Đồng Nai kiến nghị loạt chính sách tạo cơ sở cho tăng trưởng 2 con số

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng đoàn, tỉnh Đồng Nai kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách về kinh tế, hạ tầng, nhằm tạo dư địa để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Ngày 13/11, tại buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng đoàn, Trung ương đã đồng ý với các kiến nghị của tỉnh Đồng Nai để địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số cho cả nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn, tỉnh Đồng Nai luôn xác định Cảng hàng không quốc tế Long Thành và sông Đồng Nai là tiềm năng, lợi thế, động lực quan trọng để phát triển kinh tế trong thời gian tới. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai thác tối đa các lợi thế khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Hồng Văn cũng đã kiến nghị trung ương các vấn đề để tỉnh Đồng Nai thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số cho cả nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Ông Văn cho biết hiện nay, có 10 tỉnh thành trong cả nước đã được Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm về cơ chế chính sách đặc thù để phát triển. Tỉnh Đồng Nai có quy mô dân số đông, nền kinh tế lớn, có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng Đông Nam Bộ, tiếp giáp với TP. Hồ Chí Minh, nhưng vẫn chưa có cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, đất đai, hạ tầng giao thông.

Do đó, tỉnh Đồng Nai kiến nghị đồng chí Tổng Bí thư và Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương cho Chính phủ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù làm cơ sở để xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Đồng Nai trong một số lĩnh vực tương tự như Nghị quyết 98 áp dụng cho TP. Hồ Chí Minh để hai địa phương có cùng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.

Đồng thời, tỉnh kiến nghị Chính phủ quan tâm phê duyệt đồng bộ cơ chế chính sách khu thương mại tự do của tỉnh Đồng Nai gắn với sân bay Long Thành và khu thương mại tự do Cái Mép Hạ gắn với cảng biển để kết nối 2 khu thương mại tự do, hỗ trợ nhau cạnh tranh với các khu thương mại tự do quốc tế.

Đề xuất chấp thuận chủ trương bổ sung Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến tỉnh Đồng Nai vào sân bay Long Thành vào danh mục các dự án đường sắt đô thị thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 (ngày 19/2/2025) của Quốc hội.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Trung ương cho phép rà soát, điều chỉnh quy mô dân số khu vực Long Thành - Nhơn Trạch đạt từ 2,5 triệu người trong Quy hoạch tỉnh Đồng Nai tại kỳ điều chỉnh quy hoạch đang triển khai làm cơ sở dự báo, tính toán, quy hoạch các quỹ đất để đón đầu làn sóng đầu tư của các nhà đầu tư, tập đoàn lớn, có năng lực, kinh nghiệm đang quan tâm đầu tư vào khu vực này.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Đồng thời, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xem xét, bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc trục Đông - Tây đoạn qua tỉnh Đồng Nai để đồng bộ tuyến cao tốc từ Cửa khẩu Hoa Lư, khu vực Tây Nguyên đến sân bay Long Thành.

Trước những kiến nghị của tỉnh Đồng Nai, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng các kiến nghị của tỉnh Đồng Nai là hoàn toàn phù hợp. Tổng Bí thư đồng ý các kiến nghị của Đồng Nai. Đồng Nai lấy đó làm cơ sở tăng trưởng 2 con số, đẩy nhanh tiến độ và khai thác có hiệu quả Dự án Sân bay Long Thành, đưa tỉnh Đồng Nai là trung tâm kinh tế của Đông Nam Bộ, trọng điểm kinh tế phía Nam.