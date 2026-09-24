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PVCFC thông qua các quyết sách quan trọng tại Đại hội Cổ đông bất thường 2026

P P.V

Ngày 23/9/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM), đơn vị thành viên của PETROVIETNAM, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại trụ sở chính ở Cà Mau.

Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung quan trọng về định hướng phát triển đến năm 2050, nguồn khí phục vụ Nhà máy Đạm Cà Mau, hoàn thiện mô hình quản trị và kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị.

Đại hội thông qua Định hướng phát triển PVCFC đến năm 2050, đồng hành với chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), trên cơ sở phát huy lợi thế cạnh tranh cốt lõi, mở rộng không gian tăng trưởng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Báo cáo Đại hội, ông Văn Tiến Thanh, Chủ tịch HĐQT PVCFC nhấn mạnh, PVCFC tập trung vào ba lĩnh vực chính gồm sản xuất – kinh doanh phân bón; khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón; công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch. Tổng Công ty định hướng phát triển từ nền tảng sản xuất phân bón sang cung cấp các giải pháp toàn diện trong chuỗi giá trị nông nghiệp, ứng dụng công nghệ và mở rộng sang những lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới.

Ông Văn Tiến Thanh, Chủ tịch HĐQT PVCFC phát biểu tại Đại hội.
Ông Văn Tiến Thanh, Chủ tịch HĐQT PVCFC phát biểu tại Đại hội.

Đến năm 2050, PVCFC hướng tới trở thành doanh nghiệp tích hợp nông nghiệp – công nghệ sinh học hàng đầu khu vực, đóng vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và khu vực.

Một nội dung quan trọng được cổ đông thống nhất là Sửa đổi bổ sung số 12 Hợp đồng mua bán khí số 3918/HĐ-DKVN giữa PVCFC và PV GAS, đưa nguồn khí Nam Du – U Minh vào phạm vi hợp đồng. Đây là cơ sở để các bên triển khai các bước tiếp theo, hướng tới bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài cho hoạt động sản xuất urê của Nhà máy Đạm Cà Mau.

Song song đó, Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, trong đó bổ sung khí công nghiệp phù hợp với dự án sản xuất, kinh doanh khí công nghiệp tại Nhà máy Đạm Cà Mau; đồng thời bổ sung hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức và phát triển logistics phục vụ chuỗi cung ứng trong thời gian tới.

Đáng chú ý, các nội dung được PVCFC điều chỉnh tập trung nâng cao chất lượng quản trị theo hướng tiệm cận thông lệ OECD, trong đó làm rõ hơn quyền của cổ đông, vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị; tăng cường quản trị rủi ro, quản trị các vấn đề phát triển bền vững và minh bạch thông tin.

Việc hoàn thiện hệ thống quản trị tạo nền tảng phù hợp với vai trò Tổng Công ty khi quy mô, lĩnh vực hoạt động và chuỗi giá trị của PVCFC ngày càng mở rộng, đồng thời hỗ trợ thực thi định hướng phát triển dài hạn đến năm 2050.

Đại diện Ban lãnh đạo PETROVIETNAM và PVCFC trao quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT PVCFC cho ông Phạm Văn Phong.
Đại diện Ban lãnh đạo PETROVIETNAM và PVCFC trao quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT PVCFC cho ông Phạm Văn Phong.

Trên cơ sở hoàn thiện mô hình quản trị, PVCFC tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đại hội đã bầu bổ sung ông Phạm Văn Phong (sinh năm 1977, Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học, Thạc sĩ Công nghệ hóa dầu) làm Thành viên HĐQT PVCFC nhiệm kỳ 2026–2031.

Với các nội dung được cổ đông thống nhất thông qua, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã hoàn thiện thêm những nền tảng quan trọng về chiến lược, nguồn nguyên liệu, quản trị và nhân sự cho PVCFC. Đây là cơ sở để PVCFC từng bước hiện thực hóa định hướng đến năm 2050, mở rộng không gian tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tiếp theo.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Hồng Nam, Thành viên HĐTV PETROVIETNAM ghi nhận, đánh giá cao doanh thu của PVCFC khi đạt mức tăng trưởng hơn 30%, lợi nhuận tăng 50% so với cùng kỳ 8 tháng đầu năm 2025. Bên cạnh kết quả kinh doanh, PVCFC đã có nhiều nỗ lực trong đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thị trường mới, nghiên cứu sản phẩm mới và tìm kiếm các động lực tăng trưởng dài hạn.

Ông Trần Hồng Nam, Thành viên HĐTV Petrovietnam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVCFC.
Ông Trần Hồng Nam, Thành viên HĐTV Petrovietnam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVCFC.

Ông Trần Hồng Nam cho biết, PETROVIETNAM cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Tổng công ty về nguồn khí, đồng thời thúc đẩy các dự án mỏ mới nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong những năm tới.

Lãnh đạo PETROVIETNAM đề nghị PVCFC tập trung đầu tư, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 doanh thu quốc tế chiếm 30% và doanh thu từ sản phẩm mới đạt 60%. Đây là những mục tiêu thách thức nhưng có cơ sở để thực hiện nếu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và chủ động tìm kiếm cơ hội trên thị trường.

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