ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giaó dục và Đào tạo đề nghị Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh/thành phố quan tâm chỉ đạo rà soát, hoàn thiện phương án theo các nội dung trên và thông tin kết quả về trước ngày 01/12/2025.

Trước đó, ngày 02/10/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 6165 hướng dẫn việc sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nhằm thực hiện Kế hoạch số 130 ngày 21/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 và các chỉ đạo của Trung ương về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục.

Công văn 6165 nêu rõ, về phương án sắp xếp: Xây dựng phương án sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới) cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực. Phương án sắp xếp của địa phương cần nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời hạn, nguồn lực, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể đối với tập thể, cá nhân phụ trách. Lấy ý kiến cộng đồng và các đơn vị, cá nhân liên quan; hạn chế tối đa tác động, xáo trộn đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ em, học sinh, học viên.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông: Chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung); giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Các cơ sở giáo dục thuộc diện dồn ghép phải được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại điểm trường chính. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai, cơ sở vật chất tại những điểm trường được chuyển đi phải phù hợp với các quy định của pháp luật và bảo đảm hiệu quả sử dụng.