Nhà đầu tư

IFAD và Việt Nam củng cố quan hệ hợp tác hướng tới phát triển nông thôn bao trùm và thích ứng khí hậu

Tú Anh

16/10/2025, 20:23

Hà Nội, ngày 15/10/2025 – Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Chính phủ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Quốc gia đánh giá Chiến lược và Chương trình Quốc gia (CSPE), đánh dấu cột mốc quan trọng trong hơn ba thập kỷ hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội nghị

Sự kiện có sự tham dự của hơn 100 đại biểu từ các bộ, ngành trung ương, các tổ chức phát triển, lãnh đạo địa phương và cộng đồng nông thôn để cùng nhìn lại kết quả của các chương trình IFAD hỗ trợ tại Việt Nam giai đoạn 2012–2024.

Báo cáo đánh giá độc lập cho thấy, các khoản đầu tư của IFAD đã mang lại tác động lâu dài đối với sinh kế người dân nông thôn, giúp nông hộ nhỏ nâng cao năng suất, đa dạng hóa sinh kế và tăng khả năng chống chịu trước những cú sốc khí hậu và thị trường.

https://www.youtube.com/embed/TeBo1y0lUMI

Trước thềm hội nghị, đoàn công tác của IFAD đã đến thăm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, chứng kiến những kết quả cụ thể của các dự án hỗ trợ. Tại Trà Vinh, đoàn khảo sát các giải pháp nông nghiệp thông minh như phao giám sát độ mặn, hệ thống tưới tự động, và làm việc với các hợp tác xã dừa ở Bến Tre – nơi IFAD hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Đại diện Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đánh giá cao hiệu quả hợp tác với IFAD: “Các dự án của IFAD đã chứng minh rằng đầu tư đúng hướng, được quản lý và làm chủ tại địa phương, có thể tạo ra tác động vượt trội. Mục tiêu của chúng ta là nhân rộng những mô hình này, huy động thêm nguồn lực cho đổi mới sáng tạo, thích ứng khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh nông thôn.”

Buổi thảo luận diễn ra trong Hội nghị Quốc gia đánh giá Chiến lược và Chương trình Quốc gia (CSPE)
Buổi thảo luận diễn ra trong Hội nghị Quốc gia đánh giá Chiến lược và Chương trình Quốc gia (CSPE)

Sự kiện CSPE không chỉ tổng kết kết quả hơn một thập kỷ hợp tác mà còn mở ra giai đoạn mới cho mối quan hệ giữa Việt Nam và IFAD – hướng tới phát triển nông thôn bao trùm, thích ứng và bền vững trong bối cảnh kinh tế xanh và chuyển đổi số toàn cầu.

đồng bằng sông Cửu Long IFAD phát triển bền vững thích ứng khí hậu việt nam

