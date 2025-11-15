Đồng Nai kiến nghị loạt chính sách tạo cơ sở cho tăng trưởng 2 con số

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Thanh Thủy
15/11/2025, 07:22
Tại buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng đoàn, tỉnh Đồng Nai kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách về kinh tế, hạ tầng, nhằm tạo dư địa để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số...
Ngày 13/11, tại buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng đoàn, Trung ương đã đồng ý với các kiến nghị của tỉnh Đồng Nai để địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số cho cả nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn, tỉnh Đồng Nai luôn xác định Cảng hàng không quốc tế Long Thành và sông Đồng Nai là tiềm năng, lợi thế, động lực quan trọng để phát triển kinh tế trong thời gian tới. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai thác tối đa các lợi thế khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.
Tại buổi làm việc, ông Vũ Hồng Văn cũng đã kiến nghị trung ương các vấn đề để tỉnh Đồng Nai thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số cho cả nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Ông Văn cho biết hiện nay, có 10 tỉnh thành trong cả nước đã được Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm về cơ chế chính sách đặc thù để phát triển. Tỉnh Đồng Nai có quy mô dân số đông, nền kinh tế lớn, có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng Đông Nam Bộ, tiếp giáp với TP. Hồ Chí Minh, nhưng vẫn chưa có cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, đất đai, hạ tầng giao thông.
Do đó, tỉnh Đồng Nai kiến nghị đồng chí Tổng Bí thư và Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương cho Chính phủ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù làm cơ sở để xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Đồng Nai trong một số lĩnh vực tương tự như Nghị quyết 98 áp dụng cho TP. Hồ Chí Minh để hai địa phương có cùng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.
Đồng thời, tỉnh kiến nghị Chính phủ quan tâm phê duyệt đồng bộ cơ chế chính sách khu thương mại tự do của tỉnh Đồng Nai gắn với sân bay Long Thành và khu thương mại tự do Cái Mép Hạ gắn với cảng biển để kết nối 2 khu thương mại tự do, hỗ trợ nhau cạnh tranh với các khu thương mại tự do quốc tế.
Đề xuất chấp thuận chủ trương bổ sung Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến tỉnh Đồng Nai vào sân bay Long Thành vào danh mục các dự án đường sắt đô thị thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 (ngày 19/2/2025) của Quốc hội.
Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Trung ương cho phép rà soát, điều chỉnh quy mô dân số khu vực Long Thành - Nhơn Trạch đạt từ 2,5 triệu người trong Quy hoạch tỉnh Đồng Nai tại kỳ điều chỉnh quy hoạch đang triển khai làm cơ sở dự báo, tính toán, quy hoạch các quỹ đất để đón đầu làn sóng đầu tư của các nhà đầu tư, tập đoàn lớn, có năng lực, kinh nghiệm đang quan tâm đầu tư vào khu vực này.
Đồng thời, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xem xét, bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc trục Đông - Tây đoạn qua tỉnh Đồng Nai để đồng bộ tuyến cao tốc từ Cửa khẩu Hoa Lư, khu vực Tây Nguyên đến sân bay Long Thành.
Trước những kiến nghị của tỉnh Đồng Nai, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng các kiến nghị của tỉnh Đồng Nai là hoàn toàn phù hợp. Tổng Bí thư đồng ý các kiến nghị của Đồng Nai. Đồng Nai lấy đó làm cơ sở tăng trưởng 2 con số, đẩy nhanh tiến độ và khai thác có hiệu quả Dự án Sân bay Long Thành, đưa tỉnh Đồng Nai là trung tâm kinh tế của Đông Nam Bộ, trọng điểm kinh tế phía Nam.
Ngày 14/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình...
Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người dân vùng bão lũ tại miền Trung…
Ngày 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai – vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi người dân vừa kiên cường ứng phó bão số 13, vừa nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2025 đã giữ được thế ổn định trong bất định - một nền tảng quý giá giữa cơn xoáy toàn cầu. Tuy nhiên, để bước sang chu kỳ tăng trưởng bền vững, nền kinh tế cần một cú hích mới từ cải cách thể chế, chuyển đổi mô hình và củng cố niềm tin thị trường...
Trải qua gần 40 năm với 7 lần sửa đổi, hệ thống pháp luật đầu tư của Việt Nam đã liên tục thích ứng với bối cảnh đất nước và quốc tế. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) lần này không chỉ đứng trước nhiệm vụ giải quyết những vướng mắc cố hữu về sự chồng chéo, mà còn phải định hình lại chiến lược thu hút FDI có chọn lọc và lần đầu tiên, đẩy mạnh "chân" đầu tư ra nước ngoài...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: