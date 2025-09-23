Thứ Ba, 23/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

PVI chốt danh sách trả cổ tức năm 2024 tăng 3% so với kế hoạch

Hà Anh

23/09/2025, 07:33

Với hơn 234,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PVI sẽ chi gần 737,9 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Sơ đồ giá cổ phiếu PVI trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu PVI trên HNX.

Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, PVI dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 31,5% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.150 đồng), thay vì 28,5% theo kế hoạch. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 2/10/2025, ngày chi trả dự kiến 22/10/2025.

Với hơn 234,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính PVI sẽ phải chi gần 737,9 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Hiện, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam đang sở hữu gần 82 triệu cổ phiếu, chiếm 35% vốn tại PVI, ước tính sẽ thu về hơn 258,2 tỷ đồng. 

VnEconomy

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị  công ty thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Cụ thể: tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 của đạt 21.824 tỷ; bằng 125% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.118 tỷ, hoàn thành 104% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 880 tỷ, hoàn thành 102% kế hoạch năm.

Năm 2025, công ty dự kiến vốn điều lệ đạt 2.342 tỷ; tổng doanh thu đạt 21.437 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.090 tỷ đồng; cổ tức tối thiểu 28,5%.

Trước đó, Hội đồng Quản trị PVI đã công bố việc chuyển nhượng trái phiếu do Ngân hàng TMCP Quân đội phát hành. Theo đó, PVI sẽ chuyển nhượng tối đa 5.000 trái phiếu MBBL2227006 (mã trái phiếu MBB12224), phát hành riêng lẻ năm năm 2022, giá trị tối đa 50 tỷ đồng theo mệnh giá, giá bán bằng tổng mệnh giá và lãi coupon cộng dồn đến ngày giao dịch. Thời gian thực hiện trước ngày 11/9/2025.

Bên mua dự kiến là Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) hoặc Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) hoặc Quỹ đầu tư cơ hội PVI (Quỹ POF).

Được biết, Funderburk Lighthouse Limited do ông Jens Holger Wohlthat - Giám đốc và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVI đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư, theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 08/09/2025 - 07/10/2025. Hiện, tổ chức này đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.535.195 cổ phiếu, chiếm 12,61% vốn tại PVI.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, PVI ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.496,3 tỷ đồng, tăng 20,2% so với 6 tháng đầu năm 2024 (3.741 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt gần 774,3 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ (659 tỷ đồng).

Từ khóa:

chứng khoán chuyển nhượng trái phiếu do MBB phát hành MBBL2227006 PVI tăng tiền cổ tức so với kế hoạch trả cổ tức năm 2024

Đọc thêm

Công ty con của REE tiếp tục đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu SGR

Bất động sản REE đăng ký bán tiếp 3 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về hơn 12,3 triệu cổ phiếu, chiếm 17,63% vốn điều lệ, từ ngày 23/9-21/10 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Chủ tịch PDR bán thỏa thuận thành công 88 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch, số lượng cổ phần sở hữu của ông Đạt tại PDR giảm từ 359,8 triệu cổ phiếu, chiếm 36,7% vốn xuống còn 271,8 triệu cổ phiếu, chiếm 27,7% và vẫn là cổ đông lớn nhất.

VIX đã bán 3 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn tại PC1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX-HOSE) báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE).

Đô thị hóa và FDI công nghệ cao mở ra cơ hội dài hạn cho ngành xây dựng

Đô thị hóa và FDI công nghệ cao mở ra cơ hội dài hạn cho ngành xây dựng

Đến năm 2032, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam dự kiến đạt 50%, cùng với làn sóng FDI công nghệ cao mạnh mẽ, mở ra dư địa phát triển lớn cho ngành xây dựng trong tương lai….

Thay đổi kế hoạch kinh doanh, SHS không bán 20 triệu cổ phiếu SHB như đăng ký

SHS hiện vẫn đang sở hữu 67,2 triệu cổ phiếu (gồm 7,73 triệu cổ phiếu trả cổ tức) chiếm tỷ lệ 1,463% vốn điều lệ SHB.

VnEconomy
