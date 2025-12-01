PMI tháng 11/2025 đạt 53,8 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng vững vàng bất chấp bão lũ

Chỉ số PMI trong tháng 11/2025 đạt 53,8 điểm, cho thấy ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục duy trì “sức khỏe” tích cực và đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp các điều kiện kinh doanh được cải thiện, bất chấp những gián đoạn đáng kể trong chuỗi cung ứng do mưa bão…

Sáng 1/12/2025, S&P Global công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 11/2025. Trong đó có 3 điểm nhấn nổi bật: sản lượng tăng mạnh khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng; bão lớn gây ra chậm trễ trong chuỗi cung ứng và việc hoàn thành công việc sản xuất; số lượng nhân sự tăng tháng thứ hai liên tiếp.

DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG THÁNG THỨ 5 LIÊN TIẾP

Theo S&P Global, mặc dù chỉ số PMI tháng 11 giảm nhẹ so với mức 54,5 điểm của tháng 10, nhưng kết quả 53,8 điểm vẫn khẳng định sự cải thiện mạnh mẽ của ngành sản xuất. Các điều kiện sản xuất đến nay đã tốt lên trong năm tháng liên tiếp.

Động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng đến từ số lượng đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ ba liên tiếp. Đáng chú ý, thị trường xuất khẩu ghi nhận những tín hiệu khả quan khi tốc độ tăng đơn hàng xuất khẩu mới đạt mức cao nhất trong 15 tháng qua. Các doanh nghiệp tham gia khảo sát đặc biệt nhấn mạnh sự cải thiện nhu cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc đại lục và Ấn Độ.

Nhờ lượng đơn hàng dồi dào, sản lượng hàng hóa tiếp tục tăng tháng thứ bảy liên tiếp, dù tốc độ có chậm lại đôi chút so với tháng trước do ảnh hưởng của thời tiết.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của kỳ báo cáo này là tác động tiêu cực của bão lớn đối với hoạt động vận hành. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã khiến thời gian giao hàng của nhà cung cấp bị kéo dài đáng kể, đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2022.

Hệ quả là lượng công việc tồn đọng đã tăng tháng thứ hai liên tiếp với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3/2022. Nhiều nhà sản xuất buộc phải sử dụng hàng tồn kho thành phẩm để đáp ứng các đơn hàng gấp, khiến mức tồn kho giảm mạnh hơn so với kỳ trước.

Bên cạnh đó, gián đoạn nguồn cung do bão cũng góp phần đẩy chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Tốc độ tăng giá đầu vào trong tháng 11 được ghi nhận là nhanh thứ nhì kể từ tháng 7/2024. Để bù đắp, các doanh nghiệp buộc phải tiếp tục tăng giá bán hàng, chuyển một phần chi phí sang phía khách hàng.

TUYỂN DỤNG TĂNG MẠNH ĐỂ BÙ ĐẮP TIẾN ĐỘ

Trước áp lực phải hoàn thành khối lượng công việc ngày càng lớn, các doanh nghiệp sản xuất đã đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng. Số lượng nhân sự trong tháng 11 đã tăng tháng thứ hai liên tiếp, với mức tăng mạnh nhất trong gần một năm rưỡi qua. Theo khảo sát, phần lớn nhân viên mới được tuyển dụng cho các vị trí toàn thời gian để đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Hoạt động mua hàng cũng được các công ty gia tăng tháng thứ năm liên tiếp, với tốc độ nhanh nhất trong bốn tháng, nhằm phục vụ cho kế hoạch sản xuất cuối năm.

Theo nhận định của S&P Global, tâm lý kinh doanh chung của các nhà sản xuất Việt Nam vẫn rất tích cực. Gần một nửa số doanh nghiệp được hỏi dự báo sản lượng sẽ tăng trong năm tới, đưa mức độ lạc quan lên mức cao nhất trong 17 tháng. Các doanh nghiệp kỳ vọng số lượng đơn đặt hàng mới sẽ tiếp tục tăng và điều kiện thời tiết sẽ ôn hòa hơn để hỗ trợ sản xuất.

Đánh giá về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết tăng trưởng cao trong tháng 10 hầu như đã được duy trì trong tháng 11 khi ngành sản xuất Việt Nam đang có một thời điểm cuối năm tích cực. Trong khi tốc độ tăng sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới chậm lại, các công ty tuyển thêm nhân viên với tốc độ nhanh hơn để giải quyết khối lượng công việc.

Tăng trưởng được ghi nhận mặc dù có sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và dây chuyền sản xuất do thời tiết mưa bão trong những tuần gần đây. Vì vậy, tăng trưởng có tiềm năng tiếp tục trong những tháng tới khi các công ty theo kịp các dự án bị trì hoãn.