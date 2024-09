Cảnh giác lừa đảo bằng dịch vụ đọc trộm tin nhắn, mua bán hàng giả trên mạng xã hội

Theo Cục An toàn thông tin, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Văn Dũng cùng sinh năm 2004, trú tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, 2 đối tượng đã bàn bạc, thống nhất sử dụng nhiều tài khoản, nhóm đăng thông tin không có thật lên mạng xã hội Facebook để quảng cáo cung cấp dịch vụ theo dõi, giám sát, đọc tin nhắn tài khoản mạng xã hội của người khác.

Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là liên hệ với người dùng qua Zalo, sử dụng tài khoản ngân hàng (không chính chủ) để người khác tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Khi khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ theo dõi, đọc trộm tin nhắn của người khác trên mạng xã hội, các đối tượng hướng dẫn khách hàng gửi tài khoản cần theo dõi, thông báo giá từng gói dịch vụ (phần mềm theo dõi) và cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền.

Do tin tưởng các đối tượng, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền tới số tài khoản trên. Sau khi nhận được tiền, đối tượng đã chặn mọi liên lạc.

Tại cơ quan công an, Huy và Dũng khai nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng của nhiều người ở nhiều địa phương.

Để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo mới, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dùng không nên tin tưởng những sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc mua bán những sản phẩm không hợp pháp trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, người dân cần tuyệt đối không sử dụng các dịch vụ hoặc ứng dụng có mục đích xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Hành vi đọc trộm tin nhắn không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội. Việc xâm phạm quyền riêng tư có thể gây ra tổn thương tâm lý, làm mất lòng tin giữa các cá nhân.

Ngoài ra, người dùng tuyệt đối không tải và cài đặt các ứng dụng từ các nguồn không chính thức hoặc từ các trang web không rõ ràng; cài đặt và sử dụng phần mềm diệt virus và bảo mật để quét và phát hiện các phần mềm độc hại có thể đang theo dõi thiết bị. Bên cạnh đó, người dùng cần phải thường xuyên thay đổi mật khẩu các tài khoản mạng xã hội, email, và sử dụng xác thực hai yếu tố để tăng cường bảo mật.

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MUA BÁN HÀNG GIẢ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Trào lưu sưu tầm thú nhồi bông Labubu đang thu hút đông đảo giới trẻ, trở thành món hàng được săn lùng nhiều trên thị trường thời gian gần đây. Hiện nay, thay vì chỉ giao dịch trực tiếp, nhiều cá nhân và tổ chức đã chuyển sang hình thức xổ số trực tuyến qua các buổi livestream để bán loại đồ chơi này, gia tăng nguy cơ gian lận và lừa đảo.

Mới đây, bạn M.H.P (Phú Thọ), một trong nhiều nạn nhân của chiêu trò lừa đảo săn thú này. Theo bạn P, sức hút của Labubu làm bạn "nhẹ dạ cả tin" vào một trang Facebook bán với giá 300.000 đồng, do người bán quảng cáo là đang có ưu đãi dịp lễ 2/9.

Tuy nhiên, khi shipper (nhân viên giao hàng) giao đến, bạn P không kiểm tra hàng trước khi nhận. Đến lúc khui hàng mới nhận ra Labubu mà bạn đã trả 300.000 đồng là một món đồ chơi nhựa rẻ tiền. P đã cố gắng tìm cách liên lạc với người bán, thì tài khoản này đã khóa từ lâu, số điện thoại liên lạc cũng không gọi được.

Đối với hình thức lừa đảo trên, đối tượng thường sử dụng các thủ đoạn tạo tài khoản ảo, làm giả hình ảnh, video về sản phẩm để thu hút người mua. Các bài đăng thường có nội dung tri ân, giảm giá sốc, khuyến mãi lớn, quà tặng hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Sau khi nhận được sự tin tưởng của nạn nhân, đối tượng sẽ giả vờ gửi hàng và biến mất ngay khi nhận được tiền. Thậm chí, có trường hợp người bán sử dụng thông tin thẻ tín dụng của khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Trước tình hình lừa đảo, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân tuyệt đối cẩn trọng trước các sản phẩm không rõ nguồn gốc, giá siêu rẻ trên mạng xã hội. Chỉ nên mua sắm từ nguồn uy tín như các cửa hàng, trang web có danh tiếng. Cần kiểm tra kỹ nguồn gốc của sản phẩm, địa chỉ của cửa hàng hoặc người bán.

“Nếu cảm thấy nghi ngờ, bạn nên tìm kiếm đánh giá từ người dùng khác hoặc thông tin xác nhận từ các nguồn đáng tin cậy và người dùng nên chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng và kiểm tra kỹ trước khi thanh toán”, Cục An toàn thông tin khuyến cáo.

CẢNH GIÁC NHẬN GHI SỐ LÔ, SỐ ĐỀ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Hiện nay, tình trạng nhiều đối tượng thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo... giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết bán lô, đề vẫn tiếp tục xảy ra. Khi khách hàng có nhu cầu mua số, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền và chiếm đoạt số tiền mua số.

Các đối tượng tạo lập các trang fanpage và hội nhóm ảo trên nền tảng mạng xã hội Facebook; giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết, để dụ dỗ người dùng tham gia ghi số lô đề.

Để thu hút thêm nhiều nạn nhân, các đối tượng có thể hứa hẹn lợi nhuận cao và không có rủi ro, khiến nạn nhân mất cảnh giác. Ngoài ra, thông qua các hội nhóm Facebook, Zalo hoặc Telegram, đối tượng thường sử dụng chiêu trò như “dự đoán số trúng” hoặc “nhà cái uy tín” để thuyết phục nạn nhân.

Đặc biệt kịch bản, đối tượng thường yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước để ghi số. Sau khi nhận tiền, họ sẽ cắt đứt liên lạc hoặc cung cấp kết quả sai lệch để chiếm đoạt tiền.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia ghi số lô đề bất kể trực tiếp hay thông qua mạng xã hội. Theo pháp luật Việt Nam, việc tham gia ghi số lô đề là hành vi vi phạm pháp luật.

Do đó, ngoài việc có thể bị lừa đảo, người chơi còn đối diện với nguy cơ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, tuyệt đối không tin tưởng và thực hiện giao dịch với những tài khoản mạng xã hội không có thông tin rõ ràng.

Cũng trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước cũng vừa phát cảnh báo cơ quan này đã bị kẻ gian lập trang thông tin điện tử giả mạo để lừa đảo. Cụ thể, website giả mạo “kbthuhoivontreo.com” sử dụng logo, giao diện trang chủ, hình ảnh giống như Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước. Điều này có thể gây hiểu lầm cho người truy cập đây là cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước.