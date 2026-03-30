Robot phẫu thuật tăng hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ung thư
Hoài Phương
30/03/2026, 12:15
Sự ra đời của hệ thống robot phẫu thuật đã mở ra một kỷ nguyên mới, nhờ hình ảnh 3D phóng đại, khả năng xoay gập của dụng cụ như cổ tay con người, khả năng thao tác chính xác ở những vùng hẹp nhất. Nhờ đó, ca mổ diễn ra nhẹ nhàng hơn, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục…
Bệnh nhân Trần Thị Ph. (56 tuổi, Hà Nội) là một trường hợp đặc
biệt. Tháng 3/2015, khi 47 tuổi, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư cổ tử cung
giai đoạn IV, đã di căn xương. TS.BS Đào Văn Tú, Trưởng khoa Điều
trị theo yêu cầu Quán Sứ, nhớ lại khi đó cả ekip liên khoa cùng hội chẩn và cuối
cùng cũng tìm được đáp án tốt nhất thời điểm đó. Sau 6 chu kỳ, bệnh nhân đạt
đáp ứng hoàn toàn, thể trạng cải thiện rõ rệt và
được theo dõi định kỳ.
Mới đây, trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ,
bệnh nhân phát hiện tổn thương nghi ngờ tại cổ tử cung. Kết quả xác định ung
thư cổ tử cung thể thần kinh nội tiết tế bào nhỏ tái phát tại chỗ. Ở lần tái
phát này, chiến lược điều trị được xây dựng theo hướng cá thể hóa, dựa trên lâm
sàng, hình ảnh và mô bệnh học. Mục tiêu không chỉ kiểm soát tổn thương tại chỗ
mà còn hạn chế nguy cơ di căn xa.
Với sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS. Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh
viện; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K…
các bác sĩ đã lựa chọn
hóa trị nhằm ngăn chặn khả năng di căn xa, kiểm soát nhanh tổn thương cổ tử
cung, bao gồm tại u và hạch. Trên cơ sở đó, các bác sĩ đã quyết định tiến hành
phẫu thuật nội soi bằng robot nhằm đạt được hiệu quả điều trị tối ưu.
Kết quả sau mổ cho thấy tổn thương còn lại chỉ là một ổ u nhỏ
kích thước khoảng 1x1,5cm, không phát hiện di căn hạch và các diện cắt đều âm
tính. Diễn biến hậu phẫu thuận lợi, bệnh nhân hồi phục nhanh, chỉ sau 3 ngày đã
có thể tự đi lại, sau một tuần có thể xuất viện trong tình trạng ổn định.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn
Bệnh viện K cho biết: “Sau hơn 5 năm Bệnh viện K phát triển phẫu thuật nội soi
robot điều trị ung thư nói chung, ung thư cổ tử cung nói riêng, hiện tại các
chuyên gia của bệnh viện đã làm chủ kỹ thuật để thực hiện các trường hợp phẫu
thuật khó, rất nhiều ca bệnh đã được điều trị thành công, đánh giá ổn định sau
thời gian dài”.
Tương tự, ông D.B. (71 tuổi, quốc tịch Campuchia) đến nay vẫn
còn ngạc nhiên khi nhắc lại trải nghiệm của mình sau ca phẫu thuật ung thư phổi
tại Bệnh viện FV. Ca mổ kéo dài hơn hai giờ, nhưng với ông, cảm giác nhẹ nhàng
đến mức khó tin. Đằng sau trải nghiệm ấy là sự hỗ trợ của hệ thống robot phẫu
thuật Da Vinci Xi.
ThS.BSCKII Lương Ngọc Trung, Trưởng khoa Phẫu thuật Mạch máu
và Can thiệp nội mạch đồng thời là Chuyên gia phẫu thuật robot điều trị các bệnh
Lồng ngực, Bệnh viện FV, cho biết toàn bộ thời gian thao tác trên robot kéo dài
khoảng 140 phút, rút ngắn thời gian trung bình của phẫu thuật nội soi thông thường
khoảng 20 phút.
Theo bác sĩ Trung, ưu điểm nổi bật của robot nằm ở khả năng
quan sát và thao tác cực kỳ chính xác. “Hệ thống camera của robot cung cấp hình
ảnh 3D độ phân giải cao, phóng đại nhiều lần. Nhờ đó, phẫu thuật viên có thể
nhìn rõ những cấu trúc rất nhỏ và nằm sâu trong lồng ngực – điều đôi khi khó đạt
được với nội soi truyền thống”, bác sĩ giải thích.
Các cánh tay robot cũng có khả năng xoay gập linh hoạt đến
540 độ giúp thực hiện những thao tác tinh vi với độ ổn định cao, giảm tổn
thương mô lành và kiểm soát tốt vùng mổ. Các vết mổ trong phẫu thuật robot chỉ
khoảng 8 mm, vì vậy ít đau, ít để lại sẹo và giúp bệnh nhân phục hồi nhanh
hơn so với các phương pháp phẫu thuật truyền thống, tiết kiệm đáng kể thời gian
và chi phí nằm viện.
Còn tại Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), tính đến năm 2025, bệnh viện đã thực hiện 1.167 ca phẫu thuật robot. Một con số phản ánh xu hướng rõ rệt trong lựa chọn phương pháp điều trị hiện đại, an toàn và hiệu quả của người bệnh. Mỗi ca phẫu thuật robot thường chỉ kéo dài khoảng 90 - 120 phút. Người bệnh hồi phục nhanh, có thể đi lại sau 1 - 2 ngày và xuất viện sau 4 -5 ngày.
Tại talkshow “Ứng dụng Robot Da Vinci Xi trong phẫu thuật điều
trị ung thư và bệnh phức tạp tại TP.HCM” mới đây, TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục
trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, cho biết ung thư là thách thức lớn,
toàn cầu có gần 20 triệu ca mắc mới/năm. Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca/năm,
tử vong khoảng 120.000 ca.
Theo TS.BS Huy Lương, dù y học đã phát triển, nhiều bệnh
nhân vẫn lo ngại điều trị ung thư bằng y học hiện đại vì sợ đau, sợ tác dụng phụ,
thậm chí từ bỏ phương pháp khoa học để tìm đến cách chữa truyền miệng chưa được
chứng minh. “Trước đây, bệnh thường mổ hở, người bệnh rất đau, phục hồi chậm.
Nay chúng ta có phẫu thuật robot là kỹ thuật cao, người bệnh ít đau, phục hồi
phục sớm, chất lượng sống cải thiện”, TS.BS Huy Lương nhấn mạnh.
Sự xuất hiện của phẫu thuật robot không chỉ thay đổi trải
nghiệm điều trị người bệnh mà còn mở ra kỳ vọng nâng cao hiệu quả, tuổi thọ của
người bệnh không may mắc bệnh ung thư. Nhờ áp dụng những kỹ thuật, công nghệ
cao, tận tâm của bác sĩ ngày đêm chăm sóc, tuổi thọ người bệnh ung thư đã tăng
lên 10 năm, 20 -30 năm hoặc lâu hơn nữa.
Hiện, Bộ Y tế đã có chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh
ung thư hiện đang phát triển dựa trên 3 hướng. Đầu tiên, giảm nguy cơ gây bệnh
bằng thay đổi lối sống, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Thứ hai, đẩy mạnh sàng lọc,
phát hiện ung thư để nâng cao cơ hội chữa trị sớm. Thứ 3, nâng cao năng lực điều
trị bệnh ung thư bao gồm xạ trị, phẫu trị, đặc biệt là sử dụng các kỹ thuật
tiên tiến như nội soi và robot.
Tuy nhiên, theo TS.BS Huy Lương việc triển khai phẫu thuật
robot tại Việt Nam hiện gặp ba rào cản lớn: chi phí đầu tư cao; nhân lực đòi hỏi
đào tạo bài bản; và vượt quá khả năng chi trả của người dân. Tại Việt Nam, chi
phí phẫu thuật robot Da Vinci Xi khoảng 5.000 – 7.000 USD (120 triệu – 180 triệu).
Mức chi phí này thực tế đã thấp chỉ bằng 30% nước ngoài dù cùng công nghệ, vẫn
đảm bảo quy trình và đội ngũ chuyên gia phẫu thuật.
Thời gian tới, khi phẫu thuật robot ngày càng chứng minh được
tính hiệu quả, Bộ Y tế, Bảo hiểm y tế cần cân nhắc hỗ trợ thanh toán một phần
chi phí cho người dân. Từ đó, nhiều người dân có cơ hội tiếp cận với kỷ nguyên
mới trong điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp.
Dự báo, chỉ số già hóa của Việt Nam sẽ vượt 100 vào năm 2032 - thời điểm số người cao tuổi nhiều hơn số trẻ em. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động hỗ trợ một người cao tuổi sẽ giảm từ hơn 7 người (năm 2023) xuống còn khoảng 2 người vào năm 2049…
Ngày 25/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (Incham) tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp Ấn Độ – Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm. Đây là diễn đàn nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược, giao thương và trao đổi công nghệ giữa hai quốc gia trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe…
Thông thường, chỉ khi người bệnh bị ho, khó thở, sốt hay sụt cân mới nghĩ đến việc đi khám, chụp phim phát hiện bệnh lao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít trường hợp phát hiện lao tình cờ khi khám sức khỏe…
Mô hình bệnh tật của người dân nói chung và ở người cao tuổi nói riêng hiện đang thay đổi nhanh chóng, chuyển từ chủ yếu là bệnh lây nhiễm sang những bệnh không lây nhiễm. Điều này đòi hỏi ngành y tế phải có cách tiếp cận mới và toàn diện hơn…
Tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân đái tháo đường bị hôn mê nhiễm toan ceton, suy hô hấp và viêm phổi do cúm A – biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng…
