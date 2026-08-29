Thứ Bảy, 29/08/2026
Menu

VnEconomy 81 năm quốc khánh

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Qualcomm muốn hợp tác với Việt Nam về AI và bán dẫn

H Hạ Chi

Chủ tịch Qualcomm đề xuất ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, hướng tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI tương lai của Tập đoàn...

Bộ trưởng Vũ Hải Quân tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Qualcomm. Ảnh: MST.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Qualcomm. Ảnh: MST.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân mới đây, ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Qualcomm, bày tỏ mong muốn Việt Nam trở thành một trong những trung tâm AI tương lai của Qualcomm, đồng thời đề xuất hai nội dung hợp tác trọng tâm.

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Qualcomm đề xuất thúc đẩy các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ Việt Nam mở rộng năng lực sản xuất, nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực bán dẫn, AI và trung tâm dữ liệu.

Qua đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể phối hợp với Qualcomm phát triển, sản xuất và đưa các sản phẩm công nghệ ra thị trường toàn cầu.

Nội dung hợp tác thứ hai là tăng cường phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu tại Việt Nam để thúc đẩy ứng dụng nền tảng AI mã nguồn mở của Qualcomm.

Từ nền tảng này, hai bên hướng tới nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ có khả năng thương mại hóa.

Theo Chủ tịch Qualcomm ông Cristiano Amon, việc thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ cần được đặt trong mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và các viện nghiên cứu.

Đây cũng là hướng Qualcomm mong muốn tăng cường tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Cristiano Amon dẫn trường hợp Qualcomm hợp tác với Hàn Quốc trong nghiên cứu, triển khai mạng di động CDMA và các hoạt động nghiên cứu công nghệ liên quan.

Theo ông, quá trình hợp tác này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ cao Hàn Quốc, tạo nền tảng để các doanh nghiệp nước này nâng cao năng lực công nghệ và vươn lên trên thị trường quốc tế.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Qualcomm đề xuất ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và phát triển các sản phẩm công nghệ có khả năng thương mại hóa, hướng tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI tương lai của Tập đoàn.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

bán dẫn VnEconomy Bộ Khoa học và Công nghệ VnEconomy công nghệ VnEconomy kinh tế số VnEconomy Qualcomm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm
Sản phẩm - Thị trường Tài sản số Dịch vụ số Start-up Quản trị số

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Điều doanh nghiệp cần không phải là điều kiện tối ưu, mà là điều kiện có thể xây dựng. Ảnh: Hạnh Vân

VnEconomy Sửa Luật Đất đai theo hướng ổn định, có giá trị lâu dài

Doanh nghiệp bỏ vốn vào đất là quyết định cho 20 năm, 50 năm. Vì vậy, điều doanh nghiệp cần không phải là điều kiện tối ưu, mà là điều kiện có thể xây dựng. Tại Kết luận 119-KL/TW, Bộ Chính trị cũng yêu cầu các quy định của Luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy