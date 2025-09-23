PVI chốt danh sách trả cổ tức năm 2024 tăng 3% so với kế hoạch

Với hơn 234,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PVI sẽ chi gần 737,9 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, PVI dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 31,5% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.150 đồng), thay vì 28,5% theo kế hoạch. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 2/10/2025, ngày chi trả dự kiến 22/10/2025.

Với hơn 234,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính PVI sẽ phải chi gần 737,9 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Hiện, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam đang sở hữu gần 82 triệu cổ phiếu, chiếm 35% vốn tại PVI, ước tính sẽ thu về hơn 258,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Cụ thể: tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 của đạt 21.824 tỷ; bằng 125% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.118 tỷ, hoàn thành 104% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 880 tỷ, hoàn thành 102% kế hoạch năm.

Năm 2025, công ty dự kiến vốn điều lệ đạt 2.342 tỷ; tổng doanh thu đạt 21.437 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.090 tỷ đồng; cổ tức tối thiểu 28,5%.

Trước đó, Hội đồng Quản trị PVI đã công bố việc chuyển nhượng trái phiếu do Ngân hàng TMCP Quân đội phát hành. Theo đó, PVI sẽ chuyển nhượng tối đa 5.000 trái phiếu MBBL2227006 (mã trái phiếu MBB12224), phát hành riêng lẻ năm năm 2022, giá trị tối đa 50 tỷ đồng theo mệnh giá, giá bán bằng tổng mệnh giá và lãi coupon cộng dồn đến ngày giao dịch. Thời gian thực hiện trước ngày 11/9/2025.

Bên mua dự kiến là Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) hoặc Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) hoặc Quỹ đầu tư cơ hội PVI (Quỹ POF).

Được biết, Funderburk Lighthouse Limited do ông Jens Holger Wohlthat - Giám đốc và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVI đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư, theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 08/09/2025 - 07/10/2025. Hiện, tổ chức này đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.535.195 cổ phiếu, chiếm 12,61% vốn tại PVI.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, PVI ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.496,3 tỷ đồng, tăng 20,2% so với 6 tháng đầu năm 2024 (3.741 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt gần 774,3 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ (659 tỷ đồng).