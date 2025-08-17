PV OIL chốt danh sách trả cổ tức 2024 bằng tiền

Ngày 22/8 tới đây, OIL sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu OIL của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (mã OIL-UPCoM).

Theo đó, ngày 22/8 tới đây, OIL sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng).

Như vậy, với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV Oil dự chi 250 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/9.

Trong cơ cấu cổ đông của PV Oil, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) là công ty mẹ chi phối trực tiếp 832.803.564 cổ phần, chiếm 80,52% vốn, sẽ thu về hơn 208 tỷ đồng cổ tức.

Trên thị trường, HNX đã có thông báo duy trì cảnh báo đối với cổ phiếu này do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ 03 năm liên tiếp (cơ sở xem xét là Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của PVOIL còn 01 ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với nội dung liên quan đến khoản đầu tư của PVOIL vào công ty Cô phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB).

Cụ thể: giá trị khoản đầu tư của PVOIL vào PVB là gần 272 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2024 dựa theo số liệu báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của PVB cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được lập trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Tại ngày báo cáo này, dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học Phú Thọ do PVB làm chủ đầu tư đã dừng triển khai và Tổng công ty đang làm việc với các cổ đông của PVB và các bên liên quan về việc triển khai phương án phá sản cho PVB theo quy đinh của pháp luật.

Dựa trên các thông tin hiện tại, đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến khoản đầu tư vào PVB theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty cho năm tài chính chỉnh kết thúc ngày 31/12/2024. Do đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chính các số liệu này hay không”.

Chốt phiên ngày 15/8, giá cổ phiếu OIL giảm 0,78% xuống mốc 12.700 đồng/cổ phiếu và tăng 5% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 13.000 tỷ đồng.

Được biết, OIL đã công bố doanh thu quý 2/2025 đạt 40 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 181 tỷ đồng (+112% so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi cũng tăng mạnh 132% so với cùng kỳ năm trước lên mức 175 tỷ đồng.

Theo PV OIL, kết quả ấn tượng này chủ yếu đến từ mức tăng 30% so với cùng kỳ năm trước của lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và mức tăng 56% so với cùng kỳ năm trước của thu nhập tài chính ròng. Mức tăng của lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được hỗ trợ bởi mức tăng 5% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng thương phẩm trong nước và mức tăng của chi phí vận hành định mức, từ đó bù đắp cho mức giảm 23% so với cùng kỳ năm trước của giá dầu Brent. Trong tháng 7/2024, chi phí vận hành định mức được tăng thêm 60 đồng/lít đối với xăng (+6%) và 140 đồng/lít đối với dầu diesel (+14%), lên lần lượt 1.140 đồng và 1.170 đồng.

Ngoài ra, OIL cho biết mặc dù giá dầu bình quân quý 2/2025 giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, nhưng xu hướng giá trong quý 2/2025 lại tăng trái ngược với xu hướng giảm trong quý 2/2024 và xu hướng tăng này đã giúp giảm bớt áp lực lên hàng tồn kho.

Trong giai đoạn nửa đầu năm 2025, OIL công bố doanh thu đạt 72,7 nghìn tỷ đồng (+13% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 209 tỷ đồng (-35% so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi giảm 34% so với cùng kỳ năm trước xuống mức 199 tỷ đồng. Theo OIL, sự sụt giảm của lợi nhuận chủ yếu đến từ mức giảm 0,8 điểm % của biên lợi nhuận gộp, do giá dầu Brent trung bình giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, từ đó gây ảnh hưởng nặng nề lên kết quả kinh doanh quý 1 và áp lực lên biên lợi nhuận này đã lấn át mức tăng 13% so với cùng kỳ năm trước của doanh thu và mức tăng 4% so với cùng kỳ năm trước của thu nhập tài chính ròng.

VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết, vì doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi 6 tháng năm 2025 đã hoàn thành lần lượt 69% và 57% dự báo năm 2025 của VCSC - trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo nửa đầu năm đã hoàn thành 158%, VCSC dự báo OIL sẽ trích lập khoản dự phòng 247 tỷ đồng liên quan đến vụ phá sản nhà máy Nhiên liệu sinh học Phú Thọ trong giai đoạn nửa cuối năm; điều này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận báo cáo cả năm.

Cũng theo nhận định từ VCSC, OIL có thể hưởng lợi từ việc chuyển sang sử dụng 100% xăng E10 từ ngày 01/01/2026. Chính phủ đang có kế hoạch bắt buộc sử dụng xăng E10 (xăng pha 10% ethanol) trên toàn quốc từ ngày 01/01/2026, nhằm thực hiện các cam kết giảm phát thải. Hiện tại, chỉ Petrolimex (PLX) và PV OIL (OIL) có đủ năng lực thí điểm pha chế và bán lẻ E10 (bắt đầu từ ngày 01/08/2025), tạo ra lợi thế tiên phong cho hai doanh nghiệp trên.

Ngược lại, các nhà phân phối khác sẽ phải hoặc mua xăng E10 đã pha chế sẵn từ các nhà phân phối như OIL/PLX, hoặc đầu tư mới vào hạ tầng pha chế. Theo ban lãnh đạo OIL, để hỗ trợ nguồn cung thị trường ổn định, công ty cũng dự kiến cung cấp dịch vụ pha chế cho các nhà phân phối khác và thu phí.

Mặc dù Chính phủ chưa ban hành cơ chế giá hay hướng dẫn chính thức cho kế hoạch này, VCSC tin rằng các nhà phân phối xăng dầu như PLX và OIL sẽ hưởng lợi nhờ cải thiện biên lợi nhuận, bởi E10 là sản phẩm pha chế, có giá trị gia tăng cao hơn so với phân phối xăng dầu truyền thống.