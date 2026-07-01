QP Holdings và bước chuyển của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trong chu kỳ tái cấu trúc thị trường

Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới, đòi hỏi cao hơn về nền tảng tài chính, pháp lý dự án, năng lực quản trị, tính minh bạch của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc chuyển đổi từ QP Xanh sang Công ty cổ phần QP Holdings (mã chứng khoán: HKT) không đơn thuần là thay đổi tên gọi mà là bước tái định vị mô hình hoạt động, từ nền tảng gần hai thập kỷ sang định hướng đầu tư, quản trị vốn và mở rộng hệ sinh thái.
Trong chiến lược mới, QP Holdings xác định việc đổi tên là một phần của quá trình nâng cấp về tầm nhìn, mô hình và năng lực phát triển. Nếu QP Xanh gắn với giai đoạn hình thành và tích lũy nền tảng, thì QP Holdings phản ánh vai trò mới của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.
Theo đại diện doanh nghiệp, “QP” tiếp tục kế thừa những giá trị đã xây dựng gần 20 năm qua, còn “Holdings” thể hiện định hướng công ty mẹ với vai trò quản trị vốn, phát triển hệ sinh thái dự án và tạo lập giá trị dài hạn.
Một trong những điểm được QP Holdings nhấn mạnh trong giai đoạn mới là quá trình củng cố nền tảng tài chính thông qua các kế hoạch tăng vốn.
Theo QP Holdings, quá trình tăng vốn của doanh nghiệp không chỉ nhằm mở rộng quy mô vốn điều lệ, mà còn phục vụ mục tiêu dài hạn: nâng cao năng lực triển khai dự án, tham gia các cơ hội hợp tác đầu tư, M&A, đồng thời gia tăng khả năng chủ động trong phát triển quỹ đất và danh mục tài sản. Song song với đó, doanh nghiệp cũng xác định nhiệm vụ nâng cấp hệ thống quản trị, tăng tính minh bạch và vận hành theo chuẩn mực phù hợp hơn với một doanh nghiệp đại chúng.
Theo mô hình nhà phát triển bất động sản định hướng tập đoàn đầu tư, doanh nghiệp không chỉ phát triển dự án mà còn đầu tư, sở hữu và quản trị danh mục tài sản. Với định hướng này, QP Holdings tập trung vào ba trụ cột chiến lược: bất động sản nhà ở, bất động sản công nghiệp và đầu tư tài chính.
Trong đó, bất động sản nhà ở vẫn là lĩnh vực cốt lõi gắn với năng lực phát triển dự án; bất động sản công nghiệp được định hướng trở thành động lực tăng trưởng dài hạn nhờ xu hướng thu hút đầu tư và dịch chuyển chuỗi cung ứng; còn đầu tư tài chính hỗ trợ quản trị nguồn vốn, tối ưu hiệu quả đầu tư và mở rộng hợp tác chiến lược.
Việc vận hành đồng bộ ba trụ cột này giúp QP Holdings hướng tới tạo ra giá trị cộng hưởng, thay vì phụ thuộc vào từng dự án riêng lẻ.
Trong chu kỳ tái cấu trúc của thị trường bất động sản, M&A được xem là một hướng đi quan trọng. QP Holdings cho biết sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản trong, ngoài nước nhằm tăng tốc phát triển và gia tăng nguồn lực cho các dự án trọng điểm.
Tuy nhiên, M&A không chỉ là mua bán tài sản mà còn đòi hỏi lựa chọn đúng dự án, đánh giá pháp lý và xác định giá trị phù hợp. Vì vậy, QP Holdings xác định hợp tác và M&A chỉ có ý nghĩa khi gắn với mục tiêu tạo ra giá trị dài hạn, thay vì theo đuổi tăng trưởng quy mô bằng mọi giá.
Trong chiến lược tái định vị, QP Holdings xác định hai giá trị cốt lõi là Quality và Prestige, tương ứng với Chất lượng và Uy tín. Chất lượng được thể hiện ở tiêu chuẩn phát triển dự án, lựa chọn sản phẩm, thiết kế, xây dựng và vận hành. Uy tín được thể hiện ở khả năng thực thi cam kết, minh bạch thông tin, trách nhiệm với khách hàng, cổ đông và đối tác.
Bước sang giai đoạn 2026-2030, QP Holdings đặt mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động thông qua phát triển các dự án trọng điểm, gia tăng quỹ đất, đẩy mạnh hợp tác chiến lược và tìm kiếm cơ hội M&A.
Các dự án như QP Green Park, Khu căn hộ cao tầng D7 và D17 được kỳ vọng sẽ trở thành những dấu ấn quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
Từ một doanh nghiệp bất động sản, QP Holdings hướng tới mô hình đầu tư và phát triển bất động sản với năng lực quản trị vốn, phát triển danh mục tài sản và mở rộng hợp tác trong chuỗi giá trị. Đây là bước chuyển trong tư duy phát triển nhằm thích ứng với chu kỳ mới của thị trường, nơi doanh nghiệp phải thận trọng hơn về dòng vốn, khắt khe hơn về pháp lý và đặt uy tín làm nền tảng.
Nếu thực thi nhất quán chiến lược đã đề ra, QP Holdings có cơ sở từng bước xây dựng vị thế của một nhà phát triển bất động sản theo định hướng tập đoàn đầu tư, lấy chất lượng, uy tín và giá trị dài hạn làm nền tảng tăng trưởng.
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