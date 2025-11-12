Giả mạo thông báo của Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Phúc Minh
12/11/2025, 16:01
Cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định đơn vị này tuyệt đối không gửi giấy mời, thông báo làm việc qua mạng xã hội, tin nhắn hoặc các kênh không chính thống…
Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả mạo cán bộ, con dấu và giấy tờ của hệ thống Bảo hiểm xã hội nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.
Mới đây nhất, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận hàng loạt vụ việc tinh vi, có tổ chức, khiến nhiều người dân hoang mang.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, các đối tượng lừa đảo đã làm giả giấy mời mang danh nghĩa cơ quan Bảo hiểm xã hội, đóng dấu giả, thậm chí giả cả chữ ký lãnh đạo.
Trong giấy mời, có ghi rõ nội dung “hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế” dựa trên các chính sách an sinh của Nhà nước, đồng thời yêu cầu người dân mang theo thẻ bảo hiểm y tế, căn cước công dân và mã hồ sơ điện tử đến “làm việc trực tiếp” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội theo thời gian được ấn định. Nhiều giấy mời còn nhấn mạnh “phải tự đến, không được nhờ người thay thế”, tạo cảm giác cấp bách và hợp pháp.
Hình thức mạo danh này được đánh giá là ngày càng tinh vi, với mẫu biểu, con dấu, chữ ký gần như thật, gây khó khăn cho người dân trong việc phân biệt. Một số người đã cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc nộp tiền phí “xác minh hồ sơ”, dẫn đến nguy cơ bị chiếm đoạt dữ liệu, thậm chí mất tiền oan.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, cơ quan Bảo hiểm xã hội tuyệt đối không gửi giấy mời, thông báo làm việc qua mạng xã hội, tin nhắn hoặc các kênh không chính thống.
Mọi quy trình tiếp nhận, hướng dẫn và thực hiện chính sách về bảo hiểm chỉ được tiến hành tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc thông qua các kênh chính thức như: Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn; ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số; tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.9068.
Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhiều lần phát đi cảnh báo tương tự. Từ giữa năm 2024 đến nay, hàng loạt vụ giả danh “nhân viên bảo hiểm xã hội đến thu phí” hoặc “cập nhật thẻ bảo hiểm y tế online” xuất hiện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ…
Các đối tượng thường gọi điện, gửi tin nhắn Zalo hoặc Facebook, giới thiệu là “cán bộ bảo hiểm xã hội”, yêu cầu người dân cung cấp số thẻ, mã định danh, mã OTP để “xác thực quyền lợi”. Chỉ trong vài phút, tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã bị rút sạch.
Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam từng ghi nhận nhiều vụ việc giả mạo trang web, fanpage của hệ thống. Một số trang mạo danh “Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam” với giao diện, logo giống hệt bản thật, kèm đường dẫn đăng ký hỗ trợ, nhằm đánh cắp dữ liệu định danh.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng, xử lý các website, tài khoản vi phạm. Đồng thời khuyến nghị người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc mật khẩu cho bất kỳ ai.
Hoa Bạc hà là loài thực vật mọc phổ biến trên vùng đất đá vôi ở các dãy núi cao phía Bắc thuộc tỉnh Hà Giang cũ, thường nở rộ vào cuối thu, đầu đông. Tận dụng nguồn hoa quý hiếm này, người dân địa phương đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật, tạo nên Mật ong Bạc hà – sản vật đặc trưng của vùng cao nguyên đá...
Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng tăng, theo đó mức lương tối thiểu làm căn cứ tính tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng có sự điều chỉnh…
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đề nghị Công ty TNHH Shopee ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng trên sàn này...
Bộ Nội vụ làm rõ điều kiện tiếp nhận vào làm công chức được quy định cụ thể tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: