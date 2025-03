Quảng Ninh cải thiện chất lượng quản lý hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Chuyển đổi số của các sở, ngành và địa phương Quảng Ninh năm 2024 đã đạt sự tiến bộ rõ rệt với tỷ lệ tăng từ 9,1% đến 21%. Đây là những tín hiệu tích cực trong việc cải thiện chất lượng quản lý hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Và điều này cũng phần nào thể hiện qua kết quả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, DGI, DTI của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh vừa được công bố vào ngày 15/3/2025 vừa qua.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết kết quả đánh giá các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, DGI, DTI năm 2024 đã cho thấy toàn diện về kết quả triển khai đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ chuyển đổi số của các sở, ngành, địa phương của Quảng Ninh.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhưng tỉnh vẫn còn một số tồn tại và hạn chế kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành chính. Tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thúc đẩy chuyển đổi số để giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị ngày 15/3/2025.

Trong năm 2024, Quảng Ninh đã ghi nhận những cải thiện đáng kể về các chỉ số này. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng 1,27% so với năm 2023, đạt 87,12%. Tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp cũng đạt 95,97%, tăng 0,69% so với năm trước. Đặc biệt, chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện đạt 92,29%, tăng 1,29% so với năm trước.

Chỉ số PAR INDEX (Public Administration Reform Index) là chỉ số đánh giá hiệu quả cải cách hành chính ở khối sở, ban, ngành. Theo kết quả công bố, Sở Nội vụ là đơn vị dẫn đầu, đứng thứ 2 là Sở Khoa học và Công nghệ, thứ 3 là Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Ở khối địa phương, thành phố Hạ Long dẫn đầu; tiếp đến là thành phố Đông Triều, huyện Tiên Yên...

Ở khối các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh dẫn đầu; thứ 2 là Bảo hiểm xã hội tỉnh; thứ 3 là Công an tỉnh; thứ 4 là Cục thuế tỉnh.

Chỉ số SIPAS (Satisfaction Index of Public Administrative Services) là chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả cho thấy Sở Tư pháp dẫn đầu khối sở, ban, ngành; thứ 2 là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thứ 3 Sở Công Thương.

Riêng khối địa phương, thành phố Cẩm Phả dẫn đầu; thứ 2 là huyện Hải Hà; thứ 3 là thành phố Uông Bí;

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dẫn đầu Chỉ số SIPAS khối các cơ quan Trung ương; tiếp theo là Cục Hải quan tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh; Công an tỉnh.

Chỉ số DDCI (Department and District Competitiveness Index) là chỉ số này đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện. Kết quả khối sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh dẫn đầu; thứ 2 Sở Khoa học và Công nghệ; thứ 3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thành phố Hạ Long đứng đầu ở khối địa phương; thứ 2 là huyện Hải Hà; thứ 3 là huyện Bình Liêu.

Cục Hải quan tỉnh dẫn đầu Chỉ số DDCI khối các cơ quan Trung ương; thứ 2 là Cục Thuế tỉnh; thứ 3 là Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh;

Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện DGI( Distric Governance Index) đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Theo kết quả công bố, dẫn đầu là huyện Cô Tô; thứ 2 là huyện Ba Chẽ; thứ 3 là huyện Bình Liêu; thứ 4 là thành phố Cẩm Phả.

Chỉ số DTI (Digital Transformation Index): dẫn đầu là thành phố Hạ Long; thứ 2 là thành phố Uông Bí; thứ 3 là thị xã Quảng Yên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn một số vấn đề tồn tại cần được khắc phục như chậm, muộn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh" năm 2024.

Đó là vẫn còn có 2,20% số người dân tham gia trả lời đánh giá nhận được kết quả giải quyết hồ sơ trễ hẹn; còn 0,38% người dân trả lời khảo sát đánh giá còn tình trạng công chức gây phiền hà, sách nhiễu; 0,23% trả lời còn tình trạng gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí theo quy định; còn 31,32% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đánh giá chi phí không chính thức còn phổ biến; nhiều khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư chậm được tháo gỡ, chưa khơi thông được nguồn lực để thúc đẩy phát triển; chuyển đổi số chưa có bước phát triển mới…

Theo ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân những tồn tại, hạn chế là do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm, chưa chủ động, tích cực trong cải cách hành chính; cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi; thủ tục hành chính, quy định kinh doanh còn rườm rà, phức tạp, nhiều phương án cắt giảm, đơn giản hóa chưa được thực thi; năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; việc đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành còn chậm; chất lượng dịch vụ công trực tuyến chưa cao.

Năm 2025, Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số.Chuyển đổi số là một yếu tố quan trọng phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Và đó cũng là hướng để Quảng Ninh quyết tâm giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn. Một trong những chiến lược quan trọng trong công tác cải cách hành chính là việc thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ và dữ liệu số.

Tỉnh Quảng Ninh đã và đang xây dựng các hệ thống thông tin, tài nguyên dữ liệu số mở, kết nối liên thông, chia sẻ trong toàn bộ hệ thống chính trị. Các dịch vụ công trực tuyến cũng được cải thiện, với mục tiêu tăng cường số hóa và tái sử dụng dữ liệu để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sự quyết tâm và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng trong việc cải thiện chỉ số cải cách hành chính.