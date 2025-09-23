PVI chốt danh sách trả cổ tức năm 2024 tăng 3% so với kế hoạch
Hà Anh
23/09/2025, 07:33
Với hơn 234,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PVI sẽ chi gần 737,9 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.
Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.
Theo đó, PVI dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 31,5% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.150 đồng), thay vì 28,5% theo kế hoạch. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 2/10/2025, ngày chi trả dự kiến 22/10/2025.
Với hơn 234,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính PVI sẽ phải chi gần 737,9 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.
Hiện, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam đang sở hữu gần 82 triệu cổ phiếu, chiếm 35% vốn tại PVI, ước tính sẽ thu về hơn 258,2 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Cụ thể: tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 của đạt 21.824 tỷ; bằng 125% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.118 tỷ, hoàn thành 104% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 880 tỷ, hoàn thành 102% kế hoạch năm.
Năm 2025, công ty dự kiến vốn điều lệ đạt 2.342 tỷ; tổng doanh thu đạt 21.437 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.090 tỷ đồng; cổ tức tối thiểu 28,5%.
Trước đó, Hội đồng Quản trị PVI đã công bố việc chuyển nhượng trái phiếu do Ngân hàng TMCP Quân đội phát hành. Theo đó, PVI sẽ chuyển nhượng tối đa 5.000 trái phiếu MBBL2227006 (mã trái phiếu MBB12224), phát hành riêng lẻ năm năm 2022, giá trị tối đa 50 tỷ đồng theo mệnh giá, giá bán bằng tổng mệnh giá và lãi coupon cộng dồn đến ngày giao dịch. Thời gian thực hiện trước ngày 11/9/2025.
Bên mua dự kiến là Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) hoặc Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) hoặc Quỹ đầu tư cơ hội PVI (Quỹ POF).
Được biết, Funderburk Lighthouse Limited do ông Jens Holger Wohlthat - Giám đốc và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVI đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư, theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 08/09/2025 - 07/10/2025. Hiện, tổ chức này đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.535.195 cổ phiếu, chiếm 12,61% vốn tại PVI.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, PVI ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.496,3 tỷ đồng, tăng 20,2% so với 6 tháng đầu năm 2024 (3.741 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt gần 774,3 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ (659 tỷ đồng).
Quỹ đầu tư hạ tầng PVI chi 170 tỷ làm cổ đông lớn của SGT
09:15, 29/06/2025
Quỹ ngoại HDI Global SE đăng ký mua vào 7 triệu cổ phiếu PVI
09:07, 02/07/2024
IFC muốn bán 9 triệu cổ phiếu PVI và sẽ rời ghế cổ đông lớn
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: