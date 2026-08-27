QCG lấy ý kiến cổ đông, ghi nhận lợi nhuận tăng vọt

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2026, ngày đăng ký cuối cùng là 18/9/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu QCG trên TradingView.

Nội dung lấy ý kiến là các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, phù hợp với điều lệ công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2026.

Đồng thời, HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung nêu trên.

Trước đó, HĐQT công ty đã thông qua việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn góp của QCG tại CTCP Bến Du thuyền Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Lại Thế Hà - Chủ tịch HĐQT công ty làm người đại diện phần vốn góp của QCG tại CTCP Bến Du thuyền Đà Nẵng với giá trị 50.612.520 cổ phần, tương ứng 65,48% vốn tại CTCP Bến Du thuyền Đà Nẵng.

Theo giới thiệu, CTCP Bến Du thuyền Đà Nẵng là 1 trong 3 công ty con của QCG có vốn điều lệ 773 tỷ đồng với tỷ lệ sở hữu là 65,48%. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Về quyền và nghĩa vụ: Người đại diện phần vốn góp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn góp/cổ phần theo quy định pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp nhận vốn góp; Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Hội đồng quản trị; Thực hiện biểu quyết các vấn đề quan trọng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và quy định nội bộ của Công ty.

Về kết quả kinh doanh, QCG ghi nhận doanh thu giảm 91% từ 131 tỷ còn gần 11,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 167 tỷ đồng, tương ứng tăng 9.356%. Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu giảm 91% nhưng lợi nhuận tăng 9.356% so với cùng kỳ là do trong kỳ công ty ghi nhận khoản thu nhập khác từ hoạt động chuyển nhượng tài sản, qua đó làm gia tăng lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, QCG ghi nhận doanh thu thuần đạt 80 tỷ đồng, tương đương khoảng 3% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 228 tỷ đồng, hoàn thành 66% mục tiêu cả năm.

Cũng tại báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026, QCG vẫn ghi nhận toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dự án Phước Kiền là gần 5.407 tỷ đồng - trong đó chủ yếu bao gồm các khoản đền bù đất, chi phí tư vấn, thiết kế, san lấp mặt bằng và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến dự án.

QCG cho biết, hiện tại Cơ quan Thi hành án đang giữ một số hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Phước Kiền cho đến khi Tập đoàn hoàn trả đủ số tiền 2.882,8 tỷ đồng đã nhận theo hợp đồng Hứa mua, Hứa bán Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan theo bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT ngày 03/12/2024 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mới được nhận lại hồ sơ.

Tại ngày 30/06/2026 Tập đoàn đã hoàn trả 1.300 tỷ đồng, do đó Tập đoàn tạm phân loại giá trị này sang dài hạn trên Báo cáo tình hình tài chính khi lập báo cáo này.

Liên quan đến số dư nợ phải trả Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island tại ngày 30/06/2026 là 1.582,8 tỷ đồng. Vào ngày 21/07/2026 Tập đoàn đã thanh toán 11,4 tỷ đồng và ngày 22/07/2026, Tập đoàn đã thanh toán 100 tỷ đồng cho Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.