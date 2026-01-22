PNJ lấy ý kiến cổ đông phát hành gần 171 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 5.119 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành gần 171 triệu cổ phiếu mới, nhằm tăng vốn điều lệ lên 5.119 tỷ đồng.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, PNJ dự kiến phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1, tức là cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn cho đợt phát hành này sẽ được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối, dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 và 2 năm 2026.

Nếu kế hoạch này thành công, vốn điều lệ của PNJ sẽ tăng từ hơn 3.413 tỷ đồng lên gần 5.119 tỷ đồng. Hiện tại, giá cổ phiếu của PNJ đang giảm 1,79%, xuống còn 109.900 đồng/cổ phiếu, nhưng vẫn tăng 16% từ đầu năm. Vốn hóa thị trường của công ty hiện đạt hơn 38.000 tỷ đồng. Công ty chứng khoán Vietcap đã đưa ra giá mục tiêu cho cổ phiếu PNJ là 113.500 đồng.

Gần đây, PNJ đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 28/1. Với hơn 341 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PNJ sẽ chi hơn 341 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 4/2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.623 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 66,8%. Trong cả năm 2025, doanh thu thuần của PNJ đạt 34.976 tỷ đồng, giảm 7,5% so với năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 33,9%, đạt 2.829 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của PNJ trong năm qua cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở mảng trang sức bán lẻ, với doanh thu tăng 11,1% so với cùng kỳ. Điều này được hỗ trợ bởi sự phục hồi nhu cầu trong quý 4/2025, hiệu quả vận hành hệ thống 431 cửa hàng, và các chương trình marketing hiệu quả. Tuy nhiên, doanh thu từ vàng 24K lại giảm 42,8% do nguồn cung hạn chế và xu hướng khách hàng nắm giữ vàng.

Biên lợi nhuận gộp trung bình của PNJ trong năm 2025 đạt 22%, tăng so với mức 17,6% của năm 2024, nhờ vào sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu và kiểm soát chi phí hiệu quả. Tỷ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ chiếm 69,6%, tăng 11,2% so với năm trước, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong chiến lược kinh doanh của công ty.