Qualcomm muốn hợp tác với Việt Nam về AI và bán dẫn

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân mới đây, ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Qualcomm, bày tỏ mong muốn Việt Nam trở thành một trong những trung tâm AI tương lai của Qualcomm, đồng thời đề xuất hai nội dung hợp tác trọng tâm.
Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Qualcomm đề xuất thúc đẩy các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ Việt Nam mở rộng năng lực sản xuất, nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực bán dẫn, AI và trung tâm dữ liệu.
Qua đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể phối hợp với Qualcomm phát triển, sản xuất và đưa các sản phẩm công nghệ ra thị trường toàn cầu.
Nội dung hợp tác thứ hai là tăng cường phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu tại Việt Nam để thúc đẩy ứng dụng nền tảng AI mã nguồn mở của Qualcomm.
Từ nền tảng này, hai bên hướng tới nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ có khả năng thương mại hóa.
Theo Chủ tịch Qualcomm ông Cristiano Amon, việc thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ cần được đặt trong mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và các viện nghiên cứu.
Đây cũng là hướng Qualcomm mong muốn tăng cường tại Việt Nam trong thời gian tới.
Ông Cristiano Amon dẫn trường hợp Qualcomm hợp tác với Hàn Quốc trong nghiên cứu, triển khai mạng di động CDMA và các hoạt động nghiên cứu công nghệ liên quan.
Theo ông, quá trình hợp tác này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ cao Hàn Quốc, tạo nền tảng để các doanh nghiệp nước này nâng cao năng lực công nghệ và vươn lên trên thị trường quốc tế.
Trên cơ sở đó, Chủ tịch Qualcomm đề xuất ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và phát triển các sản phẩm công nghệ có khả năng thương mại hóa, hướng tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI tương lai của Tập đoàn.
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