Lực lượng vũ trang Quân khu 5 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những đóng góp to lớn, đồng thời yêu cầu Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chủ động, nhạy bén trong tình hình mới.

Chiều 16/10, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 5 (16/10/1945 - 16/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân khu 5 trong suốt 80 năm qua.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các địa phương trong khu vực; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện cơ quan ngoại giao tại Đà Nẵng cùng lực lượng vũ trang của Lào và Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

TỎA SÁNG TRUYỀN THỐNG 80 NĂM CHIẾN ĐẤU, XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ: Lực lượng vũ trang Quân khu 5 – tiền thân là Đội du kích Ba Tơ và các đội du kích, tự vệ khác – ra đời trong cao trào kháng Nhật cứu nước, làm nòng cốt cho phong trào cách mạng ở Nam Trung Bộ, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 5. Ảnh: TTXVN

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Lực lượng vũ trang Liên khu 5 đã chủ động tổ chức các chiến dịch lớn tại Quảng Nam - Đà Nẵng, Tây Nguyên, Khánh Hòa; bảo vệ vùng tự do Nam - Ngãi - Bình - Phú, hình thành hậu phương chiến lược vững chắc. Đồng thời, lực lượng còn thực hiện nghĩa vụ quốc tế, giúp bạn Lào và Campuchia xây dựng cơ sở cách mạng, mở rộng khu kháng chiến.

Đặc biệt, Chiến thắng Đăk Pơ và Bồ Bồ năm 1954 đã góp phần cùng cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân khu 5 là một trong những chiến trường trọng điểm, trực diện đối đầu với các chiến lược chiến tranh hiện đại. Với tư tưởng “Hai chân, ba mũi giáp công”, phương châm “Bám thắt lưng địch mà đánh”, tinh thần “Dám đánh Mỹ, biết đánh Mỹ, quyết thắng Mỹ”, quân và dân Quân khu 5 đã lập nên những chiến thắng vang dội như Núi Thành, Ba Gia, Vạn Tường, Plâyme, Đăk Tô, Tân Cảnh… góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Sau năm 1975, Quân khu 5 tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, chiến đấu kiên cường trên Mặt trận 579, để lại hình ảnh tốt đẹp của “Đội quân nhà Phật” trong lòng nhân dân nước bạn.

Ảnh: TTXVN

Trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước; nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Quân khu 5 đã được tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, hàng trăm tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng vũ trang Quân khu 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tri ân sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc.

Thủ tướng nhấn mạnh Quân khu 5 là địa bàn chiến lược trọng yếu của đất nước, nơi giao thoa các tuyến đường quan trọng, có biên giới với Lào và Campuchia, địa hình phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố nhạy cảm về quốc phòng - an ninh. Vì vậy, lực lượng vũ trang Quân khu cần không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Quân khu cần chú trọng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò của quân đội trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN TRONG TÌNH HÌNH MỚI, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ ngay sau Cách mạng Tháng Tám, việc thành lập Chiến khu 5 thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu bước phát triển quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Ảnh: TTXVN

Trong hai cuộc kháng chiến, đây là chiến trường khốc liệt bậc nhất, nơi hình thành những đơn vị, con người đi vào lịch sử như Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng, Sư đoàn 315… cùng các vị tướng tài năng: Hoàng Văn Thái, Chu Huy Mân, Đoàn Khuê, Nguyễn Quyết, Nguyễn Chơn, Hoàng Minh Thảo, và nhiều lãnh đạo tiêu biểu của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Bước vào thời kỳ hòa bình, Quân khu 5 nhanh chóng chuyển từ nhiệm vụ chiến đấu sang xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, trấn áp phản động, giải quyết vấn đề FULRO, làm nghĩa vụ quốc tế với Campuchia, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của Quân khu 5. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh 80 năm qua, Quân khu 5 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và bản sắc riêng “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”.

Thủ tướng yêu cầu trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, Quân khu 5 cần chủ động, nhạy bén nắm chắc và dự báo sát diễn biến, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng các chủ trương, biện pháp phù hợp; xử lý linh hoạt các tình huống từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng Quân khu phải là nòng cốt trong thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) cho Lực lượng vũ trang Quân khu 5. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng yêu cầu Quân khu 5 nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hiệp đồng giữa các lực lượng, nhất là phối hợp với Công an nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng trời, vùng biển, không gian mạng; đẩy mạnh hiện đại hóa, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quốc phòng, sẵn sàng ứng phó với các hình thái chiến tranh hiện đại, công nghệ cao.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân khu 5 trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Quân khu 5 cũng phải làm tốt chức năng “đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kinh tế - quốc phòng, doanh nghiệp quân đội; quan tâm cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa, quy tập hài cốt liệt sĩ; phát huy hiệu quả công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó quân - dân; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, căn cứ cách mạng.

Thủ tướng cũng đề nghị Quân khu 5 tăng cường đối ngoại quốc phòng với Lào và Campuchia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Lịch sử 80 năm của lực lượng vũ trang Quân khu 5 là bản hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng tự do. Đó là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá, là niềm tự hào thiêng liêng và là trách nhiệm cao cả để các thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh, xây dựng Quân khu 5 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thủ tướng tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đạt nhiều chiến công mới, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.