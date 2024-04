Quảng Bình vẫn thiếu hơn 1.000 giáo viên

Ngày 29/3 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 15 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Quảng Bình có 542 trường, 242.109 học sinh các cấp, tăng thêm 3.335 học sinh và 78 lớp so với năm học 2022 - 2023. Căn cứ định mức biên chế giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, toàn tỉnh còn thiếu 1.480 biên chế giáo viên mầm non và phổ thông công lập. Thực trạng này làm tăng áp lực, gây khó khăn cho công tác dạy và học của hệ thống giáo dục công lập trong tỉnh. Do đó, tại kỳ họp trên, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình đã thống nhất thông qua nghị quyết bổ sung 291 biên chế giáo viên công lập năm học nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp tại các cấp học.

HĐND tỉnh Quảng Bình đề nghị, sau khi Nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh Quảng Bình phải phân bổ, chỉ đạo tuyển dụng số người làm việc kịp thời và theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng nguồn tuyển dụng giáo viên. Đồng thời, rà soát cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu ở từng cấp học, môn học để làm căn cứ đề xuất bổ sung biên chế giáo viên trong tổng biên chế bổ sung đến năm 2026.

Toàn cảnh kỳ họp

Tỉnh Quảng Bình đã có quyết định giao biên chế năm 2024 bổ sung 291 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn. Việc bổ sung 291 biên chế giáo viên công lập năm học này rất cần thiết, nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp tại các cấp học.

Tuy nhiên, toàn tỉnh này còn thiếu 1.189 biên chế so với định mức quy định. Do đó, sẽ có biến động về số lượng hợp đồng lao động giảng dạy năm 2024 đã giao tại một số địa phương. Theo Sở Nội vụ tỉnh này cho biết, để đảm bảo ổn định việc giảng dạy vào cuối năm học 2023-2024 và các cơ quan hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo, xem xét giữ nguyên số hợp đồng lao động giảng dạy đã giao năm 2024 đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết, việc thiếu nhiều giáo viên là do thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo lộ trình, chính điều này đang gây ra nhiều khó khăn cho ngành giáo dục tỉnh này.

Thời gian qua, ngành giáo dục Quảng Bình đã nỗ lực, vượt qua những khó khăn, áp lực để có thể hoàn thành nhiệm vụ dạy học. Tuy nhiên, việc thiếu giáo viên khiến nhiều cán bộ quản lý, giáo viên phải kiêm nhiệm.

Nhiều trường học vì thực trạng thiếu giáo viên phải nhập lớp, ghép lớp dẫn đến vượt quá số lượng học sinh trong một lớp học theo quy định; giáo viên phải dạy liên cấp, liên trường, dạy chéo môn, dạy vượt thời gian quy định nhưng không có nguồn kinh phí để chi trả.

Năm 2023, tỉnh này phải bổ sung 743 chỉ tiêu hợp đồng lao động, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kinh phí thực hiện hợp đồng từ nguồn sự nghiệp giáo dục thuộc nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình.

Việc bổ sung số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập nhằm giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, đảm bảo đội ngũ để triển khai thực hiện Luật giáo dục, gắn với chủ trương tinh giản biên chế.