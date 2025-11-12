Thứ Năm, 13/11/2025

Giả mạo thông báo của Bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Phúc Minh

12/11/2025, 16:01

Cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định đơn vị này tuyệt đối không gửi giấy mời, thông báo làm việc qua mạng xã hội, tin nhắn hoặc các kênh không chính thống…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả mạo cán bộ, con dấu và giấy tờ của hệ thống Bảo hiểm xã hội nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Mới đây nhất, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận hàng loạt vụ việc tinh vi, có tổ chức, khiến nhiều người dân hoang mang.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, các đối tượng lừa đảo đã làm giả giấy mời mang danh nghĩa cơ quan Bảo hiểm xã hội, đóng dấu giả, thậm chí giả cả chữ ký lãnh đạo.

Trong giấy mời, ghi rõ nội dung “hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế” dựa trên các chính sách an sinh của Nhà nước, đồng thời yêu cầu người dân mang theo thẻ bảo hiểm y tế, căn cước công dân và mã hồ sơ điện tử đến “làm việc trực tiếp” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội theo thời gian được ấn định. Nhiều giấy mời còn nhấn mạnh “phải tự đến, không được nhờ người thay thế”, tạo cảm giác cấp bách và hợp pháp.

Hình thức mạo danh này được đánh giá là ngày càng tinh vi, với mẫu biểu, con dấu, chữ ký gần như thật, gây khó khăn cho người dân trong việc phân biệt. Một số người đã cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc nộp tiền phí “xác minh hồ sơ”, dẫn đến nguy cơ bị chiếm đoạt dữ liệu, thậm chí mất tiền oan.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, cơ quan Bảo hiểm xã hội tuyệt đối không gửi giấy mời, thông báo làm việc qua mạng xã hội, tin nhắn hoặc các kênh không chính thống.

Mọi quy trình tiếp nhận, hướng dẫn và thực hiện chính sách về bảo hiểm chỉ được tiến hành tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc thông qua các kênh chính thức như: Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn; ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số; tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.9068.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhiều lần phát đi cảnh báo tương tự. Từ giữa năm 2024 đến nay, hàng loạt vụ giả danh “nhân viên bảo hiểm xã hội đến thu phí” hoặc “cập nhật thẻ bảo hiểm y tế online” xuất hiện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ…

Các đối tượng thường gọi điện, gửi tin nhắn Zalo hoặc Facebook, giới thiệu là “cán bộ bảo hiểm xã hội”, yêu cầu người dân cung cấp số thẻ, mã định danh, mã OTP để “xác thực quyền lợi”. Chỉ trong vài phút, tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã bị rút sạch.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam từng ghi nhận nhiều vụ việc giả mạo trang web, fanpage của hệ thống. Một số trang mạo danh “Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam” với giao diện, logo giống hệt bản thật, kèm đường dẫn đăng ký hỗ trợ, nhằm đánh cắp dữ liệu định danh.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng, xử lý các website, tài khoản vi phạm. Đồng thời khuyến nghị người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc mật khẩu cho bất kỳ ai.

Cảnh báo hình thức lừa đảo đặt lịch làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

07:53, 31/10/2025

Cảnh báo hình thức lừa đảo đặt lịch làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

11:21, 10/10/2025

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo tin giả về chính sách bảo hiểm y tế

10:15, 26/09/2025

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo tin giả về chính sách bảo hiểm y tế

bảo hiểm xã hội giả mạo cán bộ bảo hiểm lừa đảo

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy