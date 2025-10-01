PVcomBank triển khai gói tín dụng địa bàn cho khách hàng vay sản xuất kinh doanh

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Thứ Tư, 01/10/2025
Khánh Huyền
01/10/2025, 17:44
Từ tháng 9/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai gói tín dụng đặc thù địa bàn dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực làng nghề truyền thống tại miền Bắc; hoặc kinh doanh dịch vụ du lịch trên toàn quốc.
Theo đó, khách hàng là tiểu thương, hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực làng nghề truyền thống tại khu vực miền Bắc, hoặc kinh doanh dịch vụ du lịch có thể vay tới 50 tỷ đồng tại PVcomBank.
Đây là gói tín dụng đặc thù áp dụng mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,99%/năm dành cho khách hàng vay mua bất động sản để làm nhà xưởng, khách sạn, nhà nghỉ, homestay hoặc bổ sung vốn lưu động… nhằm phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh.
Đặc biệt, các khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán bằng thiết bị POS của PVcomBank còn được hưởng thêm ưu đãi giảm lãi suất 1%/năm, qua đó có cơ hội vay vốn với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 2,99%/năm.
Với thời gian vay tối đa tới 35 năm, thời gian ưu đãi lên đến 24 tháng cùng phương thức trả nợ linh hoạt, PVcomBank mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho phân khúc khách hàng đặc thù địa bàn dễ dàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và mở rộng quy mô kinh doanh. Ngoài ra, để người vay có thể linh hoạt sử dụng vốn tùy theo nhu cầu kinh doanh thực tế, Ngân hàng cũng áp dụng thời gian ân hạn gốc tới 36 tháng và chấp nhận cho khách hàng vay với mục đích hoàn vốn.
Không những vậy, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực du lịch và làng nghề truyền thống tham gia vay vốn tại PVcomBank cũng được linh hoạt chứng minh nguồn thu, đồng thời nhận được sự hỗ trợ tối đa về các thủ tục hồ sơ, giấy tờ để nhanh chóng giải ngân trong thời gian sớm nhất chỉ vài giờ đồng hồ.
Bên cạnh sản phẩm tín dụng đa dạng, tối ưu lợi ích của khách hàng, PVcomBank còn hỗ trợ phân khúc khách hàng tiểu thương, hộ kinh doanh cá nhân trong khâu quản lý dòng tiền, kiểm soát thông tin giao dịch hiệu quả bằng giải pháp loa thông báo biến động số dư (Loa TingTing). Đây là thiết bị hữu ích đối với các chủ tài khoản thường xuyên tương tác trong môi trường kinh doanh có tần suất giao dịch liên tục.
Du lịch được đánh giá là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn tại Việt Nam - không chỉ đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GDP chung mà còn giữ vai trò là cầu nối văn hóa, tạo nguồn cảm hứng cho việc phát triển cộng đồng tại nhiều địa phương. Song song với đó, hoạt động kinh doanh làng nghề truyền thống và du lịch cũng được xem là nguồn sinh kế quan trọng đối với hàng triệu lao động trên cả nước.
“Việc tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn thông qua các giải pháp tín dụng phù hợp dành cho phân khúc khách hàng kinh doanh du lịch và làng nghề truyền thống không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh đặc thù tại các địa bàn. Bên cạnh mục đích sản xuất, kinh doanh, điều này cũng tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với văn hóa địa phương, góp phần lưu giữ bản sắc cho các cộng đồng”, đại diện PVcomBank chia sẻ.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
