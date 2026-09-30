Dự báo phần lớn ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong quý 3/2026

Phần lớn ngân hàng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2026, nhưng mức tăng có sự phân hóa đáng kể. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng, NIM phục hồi ở một số ngân hàng, thu nhập ngoài lãi và thu hồi nợ đã xử lý.

SSI Research vừa có báo cáo triển vọng lợi nhuận các ngân hàng trong quý 3 và cả năm 2026.

Phần lớn ngân hàng được SSI Research dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2026, nhưng mức tăng có sự phân hóa đáng kể. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng, NIM phục hồi ở một số ngân hàng, thu nhập ngoài lãi và thu hồi nợ đã xử lý.

Ở chiều ngược lại, chi phí vốn, NIM thu hẹp, nợ xấu và chi phí dự phòng là những yếu tố gây áp lực lên kết quả kinh doanh. STB là trường hợp duy nhất trong danh sách trên được dự báo lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, với HDB: Kỳ vọng lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ và giảm 1% so với quý trước.

Tăng trưởng tín dụng tăng tốc sẽ giúp thu nhập lãi thuần tăng 42% so với cùng kỳ, trong khi phí dịch vụ ngân hàng đầu tư từ HDBS có thể thúc đẩy thu nhập dịch vụ tăng 102% so với cùng kỳ. Những yếu tố này được kỳ vọng đủ để bù đắp mức tăng 61% so với cùng kỳ của chi phí dự phòng. Đối với cả năm 2026, dự báo lợi nhuận của HDB tăng trưởng 36%.

MBB: SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ nhưng giảm 5% so với quý trước.

Tăng trưởng tín dụng dự kiến tăng tốc lên 18–19% so với đầu năm trong quý 3/2026. Tuy nhiên, SSI Research kỳ vọng NIM sẽ thu hẹp sau khi phục hồi trong quý 2/2026 do áp lực chi phí vốn vẫn hiện hữu.

Nợ xấu cũng có thể tăng so với quý trước trong bối cảnh lãi suất cho vay ở mức cao, gây áp lực lên chi phí tín dụng. Ở chiều tích cực, thu nhập từ kinh doanh ngoại hối dự kiến phục hồi khi áp lực tỷ giá hạ nhiệt trong quý 3/2026. Tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được dự báo ở mức 17%.

MSB: Dự báo lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và tăng 37% so với quý trước. Tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng tăng nhẹ, khiến chi phí dự phòng tăng trong quý 3/2026. Tuy nhiên, yếu tố này được bù đắp bởi thu nhập từ thu hồi nợ xấu đã xử lý và thu nhập lãi thuần tích cực. Tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được dự báo ở mức 14%.

TPB: Lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và tăng 5% so với quý trước. Động lực chính đến từ thu nhập ngoài lãi tăng 28% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí dự phòng có thể tăng 10% so với cùng kỳ, khi tỷ lệ nợ xấu dự kiến tăng lên 2,0%. Tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được dự báo ở mức 10%.

BID: Dự báo lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 9.700 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ nhưng giảm 6% so với quý trước. NIM phục hồi từ nền thấp của quý 3/2025 sẽ là động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ trong quý 3/2026. Tuy nhiên, chi phí tín dụng cao hơn có thể khiến lợi nhuận trước thuế giảm so với quý trước. Tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được dự báo ở mức 12%.

CTG: Dự báo lợi nhuận quý 3/2026 đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ nhưng giảm 8% so với quý trước. Lợi nhuận được hỗ trợ bởi: NIM ổn định; Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh; Thu nhập từ thu hồi nợ đã xử lý tích cực. Những yếu tố này được kỳ vọng hỗ trợ lợi nhuận bất chấp chất lượng tài sản có thể giảm nhẹ. Tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được dự báo ở mức 25%.

VIB: Dự báo lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và tăng 5% so với quý trước, từ nền thấp. Tổng thu nhập hoạt động dự kiến đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, nhờ: Thu nhập lãi thuần tăng 12% so với cùng kỳ; Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ tăng 72% so với cùng kỳ; Chi phí hoạt động giảm 4% so với cùng kỳ. Tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được dự báo ở mức 14%.

TCB: Dự báo lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 9.450 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ nhưng giảm 2% so với quý trước. NIM dự kiến giảm nhẹ so với quý trước. Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi vẫn là điểm sáng với mức tăng 19% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, gánh nặng trả nợ vay mua nhà ở mức cao đang ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người mua nhà, có thể đẩy tỷ lệ nợ xấu tăng và gây áp lực lên chi phí dự phòng. Tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được dự báo ở mức 16%.

SSI Research cũng kỳ vọng VCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 12.800 tỷ đồng trong quý 3/2026, tăng 14% so với cùng kỳ nhưng giảm 27% so với quý trước. Động lực tăng trưởng đến từ tăng trưởng tín dụng và huy động ở mức khoảng 8–9% từ đầu năm (YTD), tương đương 12% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, NIM phục hồi so với cùng kỳ từ mức đáy của quý 3/2025 cũng hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận. Tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được dự báo ở mức 11%.

VPB: Dự báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2026 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ nhưng giảm 9% so với quý trước.

Tăng trưởng tín dụng và huy động mạnh mẽ ở mức 26–27% so với đầu năm tiếp tục là động lực tăng trưởng của ngân hàng mẹ trong quý 3/2026. Lợi nhuận của ngân hàng mẹ được dự báo đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và tăng 10% so với quý trước. Tuy nhiên, lợi nhuận của VPBankS có thể chậm lại do tính thời điểm của hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được dự báo ở mức 20%.

ACB: Lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 5.850 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và tăng 9% so với quý trước. Tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được dự báo ở mức 14%.

OCB: SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 1.650 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và tăng mạnh 32% so với quý trước. Tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được dự báo ở mức 14%.

STB: Ước tính lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 2.000 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ và giảm 2% so với quý trước. Nguyên nhân chính là chi phí dự phòng ở mức cao. Đối với cả năm 2026, SSI Research dự báo tăng trưởng lợi nhuận của STB ở mức 6%.