Quảng Bình: Dùng tài khoản pháp nhân “ma” lừa đảo cho vay tài chính

Trước tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc xác lập, đấu tranh thành công chuyên án đối với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, có tổ chức, sử dụng công nghệ cao bằng hình thức cho vay online và kêu gọi đầu tư tài chính do người Việt Nam cầm đầu.

Theo đó, từ ngày 29/7-8/8, lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án đã tiến hành triệu tập, đấu tranh với nhiều đối tượng và người có liên quan. Bước đầu xác định đối tượng cầm đầu là Phạm Anh Trường.

Đối tượng này từng ở Campuchia làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc làm chủ. Sau đó, Phạm Anh Trường đã thành lập các công ty ma và thuê địa điểm hoạt động tại Campuchia, thuê gần 30 người Việt Nam sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam bằng hình thức cho vay online.

Trường khai nhận, để thu hút sự quan tâm của người dân, các đối tượng sử dụng nhiều fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính. Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, các đối tượng sẽ yêu cầu người vay phải đóng bảo hiểm khoản vay, nếu không mua bảo hiểm khoản vay thì không thể giải ngân được.

Tiếp đó, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do, như: Sai nội dung chuyển khoản, phải chứng minh năng lực tài chính, để yêu cầu người vay tiếp tục nộp tiền nhằm chiếm đoạt. Số nhân viên làm việc được Phạm Anh Trường trả lương hàng tháng từ 10%-20% trên tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo được.

Từ tháng 1-7/2024, Phạm Anh Trường cùng các đối tượng chuyển sang hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính.

Các đối tượng thiết lập sàn đầu tư tài chính JDR-website jdrsecurities.vn được giới thiệu là công ty đầu tư tài chính toàn cầu, tại Việt Nam đại diện là Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Minh Thành Công và tiến hành tương tác, nhắn tin, gọi điện mời người dân Việt Nam tham gia đầu tư tài chính với cam kết 100% lợi nhuận.

Khi có người tham gia đầu tư các đối tượng đưa ra nhiều lý do để buộc người đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền để chiếm đoạt.

Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Phạm Anh Trường đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, trong đó có tài khoản ngân hàng được đứng tên chủ tài khoản là thông tin các công ty ma do Trường thuê mở.

Việc sử dụng tài khoản ngân hàng có tên công ty sẽ tạo được sự tin tưởng hơn cho các bị hại khi chuyển tiền, chứ dùng tài khoản cá nhân sẽ gây nghi ngờ. Với các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết, mặc dù việc cảnh báo, tuyên truyền để người dân phòng tránh được triển khai quyết liệt, với nhiều hình thức, biện pháp.

Tuy nhiên, ngoài tâm lý chủ quan, một số người dân vẫn còn tư tưởng hám lợi, đặc biệt là kỹ năng bảo mật thông tin còn yếu, thiếu; trong khi đó, hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của các đối tượng thì ngày càng tinh vi.

Hiện, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993), cùng trú tại xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, Hà Nam và Phạm Việt Anh (SN 1997, trú tại xã Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng); đồng thời, tạm giữ 33 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan.